Bjørg Hendset (85) omkom i skredet i Valsøyfjord

Det var Hendset som bodde i huset som ble tatt av skredet fredag. Familien ønsker ikke å komme med en uttalelse, men talspersonen for de pårørende, Per Sefland, sier at de er i sjokk.

Han sier videre at familien er svært takknemlig for den innsatsen som nødetatene og redningsmannskapene har utført.

Til sammen seks personer ble tatt av skredet. Dette var slekt og venner av Hendset som var på besøk da skredet plutselig gikk fredag.

85 år gamle Hendset var oldemor til den to år gamle jenta som ble reddet av hundeføreren Eddy Leonhardsen og redningshunden Ches.

– Den beste følelsen du kan ha. Når hunden har markert og du får tegn til liv, sa en preget Leonhardsen etter redningsarbeidet.

Venninne og nabo, Hjørdis Maalen, er i sorg etter hendelsen.

– Jeg har bodd her siden 1959. Vi to giftet oss med 14 dagers mellomrom. Vi har levd med hverandre hele tiden, så dette er helt forferdelig.

Opprydningsarbeidet pågår for fullt søndag i Valsøyfjord.

Fjerner jordmasser

Oppryddingsarbeidet på E39 ved Hennset i Valsøyfjord pågår for fullt søndag formiddag.

En gravemaskin og en lastebil er i ferd med å fjerne jordmassene som raste ned på E39 fredag kveld. NRKs reporter på stedet forteller at jordmassene som havna på og like ved vegen kjøres bort fra stedet. Når det arbeidet er ferdig vil veien bli spylt.

Noen biler skal allerede ha blitt sluppet forbi stedet, men planlagt åpning er klokka 12 søndag. Trafikken har siden skredet litt ledet inn på omkjøring via fylkesveg 65 om Surnadal.

Politiet frigjorde området lørdag ettermiddag etter at geoteknikere hadde undersøkt rasområdet.

Politiet fortsetter etterforskningen

Statens vegvesen uttalte lørdag at de er rimelig sikre på at det kan være en sammenheng mellom byggingen av ny E39 og skredet.

Kriminalteknikere fra politiet var lørdag på stedet for å undersøke årsakssammenhenger. Lørdag ettermiddag ble to nære familiemedlemmer av avdøde avhørt. I tillegg er to anleggsarbeidere som var på jobb når raset gikk avhørt av politiet.

Randi Fagerholt, seksjonsleder ved Orkland politistasjon, sier søndag at det vil bli gjort flere avhør neste uke.

– I tillegg holder vi tett kontakt med familien gjennom vår pårørendekontakt, sier hun.

– Vi fortsetter etterforskningen av saken til uka og vil etter hvert ha mer dialog med Statens vegvesen og NVE med tanke på innhenting av dokumentasjon.