Geolog om Valsøyfjord-skredet: – Menneskene i huset skulle ikke vært der

– Om et vedvarende fuktig klima kan ha innvirkning på skredfaren er et tydelig ja.

Det sier Johan Petter Nystuen til NRK. Han er geolog og professor emeritus ved institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Fredag kveld gikk det et skred i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. Et hus gikk med i skredet, og en 85 år gammel kvinne døde. Ytterligere fem personer ble sendt til sykehus.

Det var ingen store nedbørsmengder i dagene før som skulle tilsi at det kunne gå skred. NVE har heller ikke avmerket faresoner i sine kart der skredet gikk.

Vegvesenet bekreftet lørdag kveld at de ser en sammenheng mellom veiarbeid i området, og skredet.

Lørdag var arbeidet med å rydde opp på E39 etter skredet i Valsøyfjord i gang. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Nystuen sier hyppigere perioder med mye nedbør gjør at man må tenke annerledes om utbygginger.

– Hva gjør man i et område der man skal og må utføre store gravearbeider? Hvilke tiltak må man gjøre der for å unngå skred? spør han seg.

Mener beboere skulle vært evakuert

Nystuen mener ansvaret for å utrede skredfaren ligger hos mange etater.

– Ikke minst de kommunale. De må få faglig kompetanse, for dette er utfordrende faglige problemer. Vi trenger et kunnskapsløft på hele dette feltet.

– Haster det?

– Ja.

Geolog Johan Petter Nystuen mener det trengs nye rutiner rundt utgravinger i en tid med mye nedbør. Foto: Universitetet i Oslo

Nystuen mener skredet i Valsøyfjord viser at beboerne skulle vært evakuert i forkant av arbeidet som pågikk rett overfor huset.

– Menneskene i huset skulle ikke vært der på det tidspunktet. Hadde området vært evakuert, hadde i alle fall ikke det tragiske utfallet kommet.

Evakuering aldri et tema

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) i Heim kommune har pratet med de andre beboerne i det skredrammede nabolaget. Ifølge ham opplever de ikke Valsøyfjord som utrygt.

Han sier evakuering av beboere i forbindelse med veiarbeidet aldri har vært noe tema.

– Vi har god dialog, og møter med Statens vegvesen hver måned. Det har aldri vært tema å evakuere innbyggere nedenfor der de bygger E39, sier han til NRK.

Ordfører Odd Jarle Svanem (blå skjorte) og kommunedirektør Ola Morten Teigen (hvit T-skjorte) på befaring etter skred i Valsøyfjord i Heim kommune. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Han sier likevel at det er lett å være etterpåklok, men at det er lite som skulle tilsi at det skulle gå et skred i Valsøyfjord.

– Det er ikke noe som tilsier at det skulle gå et ras, så det blir litt vanskelig å forutse sånne ting. Det er klart det er mange uheldige omstendigheter, vi har hatt en tung værmessig sommer i Midt-Norge, der vi føler alt nedbør i hele verden har kommet hit, sier Svanem.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Dalvik i Statens vegvesen hadde ingen kommentar til om beboere skulle vært evakuert da han møtte pressen søndag ettermiddag.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Dalvik i Statens vegvesen har ingen kommentar til, og vet ikke om beboere skulle vært evakuert i forbindelse med arbeidet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Burde beboerne vært evakuert før man startet utbyggingen?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det vet jeg ikke, sier Dalvik.

Trengs nye rutiner

Nystuen sier at jo hyppigere det kommer perioder med mye nedbør, jo større sjanse er det for at man får utsklidninger, skred og ras.

– Trengs det nye rutiner rundt utbygging i en tid med mye nedbør?

– Det sier det seg selv at det gjør. Vi trenger mer kunnskap om hvordan skred utløses under ulike betingelser, både naturgitte og der hvor vi mennesker foretar inngrep i naturen.

Beboerne i området under der det ble jobbet med å bygge ny vei skulle vært evakuert i forbindelse med arbeidet, mener geolog Johan Petter Nystuen.

Han mener kommunene må være mye mer forsiktige når de gir byggetillatelser. I tillegg må rør og stikkrenner som legges for å ta unna overflatevann dimensjoneres til å håndtere større mengder nedbør.

– Ellers vil det skape flom, erosjon, og dermed fare for skred, sier geologen.

Ordføreren mener kommunen har god kunnskap om hvor det er trygt å bygge og ikke.

– Ja, det tør jeg påstå at vi har. Vi er ikke noen stor kommune, men vi føler vi har stor kunnskap om det som kreves, sier Svanem.

Setter ned ekspertgruppe

Vegdirektøren har besluttet at det skal settes ned en ekstern ekspertgruppe til å granske skredet, og forsøke å finne ut hva det var som utløste det.

– Vi er rimelig sikre på at det sannsynligvis er en sammenheng mellom vegarbeidet og raset. Så vil det videre arbeidet til politiet og ekspertgruppen forhåpentligvis gi svar på hva som har skjedd, sier Ove Nesje, prosjektdirektør for utbyggingen av den nye veien, til NRK.

Statens vegvesen har også satt krisestab. Sammen med politiet vil de finne årsaken til skredet, sier Nesje.