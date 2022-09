Hundefører sto fast på land: – Få mann og hund i båten og få dem over

Fredag har Eddy Leonhardsen vært på jakt med hunden Ches (7). Ches er godkjent redningshund.

Han sto og pratet med en jaktkollega på en hundeplass i nærheten av jaktterrenget de har.

Mens de står der kommer det inn meldinger på Twitter om at det er gått et ras i Valsøyfjord. Leonhardsen skjønner at det er like på andre siden av fergeleiet Aresvik, som han befinner seg i nærheten av.

– Da kjører jeg til Aresvik ferjekai og ser da på andre siden av fjorden det raset som har gått. Når jeg står der sjekker jeg fergeruter og ser at det skal gå en ferge 19.15. Den kommer ikke fordi den ble værende på rassiden, sier Leonhardsen til NRK.

– Få dem over

Han skjønner fort at han og Ches kan ha noe å bidra med i redningsarbeidet. Han ringer politiet og melder seg til tjeneste.

Leonhardsen og Ches får først beskjed om å vente på fergekaia i tilfelle det blir bruk for dem.

En lege kommer så ned til kaia. Legen skal hentes i ambulansebåt og fraktes over vannet. Han spør om Leonhardsen og Ches skal over, men de har ikke fått klarering av politiet enda.

– De tar kontakt med innsatsleder på stedet og får beskjed: «få mann og hund i båten og få dem over».

Skredet sett fra ferja som går over vannet. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK Skredet er rundt 20 meter bredt, og 200 meter langt, ifølge politiet. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK Skredområdet strekker seg nedover lia og over E39. Et hus gikk med i skredet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK Dronebilde av skredområde i Valsøyfjord i Heim kommune. Foto: Bertelsen & Garpestad AS Hus tatt av skred i Valsøyfjord i Heim kommune. Foto: Bjarte Johannesen / NRK Store jordmasser etter skredet i Valsøyfjord. Foto: Bjarte Johannesen / NRK Skred som har gått i Valsøyfjord i Heim kommune. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK Hus tatt av skred i Valsøyfjord i Heim kommune. Hus smadret etter å ha blitt tatt av skred i Valsøyfjord i Heim kommune. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK En bil ble tatt i skredet. Foto: Bjarte Johannesen / Bjarte Johannesen

Krevende forhold

Fremme på skredstedet får Leonhardsen kontakt med innsatsleder. Det er krevende forhold å søke i. De tunge, våte leirmassene er vanskelige å bevege seg i.

De finner ut at det er størst sannsynlighet for å finne overlevende i bygningsmassene.

– Jeg tar meg opp til bygget med hund og ser ganske kjapt at hunden viser interesse for et område, men vi sliter litt med å komme oss dit. Vi går rundt huset gjennom leire, vi får satt opp en stige på motsatt side av huset og sender hunden inn i huset, sier hundeføreren.

Eddy Leonhardsen og hunden Ches meldte seg til tjeneste da de hørte om skredet i Valsøyfjord. Foto: NORSKE REDNINGSHUNDER

Hørte barnelyder

Relativt raskt etter Ches slipper inn i huset, markerer han på et avgrenset område. Leonhardsen skjønner at det må være noe der inne.

– Brannmannskapet begynner å jobbe seg innover, og jeg mener at jeg hørte noe annet. Da hørte vi en barnelyd inne i rasmassene. Da var det igjen full fart, sier han.

Leonhardsen velger her å trekke seg ut sammen med hunden Ches, og la redningsmannskapene jobbe i fred.

– Vi valgte å trekke oss ut og fikk ganske umiddelbar beskjed om at det var blitt gjort funn.

Ei jente på to år ble funnet i et hulrom i ruinene av huset som ble tatt av skredet.

Utenfor livsfare

Totalt syv personer var involvert i raset.

Én person, en kvinne i 80-årene, omkom. Det var kvinnen som bodde i huset.

De overlevende ble sendt til St. Olavs hospital for sjekk. Tilstanden er ukjent, men politiet sa i en oppdatering lørdag formiddag at de ikke er livstruende skadd.

De overlevende skal ha vært familie og venner som var på besøk hos den avdøde kvinnen.