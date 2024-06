Dyrene gikk i en liten flokk på innmarksbeite i Stjørdal.

Fredag kom det et voldsomt tordenvær over Trøndelag.

Gårdbrukeren var på dugnad i området da det tok av med kraftig regnvær og lyn og torden.

– Vi trodde ikke det var så nært oss, men på vei heim kjørte jeg innom beitet til kyrne for sikkerhets skyld for å sjekke at alt var i orden, sier gårdbruker Ole Andreas Lerfald i Hegra.

Da sto dyrene ved en liten granpoll og alt var som det skulle.

Dagen etter får han beskjed om at turgåere har sett to døde kyr på beitet.

– Det må ha skjedd fort, fordi de hadde mye blod fra mulen og blodårene i halsen var på et vis sprengt, sier Lerfald.

Det rant blod fra mulen til kyrne, i tillegg til at de hadde sprengte blodårer på halsen. Foto: Ole Andreas Lerfald

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

– Trist og synd

Gårdbrukeren syns det hele er veldig leit.

Begge kyrne hadde hver sin kalv på rundt fem måneder, i tillegg til at de var drektige og skulle ha ny kalv i desember.

De var ammekyr av rasen Simmental og var avlsdyr.

– Det hele er bare trist og synd, sier Lerfald.

Han tok kontakt med veterinær, og han og sønnen hentet heim de to døde dyrene fra beitet.

Den ene kua har på et vis bare segnet sammen.

Den ene kua på sommerbeitet i Stjørdal. Foto: Ole Andreas Lerfald

Nå går de morløse kalvene sammen med andre kalver hjemme på gården.

– De kommer til å greie seg fint med god oppfølging med kraftfor og stell hjemme, sier Lerfald.

Området lynet slo ned er en setervoll i en beitealmenning i området Lerfaldvollen i Bruås og Rauå statsallmenning.

Dyrene bruker være her på sommerbeite. De to døde kyrne gikk i en flokk sammen med 12 andre kyr og 7 kalver.

Stedet der de ble funnet var bare tretti meter unna der gårdbrukeren sto da han så om dem kvelden før.

– Jeg tror lynet må ha slått ned i dem like etter at jeg var der, sier Lerfald.

Firbeinte dyr særlig utsatt

Fagansvarlig for storfe ved veterinærinstituttet, Marie Krossnes Myklatun, sier til Adresseavisen at kyr kan være særlig utsatt for lynnedslag.

– Spesielt firbente dyr er også utsatt for strøm som overføres via bakken som kan påvirke hjertet og føre til hjertestans. Slike lynnedslag kan også påvirke flere dyr samtidig.

Men de tør ikke å konkludere i denne saken, før de vet mer.

Hun sier til avisa at det skjer at dyr på beite blir rammet av lynnedslag – og at dyrene da kan få stripeformede brannskader i huden hvis de treffes direkte av lynet.