NTNU har brukt over 3 millioner på advokater i Eikrem-saken

I løpet av 2021 har NTNU forsøkt å gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken to ganger. Ledelsen ved universitetet mente Eikrem hadde vært illojal og kommet med hatefulle ytringer.

Nylig ble det derimot kjent at NTNU-styret har inngått et forlik med ham. Eikrem fikk dermed ikke sparken likevel.

Eikrem-saken Ekspandér faktaboks I 2018 ga Eikrem et intervju til nettstedet Resett, hvor han kom med uttalelser som kunne oppfattes som rasistiske. Dette skapte reaksjoner både ved og utenfor NTNU.

I ettertid har blant annet hans aktivitet på sosiale medier blitt gransket, og i 2020 skrev nettstedet Filter at han hadde hisset opp til rasistiske debatter gjennom anonyme kontoer på Facebook. Denne saken ble senere felt i PFU.

Ansettelsesutvalget ved NTNU har gitt ham sparken fra jobben to ganger

Begrunnelsen for hvorfor universitetet ønsket å sparke ham, skal ha vært at han har oppført seg kritikkverdig overfor ledere, ansatte og studenter, og at hans oppførsel har vært belastende og skapt et dårlig arbeidsmiljø.

Eikrem mente vedtaket var ugyldig og klaget på det. Etter klagebehandlingen besluttet utvalget likevel å stå på sitt. Eikrem klaget igjen. Saken havnet så på bordet til NTNUs styre.

Eikrem har hele tiden avvist anklagene mot ham, og han har ment at universitetet ikke har hatt grunn til å si ham opp.

Nylig ble det kjent at NTNU-styret har valgt å inngå forlik med Eikrem. Denne sluttavtalen vil koste universitetet nærmere fem millioner kroner over fem år.

Sluttavtalen de har signert, innebærer at NTNU skal betale Eikrem rundt 5 millioner kroner i sluttpakke og lønn frem til juli 2026.

I tillegg må NTNU ut med utgifter til advokathjelp i forbindelse med Eikrem-saken.

3,3 millioner kroner til advokater

NTNU skriver i en e-post til NRK at de kun har et estimat på hvor mye penger de har brukt på eksterne advokattjenester.

NRK har fått innsyn i en oversikt NTNU har laget over kostnadene. Den viser at de har brukt over 3,3 millioner kroner på eksterne advokater i Eikrem-saken.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har fakturert universitetet 1,42 millioner kroner.

Arntzen de Besche har fakturert 1,59 millioner.

Et tredje advokatfirma har dessuten vært involvert i arbeidet med å behandle Eikrems klage på sparkingen.

Her bisto Advokatfirmaet Hjort. De har fakturert NTNU 318.000 kroner.

Sjokkert over pengebruken

Ola Grytten er samfunnsøkonom og professor ved NHH, Norges Handelshøyskole. Han vil understreke at konflikter i akademia slett ikke er uvanlig. Historisk finner man mange eksempler på det, sier han.

– Det er ofte faggrupper som konkurrerer om stillinger og penger, og enkeltpersoner som konkurrerer med hverandre, forklarer Grytten.

Konfliktnivået i denne saken sjokkerer ham ikke. Men han er sjokkert over pengebruken til NTNU. Han mener advokatutgiftene er svimlende.

– Det er snakk om 3,3 millioner kroner i advokatutgifter. At NTNU lar det gå så langt, synes jeg er nesten utrolig. De har slik jeg ser det brukt uvanlig mye på advokater, mener Grytten.

– Dette er skattebetalernes penger, legger han til.

Ola Grytten mener NTNU har brukt uvanlig mye penger på eksterne advokater. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK Hordaland

Uvanlig høyt lønnsnivå

Det å gi sluttpakker for å avslutte en konflikt, er ikke uvanlig verken i næringsliv eller offentlig sektor i akademia.

Men lønns- og sluttpakkenivået i denne saken kan han ikke huske å ha sett maken til for en enkeltperson i akademia.

– Han får et lønnsnivå som postdoktor som er langt over det vanlige professorer i Norge tjener. Det er oppsiktsvekkende høyt, sier Grytten.

Forliket innebærer altså at Eikrem går inn i en postdoktorstilling ved NTNU i fire år fra og med august 2022. Han skal ikke være tilknyttet et institutt.

Sluttpakken hans kommer i tillegg til lønnen han skal få. Lønnen hans øker i den nye stillingen.

– Jeg kan tenke meg at NTNU har tenkt slik: Nå har dette kostet oss så mye, nå er det bedre å gi ham en skikkelig sluttpakke, så er vi ferdig med det, sier Grytten.

Ingen oversikt over intern timebruk

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Roar Tobro, påpeker at advokatutgiftene strekker seg over de årene Eikrem-saken har pågått. Altså i rundt tre år.

– Men det er et betydelig beløp, og reflekterer at det har vært veldig krevende sak, sier Tobro.

Hva Eikrem-saken har kostet NTNU i førte arbeidstimer, er derimot ikke klart.

De har ikke fakturert noe internt, ifølge Synøve Halstadtrø Mørseth. Hun er seniorrådgiver ved avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU.

– Vi har ingen beregning på bruk av timer fra interne ressurser, skriver Mørseth i en e-post til NRK.