NTNU ville sparke ham – nå får han mer i lønn og nærmere en million i sluttpakke

Det har stormet rundt førsteamanuensis Øyvind Eikrem i lang tid.

43-åringen er ansatt ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, men i løpet av 2021 har universitetet forsøkt å gi ham sparken to ganger.

Eikrem har selv klaget på oppsigelsesvedtakene, og i forrige uke ble det kjent at NTNU-styret har valgt å inngå forlik med Eikrem.

Denne sluttavtalen vil koste universitetet nærmere fem millioner kroner over fem år.

Det skriver Universitetsavisa, som har fått innsyn i avtalen.

Avtalen innebærer at Eikrem sier opp sin faste stilling, for i august å gå over i en åremålsstilling på fire år som postdoktor. Da vil han være helt ferdig ved universitetet i 2026.

I den nye stillingen går han opp nesten 250.000 kroner i lønn, og får en årslønn på 977.600 kroner. Dette gjør ham til den høyest betalte postdoktoren på universitetet.

Eikrem får i tillegg en sluttpakke tilsvarende én årslønn.

Ville heller fortsatt i sin stilling

Til NRK sier Øyvind Eikrem at han er fornøyd med avtalen.

– Samtidig hadde jeg heller ønsket å fortsette i vanlig stilling ved NTNU. Det var forslaget fra vår side, mens dette forslaget kom fra NTNU, sier han.

– Jeg ville heller ha ønsket å jobbe for pengene og fortsette med det jeg har gjort i 20 år, enn å få en sluttavtale. Det hadde vært en mer fornuftig bruk av skattepengene.

Eikrem har hele tiden avvist anklagene mot ham, og han har ment at universitetet ikke har hatt grunn til å si ham opp.

Saken startet med et intervju han ga til nettstedet Resett i 2018, hvor han kom med uttalelser som kunne oppfattes som rasistiske.

Dette skapte reaksjoner både ved og utenfor NTNU.

ØNSKER Å BLI: Øyvind Eikrem ville heller ha blitt i stillingen som førsteamanuensis, enn å gå over i en sluttavtale som innebærer en fireårig postdoktorstilling. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I ettertid har blant annet hans aktivitet på sosiale medier blitt gransket, og i 2020 skrev nettstedet Filter at han hadde hisset opp til rasistiske debatter gjennom anonyme kontoer på Facebook. Denne saken ble senere felt i PFU.

Begrunnelsen for hvorfor universitetet ønsket å sparke ham, skal ha vært at han har oppført seg kritikkverdig overfor ledere, ansatte og studenter, og at hans oppførsel har vært belastende og skapt et dårlig arbeidsmiljø.

– Må gi og ta

Konstituert organisasjonsdirektør ved NTNU, Roar Tobro, er den som har forhandlet fram avtalen med Eikrem.

Han sier at det har vært ryddige, men krevende forhandlinger.

Tobro sier videre at det er ulike meninger ved universitetet rundt hvor fornøyd man er med avtalen, men oppdraget var å få på plass en avtale som gjorde at tilsettingsforholdet ble avsluttet, og det har de klart.

Han medgir at fem millioner kroner er mye penger.

– I den typen situasjoner må man gi og ta fram til man finner en løsning. Avtalen innebærer jo at han sier opp og avvikler en fast stilling og går over i en midlertidig stilling. Det har sin pris, sier han.

– Samtidig vil nok noen mene at denne avtalen er en rimeligere løsning enn en potensiell mangeårig dragkamp gjennom rettsvesenet. Det ville medført store kostnader, økonomisk og personlig, både for partene og for arbeidsmiljøet som Eikrem tilhørte.

MYE Å LÆRE: Organisasjonsdirektør Roar Tobro ved NTNU, sier de ønsker å lære av hvordan de har håndtert saken rundt Øyvind Eikrem. Foto: Privat

Ifølge Tobro har NTNU mye å lære av denne saken, med tanke på hvordan de håndterer vanskelige personalsaker.

– Det ønsker vi å gå ordentlig inn i, og her må vi nok også som organisasjon se oss i speilet.

Når Eikrem går inn i åremålsstillingen skal han ikke være tilknyttet noe institutt ved NTNU, men han skal rapportere direkte til organisasjonsdirektøren.

Han skal heller ikke ha arbeidssted på campus eller undervise.

Roar Tobro sier at de samtidig har ønsket å legge til rette for faglig utvikling i postdoktorstillingen, slik at Eikrem etter hvert kan bygge en karriere et annet sted enn ved NTNU.

Fredag 10.12.21, kl. 17.42: Saken er oppdatert med kommentar fra konstituert organisasjonsdirektør ved NTNU, Roar Tobro.