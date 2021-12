Datatilsynet ilegger et gebyr på 150.000 kroner og slår fast at NTNU ikkje har greidd ut for kvifor dei skulle ha ein grunngitt mistanke til å gå inn i e-postkontoen, melder Khrono.

NTNU presiserar overfor NRK at det er snakk om eit varsel om eit gebyr som det er moglegheit for å klage på.

Ifølgje Khrono skriv Datatilsynet at det dreier seg om eit alvorleg personvernbrot.

Eikrem og NTNU kom til forlik som enda med at førsteamanuensen sa opp og avskjedssaka vart avslutta.

NTNU og deira advokatar tok seg i fjor sommar inn i Eikrems e-postkonto og opna 80 e-postar. Eikrem og hans advokatar protesterte på det. NTNU gjorde undersøkingane for å finne bevis for at Eikrem sto bak ein omstridt konto i sosiale medium, noko Eikrem har avvist.

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Roar Tobro. Foto: Privat

NTNU: – Tolkar jussen annleis enn vi har gjort

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Roar Tobro seier til NRK at det er snakk om eit førehandsvarsel som dei kan kommentere på før 7. januar. Tobro fortel at NTNU framleis ikkje har tatt ei avgjerd på om dei vil klage på vedtaket.

Datatilsynet har handtert 4 ulike klager. Brevet svarar på alle fire. Tre av dei vart avviste, fortel Tobro.

– Datatilsynet tolkar jussen annleis enn vi har gjort med tanke på den fjerde klagen. Vi har fått ein frist til 7. januar for å kome tilbake til Datatilsynet med eit svar. Dei har heilt tydeleg ei anna lovtolking enn det vi har lagt til grunn. Dette blir interessant å gå inn i. Det er det vi ønskjer å gjere, seier Tobro til NRK