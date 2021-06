I over et år har NTNU etterforska påstandene om at førsteamanuensis Øyvind Eikrem skal ha kommet med hatefulle ytringer på Facebook. Nå mener de Eikrem må gå på dagen fra sin jobb ved institutt for sosialt arbeid.

Saken skal behandles i ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap torsdag 17. juni. Blir det her bestemt at han skal avskjediges vil Eikrem anke. Når han ikke fram med det vil han klage saken inn til styret ved NTNU.

– NTNU har intet saklig eller rettslig grunnlag for noen som helst reaksjon mot meg, langt mindre et grunnlag for avskjed, skriver Eikrem i en e-post til NRK.

Han skriver videre at han tror det er tilstrekkelig fornuft i NTNUs styrende organer til at forslaget til vedtak avvises. Alternativt tar han saken til domstolene

Belastende oppførsel

Eikrem har engasjert advokat Christoffer Hjelde i Forskerforbundet til å hjelpe seg. De skal allerede i starten av mai ha fått informasjon fra NTNU om at en avskjedssak var på gang.

NRK har i dag vært kontakt med ledelsen ved NTNU i Trondheim. Der får vi bekrefta at de har starta avskjedssak mot Eikrem. Utover det vil de ikke si noe om saken.

– Vi har ingen kommentar på dette tidspunktet, skriver dekan Tine Arntzen Hestbek ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap i en e-post til NRK.

Etter det NRK kjenner til er det ikke bare de påståtte anonyme facebookprofilene som ligger til grunn for av ønske om å avskjedige Eikrem. Universitetsledelsen mener også han har brutt lojalitetsplikten han har til sin arbeidsgiver.

Ifølge avisa Khrono, som har fulgt saken tett, skal en av begrunnelsene for avskjed være at Eikrem har oppført seg kritikkverdig både til ledere, ansatte og studenter.

De skriver også at NTNU mener han skal ha oppført seg på en måte som er belastende for sine kolleger og arbeidsmiljøet ved institutt for sosialt arbeid. Dette skal han også ha fått flere advarsler for.

– Disse tingene var helt ukjente for meg før jeg fikk forhåndsvarselet, sier Eikrem.

BEKREFTER AVSKJEDIGELSE: NTNUs ledelse bekrefter at de har satt i gang en prosess for å avskjedige førsteamanuensis Øyvind Eikrem. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Vil ikke slutte i jobben

Han avviser påstandene og mener de er vage og kun satt fram for å få han bort fra jobben sin ved NTNU. Til tross for den pågående konflikten ønsker han ikke å slutte og går til retten hvis det blir nødvendig.

– Fordelen med det siste alternativet blir at det kan komme et fullt offentlig søkelys på NTNUs behandling av saken og hele bakteppet for dette, skriver Eikrem.

Avskjedigelse er det strengeste alternativet en arbeidsgiver kan bruke når de skal si opp en person. Det innebærer blant annet at den ansatte må gå på dagen.

Ifølge statsansatteloven kan en ansatt avskjediges når vedkommende har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt krenket sine tjenesteplikter.

Svært sjeldent

Skulle han bli avskjediga vil det i tilfelle være svært sjeldent. Bare noen få vitenskapelig ansatte har tidligere blir avskjediga ved et universitet i Norge.

Det opplyser professor i historie ved Universitetet i Oslo, John Peter Collett. Det spesielle med denne saken er at det blant annet dreier seg om mulige hatefulle ytringer framsatt av Eikrem som privatperson.

– Det vil være noe ganske nytt å gå til avskjedssak på et slikt grunnlag. Det har aldri forekommet før, sier Collett.

Felt i PFU

Bråker rundt Øyvind Eikrem starta i 2018 med et intervju med nettstedet Resett. Her skapte uttalelsene hans reaksjoner og flere mente det skada NTNU sitt omdømme. Det ble da avvist av ledelsen ved universitetet.

I februar i 2020 skrev Filter om de påståtte anonyme facebookkontoene Eikrem skulle stå bak. Denne saken ble de seinere felt i PFU for.

Universitetet har i etterkant av dette etterforska påstandene. De har blant annet hatt hjelp av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som i april leverte en rapport til ledelsen ved NTNU. Her konkluderte de med at Eikrem hadde tilgang til en anonym facebookkonto som han også må holdes ansvarlig for.