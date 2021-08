Supertalentet Rosenborg blir nødt til å stoppe

Eduardo Camavinga. Merk deg navnet.

18-åringen har allerede landskamper for Frankrike, i tillegg til å spille en sentral rolle i laget Rosenborg må slå for å komme inn i Serieligaens gruppespill, Rennes.

– Jeg vil si han har et enormt talent, med et bredt spekter av ferdigheter. Sterk, uredd, stor løpskapasitet og god fotballforståelse.

Ordene tilhører fotballkommentator og ekspert på fransk fotball i Viaplay, Paul Thomas Clay.

Ønsket av de store

Camavinga ble født i en flyktningleir i Angola, da foreldrene flyktet fra et Kongo i krig. Så havnet de i Frankrike.

Her har han fulgt fotballdrømmen, og debuterte allerede som 16-åring i den franske toppdivisjonen. Mange sperret øynene opp for ham da han herjet mot storlaget PSG.

Fjorårets sesong ble beskrevet som noe mer skuffende, uten at det har skremt bort verdens største lag.

I sommer har det vært spekulert i en overgang bort fra Rennes, og store klubber som Manchester United, PSG og Real Madrid skal være noen av klubbene som er interessert.

– Det er med andre ord klubber i den absolutte toppen som venter rundt neste sving for unge Eduardo, sier Clay.

TROR PÅ CAMAVINGA: Paul Thomas Clay i Viasport følger fransk fotball tett. Han beskriver Camavinga som et stort talent. Foto: Vegard Breie / NENT Group

Tror Rosenborg vil slite

Torsdag kveld møter Rosenborg det Camavinga og hans lagkamerater i Rennes. Et av lagene går inn i den nyopprettede turneringen Superligaen. Første kamp spilles i Frankrike, før den avgjørende kampen spilles på Lerkendal uka etter.

Clay tror det blir tøft for Rosenborg.

– Rosenborg er ikke sjanseløse, men jeg tror de kommer til å slite. Rennes har et meget godt mannskap.

Clay beskriver Rennes som et godt organisert lag med mange gode spillere. Han mener RBK vil slite mest på bortebane, og at mye av nøkkelen for å ta seg videre handler om en god kamp i Frankrike.

– For RBKs del får man håpe at det hele ikke er over før returen på Lerkendal.

– Opp til oss selv

I Rosenborg-leiren er det ikke enkeltnavn det fokuseres på, her handler det om å slå laget Rennes.

Derfor er det kanskje ikke så dumt å ha to tidligere Rennes-spillere i troppen. Både Anders Konradsen og Alexander Tettey har spilt for det franske laget.

– Da jeg spilte der var det et kraftfullt lag med bra teknikk og fart. Så vi kommer til å møte et godt lag, ikke noe tvil om det, sier Tettey.

– Samtidig er det opp til oss selv å ha en kampplan og være toppmotivert for å spille kampene og gi alt vi kan.

RBK har også ni strake seiere, noe Konradsen håper gir en fordel.

– Forhåpentligvis kan vi dra med oss den selvtilliten vi har bygget opp, slippe ned skuldrene og levere en god prestasjon.

Kampen mellom Rennes og Rosenborg kan du høre på NRK Sport klokka 20.00.

