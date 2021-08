– Det var tidlig at jeg tenkte at jeg kan bli god i det her, sier en smørblid Blakstad til NRK.

Og god har hun definitivt blitt.

Den 19 år gamle midtbanejuvelen har tatt Toppserien med storm, blir beskrevet som et dyrebart talent av UEFA og står på ønskelisten til store klubber i både Norge og Europa.

BRYDD: 19-åringen smiler stort sett hele tiden, men blir brydd når hun får for mye ros. Foto: Erlend Lånke Solbu / Erlend Lånke Solbu

– Det er jo gøy. Jeg blir jo litt flau, da, sier tenåringen selv om alle lovordene.

Foreløpig har Blakstad landet i Trondheim, nærmere bestemt Rosenborg, der hun er inne i sin andre sesong. På veien dit ble blant annet et kontraktstilbud fra mesterligafinalist Chelsea vraket.

– Det var veldig tilfeldig egentlig, at det ble her. Jeg tror anlegget og de fasilitetene man har her ligner litt på sånn det begynner å bli ute i Europa, man føler seg litt proff. Det var liksom siste kvelden jeg satt der og «ok, da går vi for Rosenborg», forklarer den unge stjerna om klubbvalget.

«Vi taper, hvor mye taper vi?»

Blakstad gikk fra tabelljumbo Fart til gullkandidat Rosenborg før fjorårssesongen. Det bød på helt nye utfordringer. I Fart måtte de forsvare seg i alle kamper, mens i Rosenborg får de angripe og ha mye ball.

PRISVINNER: Blakstad imponerte og stakk av med prisen for årets unge spiller i 2019, selv om hun spilte for tabelljumbo Fart. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er jo på en måte litt greit å være underdog også, men i Fart så var det ikke underdog, det var liksom sånn «vi taper, hvor mye taper vi?», sier hun om tida for Hamar-laget.

19-åringen trives i den nye rollen, og tror det er viktig å være på et lag som vinner kamper og spiller bra, for å utvikle seg. Likevel er hun glad for å ha kjent på utfordringene ved å spille på et lag som virkelig slet.

– Jeg har ikke hatt veldig mye motgang med skader og sånn. På ett eller annet tidspunkt vil man jo møte på det uansett, og at ikke alt har gått på skinner hele veien, tror jeg er litt greit, reflekterer hun.

Landslagsnedtur

Heller ikke tida på landslaget har gått helt på skinner for kometen. Hun debuterte på seniornivå i fjor høst, og står med tre tap og to seire etter fem A-kamper med flagget på brystet.

Særlig sommerens samling ble et gedigent mageplask. Oppgjøret mot OL-finalist Sverige endte med ettmålstap og skuffende prestasjoner, og noen dager senere gikk det fra vondt til verre. Kampen mot Nederland ble en opplevelse det er lett å miste selvtilliten av, da de oransje vant hele 7-0.

NEDTUR: På landslaget har ikke Ottestad-jenta og lagvenninnene prestert som de ønsker den siste tiden. Foto: Annika Byrde/ntb / NTB

Blakstad er tydelig på at det er flere ting som må gjøres før de reiser til EM i England neste sommer.

– Det er vanskelig å sette fingeren på at «det er dette som er feil», for når du taper 7-0 er det mer enn én ting som er feil, sier hun bastant.

– Det var ikke bare at det var tap, men det var dårlige kamper også. Vi fikk ikke til så særlig mye av det vi prøvde på heller. Jeg håper det kan endre seg litt, så kommer det kanskje litt lettere motstand til høsten hvor vi kan bygge selvtillit igjen, fortsetter stjerneskuddet, som mener det uansett er stort å representere Norge.

Julie Blakstad Ekspandér faktaboks Født: 27. august 2001

Midtbanespiller for Rosenborg

Studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU

Står på eksklusiv UEFA-liste over Europas største talenter.

Kåret til årets unge spiller i Toppserien i 2019 og 2020

Har fem A-landskamper for Norge

«Kvinner skal ikke drive med fotball»

De siste årene har altså bydd på landslagsdebut, klubbytte og rosende ord for Rosenborg-spilleren, men den hverdagslige oppmerksomheten lar fremdeles vente på seg. Det er fortsatt lavere interesse rundt kvinnelige fotballspillere enn det er rundt mannlige.

Blakstad mener det er på tide at folk flest slutter å sammenligne kvinner med menn, også i fotballen.

– Når du ser på herrehåndball og damehåndball, er ikke damene like gode som herrene, men du synes fortsatt det er kjempegøy å se på damene, forteller hun.

LEI AV SAMMENLIGNINGER: Rosenborg-spilleren (nummer tre fra venstre) mener det er på tide at man slutter å sammenligne kvinner og herrer i fotballen. Her er laget i gang med en treningsøkt. Foto: Erlend Lånke Solbu / Erlend Lånke Solbu

19-åringen synes derfor det er synd at fotballen henger litt etter når det kommer til det å sammenligne kvinner og menn.

– Jeg føler ofte at når man skal se på en kvinnekamp, så er det «åh, de er så mye dårligere enn herrene, de klarer ikke skyte så hardt, de klarer ikke løpe så fort og bla bla bla», men det er sånn i alle andre idretter også. Fysikken er jo helt annerledes, påpeker hun engasjert.

Midtbanespilleren mener likevel at de beste lagene nå begynner å bli så teknisk gode at hvem som helst kan bli interessert, også i kvinnefotball.

– Når du ser mesterligafinalen og ser hvor gode Barcelona er, så tror jeg at gamle gubber som egentlig er skikkelig «kvinner skal ikke drive med fotball» også kanskje synes det er gøy, sier 19-åringen, som ikke bare ser negative sider ved at damene får mindre oppmerksomhet enn herrene.

– Jeg vil ikke bli som Haaland som går på butikken, og ikke kan gå i fred, det blir litt slitsomt, tror kometen.

Enig med Hegerberg

Selv om Blakstad ikke vil sammenlignes med sine mannlige kolleger i dag, kommer hun ikke utenom det faktum at veien hennes til eliten har vært via guttelag.

Flere av de store kvinnelige fotballprofilene har uttalt at de trente og spilte med gutter som barn. Blakstad føyer seg inn i rekken, og 19-åringen er klar på at det har hjulpet henne til å bli en bedre fotballspiller.

– Ja, absolutt. For min del tror jeg det har vært veldig viktig, forteller midtbanespilleren.

TRENTE MED GUTTA: Blakstad opplevde nivået på guttetreningene som høyere. Foto: Erlend Lånke Solbu / Erlend Lånke Solbu

I vinter viste en NRK-undersøkelse at det var store forskjeller på kvinnelige og mannlige sportsprofilers vei til toppen. Der kom det frem at kvinnene ofte hadde hatt et mer uprofesjonelt opplegg som barn, og én av dem som uttalte seg var Ada Hegerberg.

Hun sa at jentefotballen var for useriøs, og at det var på tide å begynne å gi jentene trenere med kompetanse og treninger med kvalitet.

Blakstad har også erfart at det er lavere kvalitet på jentenes treninger.

– Mange av jentene i tidlig alder står på hender i pausen og slår litt hjul og er sånn «åh, skal jeg innpå?», skildrer talentet.

Det useriøse opplegget er historie. Nå nyter hun tilværelsen i Rosenborg, og stresser ikke med å komme seg ut av landet. Det til tross for at midtbanespilleren er på ønskelisten til en rekke klubber.

– Sånn som det er nå, så har jeg ingen formening om når jeg drar ut. Jeg skrev ny kontrakt med Rosenborg i vinter og trives veldig godt her, avslutter RBK-stjerna.

Lørdag er det toppkamp i toppserien når Blakstads Rosenborg møter Sandviken. Kampen ser du på NRK 1 klokken 16.00.