Denne lille justeringen av skattekortet gir Solveig (23) tusenlapper ekstra i måneden

– Jeg regner med at når renta øker, så kommer jeg til å jobbe meg i hjel ved siden av studiene for å klare å beholde det boliglånet.

Solveig Marie Hokland Larssen fra Harstad studerer til å bli lærer. Hun bor i Oslo hvor hun har kjøpt seg en leilighet. Noe som betyr at hun sitter med et lån på over tre og en halv millioner kroner.

Akkurat nå har hun bundet renta til 1,79 prosent, men den avtalen går ut i løpet av våren.

Larssen har i dag en 20 prosent fast stilling som BPA ved siden av studiene. Det har blitt noen lange dager med vanlige arbeidsdager i praksis, og så jobbing til klokka 22 på kvelden for å endene til å møtes.

– Rentefradraget er det som gjør at det går rundt. Jeg tror det blir veldig hardt å kombinere mer jobbing med et fulltidsstudium når renta blir så høy.

Men, når renta går opp får du også mere igjen på skatten.

Oppdatere skattekortet

Fra i dag kan du gå inn og gjøre endringer i skattekortet ditt for 2023.

Det kan hende er lurt at du gjør. For det er stor sjanse for at endringene som har skjedd det siste året allerede påvirker økonomien din.

Da vi gikk inn i 2022, like før ekstremværet Gyda raste over landet og Nils Arne Eggen døde, var styringsrenta i Norges Bank på spinkle 0,5 prosent.

Snaut ett år seinere og den samme renta er på 2,5 prosent. Og torsdag kom beskjeden om at den skal opp enda et hakk til 2,75 prosent.

Den faktiske renta som banken din krever av deg blir enda høyere. Dermed må du betale enda mer til dem for at de har lånt deg penger. De fleste får ei flytende rente på boliglånet på mellom 4 og 5 prosent når vi går inn i det nye året.

Og det er her skattekortet ditt kommer inn i bildet.

For med over dobbelt så høy rente som sist du (kanskje) var inne og justerte, så er det også vesentlig mer å hente i rentefradrag.

Norge gir nemlig 22 prosent av det du betaler i renter tilbake til deg.

Det betyr at du kan regne ut den faktiske summen du skal betale i renter i 2023 og legge dette inn i skattekortet ditt.

Har du 3 millioner kroner i lån og ei rente på 4,5 prosent, betaler du 135.000 kroner i renter på ett år. Det betyr at du hver måned får 2475 kroner tilbake på skatten.

– Det viktigste du kan gjøre

– Sånn som situasjonen er nå er det ekstra viktig at du legger inn riktige opplysninger.

Det sier Marta Johanne Gjengedal. Hun er divisjonsdirektør i Skatteetaten og er opptatt av at folk skal betale riktig skatt, for her er det penger å hente i hverdagsøkonomien.

Marta Johanne Gjengedal i skatteetaten sier de er veldig opptatt av at folk sjekker at det står riktige opplysninger på skattekortet. Foto: Privat

– Har du utfordringer på økonomien så er det å ha et korrekt skattetrekk det viktigste du kan gjøre. Da veit du hvilke penger du har å rutte med, sier Gjengedal.

Hvis du går inn og endrer skattekortet ditt nå, før nyttår, så får du full effekt av endringene allerede på første utbetaling av lønn eller pensjon i januar. Hun anbefaler alle å ta en sjekk.

– Det har skjedd så store endringer i 2022 som vi sannsynligvis ikke klarer å ta høyde for i våre beregninger, sier direktøren.

Dumt å trekke for mye i skatt

Hallgeir Kvadsheim er hele Norges privatøkonomi ekspert. Han er blant annet styreleder og gründeren bak Inkassoregisteret. Han har god oversikt over hvordan privatøkonomien rammes av prisstigning.

– Det er dumt hvis du allerede har trang økonomi at det trekkes for mye i skatt, sier han.

Han påpeker at det ikke er noe problem, hvis du kan leve greit med et litt høyt skattetrekk, for du får jo pengene tilbake i skatteoppgjøret året etterpå.

Hallgeir Kvadsheim er for mange kjent fra Luksusfellen på TV3. Han sier det er veldig lett å endre skattekortet, og at banken din kan hjelpe deg å skaffe rett info. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Men mange trenger pengene nå og vil ikke vente halvannet år på å få dem. Og da er det jo veldig smart å justere skattekort slik at du får lavere skattetrekk.

Kvadsheim forklarer at Skatteetaten tar utgangspunkt i tallene på den forrige Skattemeldinga di når de gjør sine beregninger. Den baserer seg på økonomien din i 2021.

– Fjoråret var et år med rekordlave renter for de aller fleste. Nå vil 2023 bli et år med ganske høye renter hvis man sammenligner med de siste ti årene. Det gjør at skattekortet ditt blir feil.

Han sier inngangen til det nye året kommer til å bli litt trang for mange. Det er først nå effekten av den forrige rentehevinga slår inn for fullt.

– Så er det en del regninger som har forfall i januar. Typisk også strømregninga, som ofte er mye høyere enn ellers i året, sier Kvadsheim som tror januar og februar kan bli tøff for mange.

Mer bevisst pengebruk

Tilbake i Oslo merker Solveig Marie Hokland Larssen godt at prisene har steget mye i det siste. For i tillegg til renteøkninga har prisene på det aller meste økt kraftig.

– Borettslaget har skrudd opp felleskostnadene, og jeg har også merka at mat har blitt dyrere, sier Larssen.

Hun sier hun kjenner på at hun må være mer bevisst når hun handler.

– Jeg kan ikke dra ut å gjøre like mye gøye ting nå, som før. Jeg må være mer bevisst på når jeg trekker kortet.