– Det er mykje vatn stort sett overalt. Det er ikkje alle stader det går an å gjere noko med det, seier Roger Berg ved Vegtrafikksentralen.

Det har vore ei travel natt. Fleire ras har ført til at vegar er stengde i Midt-Noreg. Andre stader er det redusert framkomelegheit.

Men det vil bli vått også dei neste dagane, åtvarar NVE.

NVE: – Flaumtoppen kan komme natt til fredag

NVE ventar at vasstanden i elver og vassdrag vil auke utover natta. Det er venta flaum og jordskred.

– Det er store lokale variasjonar. Torsdag vil bli den mest intense dagen, seier regionsjef i NVE, Terje Thuset.

Han fortel at det i Trondheimsområdet kanskje vil roe seg etter i natt.

– Flaumane heng litt etter. Flaumtoppen kan komme natt til fredag.

Det er mest regn aust for Trondheimsfjorden. Det er også mykje nedbør inn mot Tydal, Meråker, Stjørdal og Verdal.

– Det er kritisk rundt Stjørdal, fortel Thuset.

FLAUM: Store vassmengder på Hegra i Stjørdal. Ein privat bustad har fått kjellaren full av vatn. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fekk kjellaren full av vatn

Like etter klokka 01 melde politiet i Trøndelag om store vassmassar ved eit hus på Hegra i Stjørdal. Vatnet renn ut på E14.

Birgitte Bjørngaard bur i huset, og fekk kjellaren full av vatn. Ho sat uvitande i stova då politiet ringde på døra.

VATN: Kjellaren til Birgitte Bjørngaard i Stjørdal er full av vatn. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Vi var førebudde på at det kunne bli litt vatn i kjellaren, men at det vart så mykje var litt overraskande, seier ho til NRK sin reporter på staden.

Både Tensio, kommunen, politiet og brannvesenet har vore innom huset i løpet av natta.

TENSIO: Straumselskapet Tensio sjekkar om Birgitte Bjørngaard framleis kan bu i huset sitt i Stjørdal, eller om ho må bli evakuert. Foto: Bjarte Johannnesen / NRK

Fleire stengde vegar i fylket

Fylkesveg 6900 er stengt ved Skjækerfossen på grunn av flaum

E39 mellom Vinjeøra og Stormyra er stengt på grunn av flaum

(Anbefalt omkøyring via Dombås på E136/E6)

E39 ved Vasslivatnet i Heim kommune er stengt på grunn av ras

Fylkesveg 65 ved Garberg er stengt på grunn av ras

Fylkesveg 720 på strekninga Verrabotn – Follafoss er stengt på grunn av vanskelege køyreforhold

Vasslekkasje på Inderøy

I Inderøy gjekk alarmen til Mathias Malmo like etter klokka 23 tysdag. Då han kom på arbeidsplassen såg han at kjellaren var fylt av vatn.

– Eg tenkte berre f**n. Det blir ei lang natt.

Både brannvesenet og Sivilforsvaret blei sendt ut for å pumpe ut vatnet. Brannvesenet omtalar lekkasjen som omfattande.

– Korleis vatnet har kome inn veit vi ikkje, seier Håvard Lyngstad, utrykkingsleiar i brannvesenet Midt.

Brannvesenet jobbar på spreng for å fjerne vatn frå kjellaren på Inderøy. Du trenger javascript for å se video. Brannvesenet jobbar på spreng for å fjerne vatn frå kjellaren på Inderøy.

Elv gjekk over vegbanen i Levanger

Like før midnatt kom det melding om ei elv som gjekk over vegbanen på fylkesveg 6860 i Skogn i Levanger.

Det vart først meldt om fare for trafikantar.

– Situasjonen er no avklart, fortel operasjonsleiar Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Ho opplyser at entreprenør har vore på staden tidlegare onsdag.

– Det blir ikkje gjort noko meir i natt. Det var ikkje stor dramatikk, fortel ho.

Molde: Har evakuert personar

Ekstremvêret har så langt treft kraftigast i Møre og Romsdal og Vestland fylke.

I Vestland vart ein gravemaskinførar teken av eit ras.

I Molde har Dokkelva stige over 1 meter. 44 personar har blitt evakuerte frå to bustadområde i Eresfjord.

– Vi veit at historisk så kan den gå over sine breidder, og vi trur også at det kan skje no, sa ordførar Torgeir Dahl til NRK like etter midnatt.

Politiet vurderer å evakuere eit større område i frykt for at hus kan bli tatt av flaumen.