Det har vært mye snakk om den upopulære grunnrenteskatten den siste tida. Oppdrettsnæringa mener de ikke kan betale en slik skatt.

Her er tallene som viser hva et utvalg av «laksebaronene» har bidratt med til fellesskapet over skatteseddelen.

Salmar på topp

Pappa Gustav og sønn Gustav Magnar Witzøe skattet til sammen mer enn 558 millioner kroner. Mesteparten er det landets rikeste mann, og Salmar-arving Gustav Magnar som står for.

Navn Fødselsår Beregnet skatt Nettoinntekt Nettoformue Gustav Magnar Witzøe 1993 551 393 215 1 207 825 884 19 796 945 077 Gustav Witzøe 1953 6 912 752 14 303 673 254 249 056

Verdens største oppdrettsselskap, Mowi, holder til i Norge og 24 andre land.

Den største aksjonæren i selskapet, heter John Fredriksen. Han skatter ikke til Norge, men til Kypros. Derfor står ikke han på disse listene.

Glad for å bo i Norge

Kjell Lorentsen er mannen bak oppdrettsfirmaet Gigante Havbruk som holder til i Nordland. Han bidro selv med nesten halvannen million i skatt i fjor.

Det er barna hans som eier majoriteten av aksjene i selskapet, og de har skattet oppunder 14,5 millioner kroner.

Han kaller skattesystemet vårt for en «skandinavisk modell», der rundt halvparten går til skatt når man tjener mye.

– Samtidig sitter du også igjen med halvparten, så det er likevel fristende å drive butikk. Om den butikken går godt og du kan sitte igjen med flere millioner, selv om man deler femti-femti.

Han sier han er veldig glad for at han bor i Norge, med den tryggheten det innebærer.

– Bryter du av foten så får du tilbud på sykehuset, og det er ikke visakortet som bestemmer hvor i køen du kommer. Det tror jeg storparten av den norske befolkning heier på, sier han.

Lorentsen er bekymra for hvordan grunnrenteskatten skal slå ut.

– Det er jeg redd for at vil være med på å ødelegge kystnæringa med en beskatning som gjør at det blir uinteressant å investere i kysten.

Konsernlederen er tydelig på at skatteforslaget er et veldig målbart politisk grep.

– De tror kanskje at når dette blir avklart så begynner man å investere igjen, men sånn er ikke sikkert det blir slik, sier han.

– Men det får vi faktisk et svar på når dette er innført. Det blir veldig synlig.

Kan betale mer

– Vi har vært tydelige på at vi skal og kan betale enda mer skatt til fellesskapet, men regjeringen må sikre oss konkurransekraft og en velfungerende skattemodell.

Det skriver Vibecke Bondø til NRK. Hun er styreleder i havbrukskonsernet NTS og betalte selv rundt 6,5 millioner skatt i fjor.

Hun sier det er viktig for dem som næring, og for henne personlig og bidra til fellesskapet. Men også hun er opptatt av grunnrenteskatten.

– Vi må sikre havbruksnæringen rammevilkår som gjøre det mulig å beholde og skape nye arbeidsplasser og videreutvikle bedriftene langs kysten, skriver Bondø.

Her er en oversikt over noen av «laksebaronene» i landet. De fleste som står på denne lista har ifølge Kapital formuer verd over én milliard kroner, noe som ikke nødvendigvis kommer fram av skattelistene.

Så mye betalte laksemillionærene i skatt Navn Beregnet skatt Nettoinntekt Nettoformue Gustav Witzøe 6 912 752 14 303 673 254 249 056 Gustav Magnar Witzøe 551 393 215 1 207 825 884 19 796 945 077 Helge Gåsø 26 771 873 48 321 272 1 308 050 657 Gerhard Meidell Alsaker 80 549 930 213 132 950 1 641 761 533 Helge Arvid Møgster 23 474 791 44 254 125 983 815 231 Ola Helge Holmøy 24 939 080 69 466 946 314 985 340 Anders Måsøval 11 198 680 24 992 210 380 532 501 Lars Måsøval 10 325 064 22 206 802 375 029 837 Odd Einar Sandøy 15 344 741 46 707 456 32 956 465 Gerd Mary Lovise Aarnes Meland 5 013 377 7 931 408 298 990 093 Finn Wilhelm Sinkaberg 1 941 244 5 565 335 14 190 640 Svein-Gustav Sinkaberg 3 549 258 6 571 964 154 965 839 Endre Tarald Glastad 5 182 816 6 161 844 362 682 011 Kjell Arild Lorentsen 1 481 140 3 368 967 6 009 527 Peder Lie 1 631 151 2 345 107 85 817 061 Roger Halsebakk 16 478 263 44 208 731 216 067 512 Inge Helge Vassbotten 13 810 789 38 826 020 180 076 408 Alex Vassbotten 6 993 801 17 004 185 167 233 422 Kjell Haugland 1 648 195 144 860 193 922 527 Liv Grete Kristoffersen Ellingsen 12 710 130 38 428 871 7 244 4035 Ulf Ellingsen 13 049 516 39 215 796 68 592 372 Terje Bondø 10 715 138 11 885 025 804 916 564 Vibecke Bondø 6 565 737 8 181 675 426 641 273 Leif Inge Nordhammer 23 038 329 50 049 814 842 991 787 Halle Ragnar Sivertsen 8 155 923 18 211 460 286 210 201 Nils Martin Williksen 15 143 105 41 288 750 236 196 432 Nils Andre Williksen 20 557 419 56 009 393 311 702 647 Håkon Kristian Tombre 5 726 351 16 275 253 58 416 075 Ove Løfsnæs 8 955 217 27 246 270 20 944 441 Roar Karlsen 1 417 467 3 820 749 24 309 448 Randi Herre Eide 8 348 731 22 313 782 139 681 820 Rolv Haugarvoll 603 042 1 811 752 8 236 316 Karl Olaf Jørgensen 3 895 593 6 466 859 211 858 937 Roger Hofseth 5 427 529 8 408 646 294 673 278 Ole Eirik Lerøy 17 244 603 42 499 545 433 994 059

Hele samfunnet merker pengene

På Frøya har verdens nest største oppdrettsselskap hovedkontor. Salmar ble starta av frøyværinger som fortsatt kontrollerer selskapet. Oppdrettsselskapet Måsøval har også tilhold i den lille kommunen ytterst på Trøndelagskysten.

I tillegg er det starta opp en rekke mindre selskap som lever av og for havbruksnæringa.

Skatteinntektene fra disse selskapene gjør Frøya til en rik kommune.

– De betyr at vi kan opprettholde gode tjenester for innbyggerne våre i form av skole, helse og velferdsordninger, sier ordfører Kristin Strømskag (Sp).

Norges rikeste mann, Salmar-arvingen Gustav Magnar Witzøe, skatter til Frøya. Med en formue på 19,8 milliarder kroner og en årslønn på 1,2 milliarder i 2021, blir skatten han bidrar med betydelig.

Men han er ikke den eneste laksemilliardæren på øya.

I tillegg fikk kommunen 116 millioner fra Havbruksfondet tidligere i desember.

– Vi har noen betydelige skattytere, men det viktigste for en kommune er at det skapes arbeidsplasser og at folk blir den jevne skattyter. I Kommune-Norge er det folket som kommer med pengene i form av overføringer fra Staten og at det er unger i barnehagene og skolen, sier Strømskag.

At det bor en del folk med penger i kommunen merkes også andre steder enn i kommunekassa.

– Det gjør hele samfunnet – om det er kulturlivet eller frivilligheten. Man er raus i havbruksnæringa til å sponse og bygge lokalsamfunnene rundt seg.

Solgte mer laks

Mange bransjer var prega av koronaviruset i 2021. Men for oppdrettsnæringa ble fjoråret et rekordår.

Salget av oppdrettsfisk økte med 10,2 prosent fra 2020 til 2021, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet. Laksen sto for desidert mest av dette.

I fjor solgte Norge laks for 81,4 milliarder kroner. En økning på 11,3 milliarder fra året før.