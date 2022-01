Nils Arne Eggen ble 80 år gammel. Den engasjerte og gestikulerende trenerlegenden har satt et stort avtrykk i norsk fotball.

Tidligere RBK-trener og landslagstrener, Åge Hareide, kjente Eggen i over 50 år. Han ser på Eggen som en mentor.

– Jeg spilte jo for Hødd da han kom som trener det første året i Rosenborg, og han har tatt meg ut på landslag og U-landslag. Jeg har lært veldig mye av han, og kjente han veldig godt, sier Hareide og utdyper:

– Han har vært en mentor for meg. Først gang jeg reiste til Sverige som trener snakket jeg mye med ham før jeg tok det oppdraget.

Hareide tok over som RBK-trener etter Eggen i 2002. Dessuten trente Hareide RBK nå nylig. Han mener Eggens betydning for norsk fotball er formidabel.

– Det er han og Egil Olsen som har formet norsk fotball i moderne tid. Han har betydd utrolig mye for norsk fotball, sier Hareide.

Fotballklubben Rosenborg skriver på Twitter at Eggen er klubbens største navn og stjerne:

– Det var med sorg Rosenborg i dag mottok budskapet om at klubbens aller største legende er død. Nils Arne sovnet natt til onsdag stille inn med sin nærmeste familie ved sin side. Nils Arne Eggen er tidenes største norske fotballtrener og Rosenborgs aller største navn og stjerne.

TRENERKOLLEGER: Per Joar Hansen og Nils Arne Eggen utenfor brakka i 2014. Foto: Joar Elgåen / NRK

Brøt barrierer

– Spontant er det veldig trist, det er det første. Det er vanskelig å finne ord. Jeg har hatt mye med han å gjøre både på og utenfor banen, sier Per Joar Hansen, tidligere trener i Rosenborg, til NRK.

Hansen mener at Eggen var den enkelttreneren som har hatt mest å si for norsk klubbfotballs utvikling.

Han brøt barrierer som ingen trodde var mulig, påpeker Hansen.

– Det var egentlig utopisk for en norsk klubb å kvalifisere til mesterligaen. Nils Arne var banebrytende. Han utviklet forståelse for kollektivet, i stedet for individet. Enormt kunnskapsrik, ikke bare på fotball, men også på samfunnsliv, ledelse og det meste, sier Hansen til NRK.

Sørloth: Uaktuelt å spille for andre

Tidligere RBK-spiller Gøran Sørloth, som ble seriemester med klubben fem ganger, møtte Eggen først i 1979. Og han forteller at han fikk tilbud fra andre klubber – men det var uaktuelt.

– Jeg hadde tilbud fra andre, men det var uaktuelt så lenge Nils Arne Eggen var trener. Du skjønte hva han mente. Godfoten og det der. Jeg ble helt fanget av det. Vi hadde noen fellesnevnere: Vi var samme typer på temperament og delte også av og til en røyk på trappa på Brakka, sier Sørloth til NRK.

– Det jeg har savnet mest etter karrieren er å møte Nils Arne daglig. Det var en fantastisk tid med oppsving med norsk fotball. Under Nils Arne fikk du aldri sjansen til å sitte på lasset, men måtte være med å dra lasset.

Storspilleren Gøran Sørloth forteller at Eggen alltid hadde en historie på lur – både av sorten som tåler dagens lys og ikke. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Satte Trondheim og Norge på fotballkartet

Tidligere RBK-spiller Roar Stokke, som nå er ekspertkommentator, forteller at han er sterkt preget av Eggens bortgang.

– Det er bare så ufattelig trist. I dag gråter Fotball-Norge over tapet av vår aller største klubbtrener gjennom tidene. Ingen har gjort så mye for norsk klubbfotball og ingen trønder har gjort mer for den trønderske identiteten og samhørigheten enn ham.

Stokke mener Eggen plasserte Trondheim og Norge på fotballkartet.

– Det han utrettet sammen en fantastisk generasjon spillere er nok så mye større enn hva mange av oss har klart å ta innover oss. Det sies at man dør to ganger. Det siste som dør er minnene. Minnene han ga oss vil leve for evig og alltid. Takk.

– Takk for din raushet

Norges Fotballforbund takker Eggen for hans innsats på Twitter:

– Dette var trist. En av historiens aller største i norsk fotball er død. Tusen takk for alt du har gitt. Hvil i fred, Nils Arne.

Tidligere fotballproff og nå fotballkommentator Jan Aage Fjørtoft reagerer slik på Eggens bortgang på Twitter:

– Takk for all kunnskap og glede du har gitt oss. Takk for din raushet og engasjement. Hvil i fred! Norge blir rett og slett kjedeligere etter at du nå er borte.

– Skapte en stolthet

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Eggen skapte noe helt eget i norsk fotball.

– Han skapte en stolthet rundt det å være norsk i verdens idrett som selv ikke Egil Drillo Olsen har klart på samme måten, sier Saltvedt og utdyper:

– Jeg tror veldig mange kommer til å tenke, hva ville Nils tenkt, når de skal ta valg også i framtiden og høre ekko av stemmen hans i mange tiår framover på Lerkendal.

CUPMESTER: 19 år gammel ble Nils Arne Eggen cupmester med Rosenborg på Ullevål stadion i 1960. I sin første sesong i RBK-drakta. Foto: NTB-arkiv / SCANPIX

Wirkola husker Eggen som trener

Bjørn Wirkola, en av Norges største idrettsmenn og en av verdens største skihoppere gjennom tidene, husker Eggen veldig godt.

Wirkola spilte selv fotball i Rosenborg en gang i tiden, og det var Eggen som tok ham ut på laget.

– Jeg møtte han første gang på Lerkendal på trening. Han var jo også ivrig i hoppbakken. Han var kretsmester da han var yngre. Han hadde kunnskaper om både hopp og fotball. Det var han som tok meg ut på laget da han var trener det første året, sier Wirkola til NRK.

– Engasjement som helt utrolig. Han brukte enormt mye tid på å være lærer, han hadde greie på alt. Han var en utrolig dyktig mann. En liten verdensmester i alt han holdt på med.

