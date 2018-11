Bendtner dropper anken – må sone voldsdom

Nicklas Bendtner ble tidligere i november dømt til 50 dagers fengsel for vold mot en taxisjåfør. Mannen fikk kjevebrudd og har vært sykemeldt siden voldsepisoden.

Bendtner anket dommen på stedet, men onsdag ble det kjent at han har ombestemt seg, skriver NTB.

Også påtalemyndigheten anket dommen. De ønsket strengere straff. Også de har bestemt seg for å frafalle sin anke.

Ikke grunnlag for samfunnsstraff

NRK har fått tilsendt dommen fra Københavns Byret. Der kommer det frem at dommerne ikke har funnet grunnlag for å gi fotballspilleren betinget fengsel eller samfunnsstraff.

«Retten har ved straffutmåling lagt vekt på at tiltalte er kjent skyldig i vold med en relativt alvorlig skade til følge».

Nicklas Bendtner forklarte i Københavns Byret at han utøvet vold for å beskytte seg selv og kjæresten Philine Roepstorff. Denne forklaringen har dommerne sett bort fra.

«Retten finner ikke grunnlag for å anta at volden var nødvendig for å motstå eller avverge et påbegynt angrep. Retten finner heller ikke grunnlag for å anta at tiltalte Nicklas Bendtners voldsutøvelse var rimelig begrunnet i en skrekk eller opphisselse», heter det i dommen.

Dommen må sones i Danmark. Bendtner må også betale rundt 11.000 kroner i erstatning til taxisjåføren.

Full støtte fra Rosenborg

Rosenborg har tidligere uttalt at de kommer til å støtte den danske stjernespissen til tross for voldsdommen.

STØTTE: Tove Moe Dyrhaug har tidligere uttalt at Rosenborg støtter Nicklas Bendtner etter voldsdommen. Foto: Kristin Grønning / NRK

– Vi tar avstand fra det han har gjort, men nå er det viktig for oss å ta vare på Nicklas Bendtner, både som person og som fotballspiller, sa daglig leder Tove Moe Dyrhaug tidligere i november.

– I Rosenborg er han fortsatt fotballspiller. Det er lov å gjøre feil og å gå videre, sa Dyrhaug.

Videobevis felte Bendtner i retten

2. november tok en dresskledd Nicklas Bendtner plass i rettssal 60 i Københavns Byret, tiltalt for vold mot taxisjåføren.

Rettssaken ble innledet med visning av tre videoer: En video fra inne i taxien, en fra et kamera plassert i taxiens frontrute og en fra et kamera på veggen til en bygning.

Etter å ha sett videoene hersket det ingen tvil blant dommerne og de oppmøtte: Nicklas Bendtner slo knyttneven i ansiktet på taxisjåføren, slik at mannen falt på bakken.

Bendtner er dømt både for knyttneveslag i ansiktet og for sparket, men det er ikke bevist hvor han traff taxisjåføren med foten.

Like før knyttneveslaget, kastet taxisjåføren en brusboks etter Bendtner og Roepstorff. Han traff ikke. Retten mener taxisjåføren ikke hadde forsett til vold da han kastet brusboksen. Han er frifunnet.

En ubetalt taxiregning på 52 kroner var det som utløste voldsepisoden. Bendtner er dømt også for å stikke fra regningen.