Rosenborgtreningen startet klokka 0945. Dette er den danske spissens første trening med laget i år. Etter treningen snakket han for første gang med pressen etter den femti dager lange soningen med fotlenke.

– Det har ikke vært lett, det kan jeg love deg, men jeg har tatt det som en mann, sier Bendtner.

Han synes det er godt å være tilbake med laget.

– Det er deilig å være tilbake. Det er fantastisk å være her igjen. Jeg kom allerede på fredag, og vi trente en del på lørdag. Det var godt å komme i gang med trening igjen, sier Bendtner.

Brukt tiden godt

31-åringen har brukt soningstiden godt. Han har trent mandag til lørdag fra klokken 1100-1700.

– Han er i sin beste forfatning på mange, mange år, sier den danske fysioterapeuten hans Thomas Jørgensen til VG. Han har spesialsydd treningsopplegget for Bendtner i soningsperioden.

Nå gleder RBK-spissen seg til å fokusere på Rosenborg.

– Nå er det fullt fokus på Rosenborg og fremtiden. Jeg har gjort opp for meg, så nå handler det bare om oppkjøringen, sier Bendtner.

Hva kan du si om de 50 dagene som har vært?

– Jeg har hatt fullt fokus på fotball, jeg har betalt for det jeg har gjort og er tilbake for fullt.

GODT GRUNNLAG: Trener Eirik Horneland mener Nicklas Bendtner har lagt et godt treningsgrunnlag i København. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Tilnærmet full tropp

Ifølge trener Eirik Horneland ser formen til Nicklas Bendtner ok ut.

– Det er klart vi trenger å jobbe med løpsformen og formen i forhold til å spille fotball, vi har litt å gå på der. Men det ser ut som han har lagt et godt grunnlag. I utgangspunktet har han trent godt fysisk på gymmen, forklarer Horneland.

Den nye RBK-treneren skal nå bruke tiden på å bli kjent med dansken. Han besøkte han også under soningen i Danmark.

– Det var veldig fint at Horneland tok seg tid til å besøke meg i Danmark. Vi hadde en fin prat der det viste seg at vi hadde de samme forventningene til sesongen, både for meg individuelt og for laget, sier Bendtner.

Spent på Horneland

Rosenborgtreneren skal nå se på hvordan han vil bruke 31-åringen fremover.

– Jeg skulle gjerne hatt han med fra starten, men det har ikke vært mulig, så da blir det slik. Så jobber vi ut ifra der vi står nå, sier Horneland.

Han legger til at kampen mot Ranheim nok kommer for tidlig.

– Jeg tror vi må gi han noen uker før vi tenker match.

Nicklas Bendtner er selv spent på hvordan det blir å spille under Horneland.

– Jeg gler meg veldig mye, er spent på hvordan det blir med ny treneren og den annerledes spillestilen. Hvis vi får øvd inn dette, så blir det veldig bra.

DEILIG Å VÆRE TILBAKE: Nicklas Bendtner skal nå ha fullt fokus på Rosenborg fremover. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Dømt for vold mot taxisjåfør

Nicklas Bendtner ble i november 2018 dømt for vold mot en taxisjåfør i København. Han skal ha kommet i klammeri med sjåføren etter en tur på byen med kjæresten Philine Roepstorff.

Bendtner ble dømt til å sone 50 dager i fengsel, men anket på stedet. Han droppet senere anken, og sonet straffen med fotlenke i København.

– Kapittelet er ferdig. Jeg har tatt det jeg skal som en mann, og nå er det fullt fokus på Rosenborg, avslutter dansken.

Nicklas Bendtner har kontrakt med Rosenborg i ett år til. Han vil ikke kommentere om han ønsker å forlenge den.

Men er du klar for å ta kampen om spissplassen med Søderlund ?

– Ja.