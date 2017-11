Dømt til fengsel i sju og et halvt år

Dommen falt i Oslo tingrett mandag, melder TV 2. Mannen reiste til Syria i 2014 for å kjempe for IS, før han ble arrestert i 2016.

Ifølge dommen hadde 34-åringen til hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkning, ved å reise inn i landet og ta del i IS’ treningsprogram og våpentrening. 34-åringen erkjenner at han ble tatt i mot av medlemmer av IS da han ankom Syria, men forklarte i Oslo tingrett at han raskt kom på andre tanker og ville forlate gruppa.

I denne meldingen til søsteren skriver 34-åringen at han var medlem av IS, og at han ikke hadde tenkt seg tilbake til Norge.

I rettssaken ble det imidlertid lagt frem dokumentasjon på at 34-åringen hadde skrevet meldinger til søsteren sin om at han var medlem av IS, og at han var stolt av det.

– Flyktet fra IS

Mannen ble arrestert 30. april 2016 på den tyrkiske grensen til Syria, etter at han ifølge sin egen forklaring hadde rømt fra terrororganisasjonen. 34-åringen fortalte i retten at han ble beskutt da han prøvde å krysse grensa fra Syria til Tyrkia.

– Kulene begynte å suse rundt hodet på oss. Om det var IS (som skjøt), eller om det var tyrkere, det vet jeg ikke, fortalte mannen i retten.

Senere ble han deportert fra Tyrkia, og pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste.

Rusmisbruk

Under rettssaken nektet han straffskyld, og hevdet han kun drev med nødhjelp i det borgerkrigsherjede landet. Han fortalte også om en vanskelig oppvekst preget av mobbing, familieproblemer og rusbruk.

34-åringen forklarte også at han i tiden før avreise hadde kontakt med et vennepar fra Trømdelag, som reiste til Syria i 2014.

Dommen på sju og et halvt års fengsel er mindre strengt enn straffen påtalemyndigheten mente mannen skulle ha. Aktor ba i sin avsluttende prosedyre om at 34-åringen skulle dømmes til ni år i fengsel.