Statsadvokat Kim Sundet viste i Oslo tingrett fram eksempler på det påtalemyndigheten har hentet ut av Facebook-samtaler mellom tiltalte i Syria og familie og venner i Norge.

Slettet Facebook-meldinger

AKTOR: Statsadvokat Kim Sundet mener samtalene tiltalte hadde på Facebook med venner og familie er viktig bevismateriale. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Vi mener at chattene er viktig, fordi de beskrivelsene som er gitt kan si noe om hva tiltalte har vært med på i Syria, sier Sundet til NRK.

Tiltalte skrev meldingene mens han var i IS-kontrollert område i Syria. Han er tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, men nekter straffskyld.

Etter en rettsanmodning til amerikanske myndigheter fikk PST ut bevismateriale fra tiltaltes Facebook-konto. Men innholdet i meldingene var slettet, så de er blitt rekonstruert fra mottakerne i Norge.

Tiltalte avviste i retten at han hadde slettet meldingene for å fjerne spor.

– Jeg pleide å rydde innboksen min hver dag for å holde den ryddig og oversiktlig, sa 34-åringen i vitneboksen.

– Stolt av å være i IS

TIL SØSTER: Tiltalte fortalte at han hadde et tidvis turbulent forhold til søsteren sin. I denne meldingen skriver han at han er stolt av å være en del av IS og ikke har tenkt seg tilbake til Norge.

I en av Facebook-samtalene som ble vist fram i retten skrev tiltalte til søsteren sin, at han var stolt av å være en del av IS og at han ikke hadde planer om å komme tilbake til Norge.

– Dette skrev han ganske tidlig i oppholdet og da hadde han ikke forståelse og full oversikt over hvor han var havnet og hva var en del av, sier forsvarer Siri Langseth til NRK.

– På det tidspunkt hadde han allerede hadde begynt å angre på reisen, fordi det ikke var dette han hadde sett for seg. Men han ønsket å beskytte de hjemme ved å ikke fortelle hele sannheten, for at de ikke skulle bekymre seg så mye.

TIL FAR: Tiltalte skrev til faren sin at han jobbet i den muslimske hæren. Men det sier han i dag at ikke var riktig.

Tiltalte sier han ikke fortalte alle i Norge at han ble innlagt på sykehus i Syria og at han fire ganger ble arrestert og puttet i fengsel av IS.

Nekter for å ha deltatt i kamphandlinger

SENDTE BILDE: Tiltalte bekreftet i retten i dag at dette er et bilde av ham som er tatt på en internettkafe i Syria. Han sendte det til en venninne og det ble senere trykket i en trøndersk avis.

Til søsteren sin skrev 34-åringen fra Verdal at han jobbet for den Islamske stat og til faren sin skrev han at han jobbet i den muslimske hæren.

– Jeg jobbet ikke for den Islamske staten, men jeg ønsket å beskytte søsteren min for jeg visste hun var bekymret for meg, forklarte tiltalte.

Han avviste at han har deltatt i noen hær eller kamphandling i Syria.

Sier han ville tøffe seg

VÅPEN: Til en kamerat i Norge sendte han dette bildet av geværet sitt. I dag sier han at han forsøkte å framstå litt tøffere og mer spennende enn det han var.

– Han forklarer at den muslimske hæren for ham ikke er knyttet til krigføring, men hele samlingen av muslimer som står sammen mot Assad-regimet og den urett som det regimet utsetter sivilbefolkningen for, sier forsvarer Langseth.

Til en kamerat sendte han også et bilde av geværet sitt en AK-M-1974 russisk model som han beskrev som en kilo lettere enn den originale AK-47.

– Jeg prøvde å gjøre meg mer interessant enn jeg var, sa tiltalte om disse meldingene i Oslo tingrett.

Tiltalte sa i retten på torsdag at han kjøpte våpenet til selvforsvar.