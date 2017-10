Ber om ni års fengsel for terrortiltalt trønder (34)

Påstanden kommer med et fradrag på 709 dager for tiden han har sittet varetektsfengslet.

Aktoratet la vekt på elektronisk kommunikasjon, trønderens endrede forklaringer og bilder da de la ned påstanden.

– Det vi ser er at det er nye forklaringer når det gjelder blant annet tilgang til og bruk av våpen og en del andre omstendigheter som han ikke har forklart seg om tidligere. Vi mener han har tilpasset seg bevisbildet han har fått servert av politiet etter hvert som de har etterforsket saken, sa aktor Kim Sundet til NRK før sin prosedyre.

I sin prosedyre la statsadvokat Kim Sundet også særlig vekt på kommunikasjonen 34-åringen har hatt med venner og familie i Norge, samt meldinger mellom tiltalte og den etterlyste IS-krigeren Kim André Ryding (27) fra Moss, som 34-åringen har forklart at han møtte i Raqqa.

Når det gjelder etterforskning fra Syria så er det viktig å få elektroniske bevis, og derfor er disse meldingene viktige. De har vi fått de fra mottakerne, som frivillig har gitt dem fra seg, sier Sundet til NRK.

Nekter straffskyld

På rettssakens første dag hevdet den terrortiltalte 34-åringen, som nekter straffskyld for IS-deltagelse og for å ha inngått terrorforbund, at han dro til Syria for å hjelpe sivilbefolkningen i kampen mot Basha al-Assad.

Før avreise til Syria sendte verdalingen blant annet en SMS til moren fra Tyrkia, om at det var mulig at han ikke kom tilbake til Norge i live.

Terrorforbund

33-åringen er tiltalt for å ha dannet, deltatt i, rekruttert medlemmer eller ytet økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, og for å ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd som har som hensikt å «forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet» eller «å skape alvorlig frykt i en befolkning».

Den etnisk norske mannen fra Verdal er tiltalt for både terrorforbund og IS-deltagelse, fordi han skal ha sluttet seg til ekstremistgruppa Den islamske staten. Han erkjenner å ha vært i Syria, men nekter straffskyld.

Konvertitt

Mannen er konvertitt og reiste fra Norge til Syria i 2014 etter å ha forsvunnet fra psykiatrisk behandling. Han ga senere gitt livstegn fra seg fra IS-hovedstaden Raqqa i Syria. I juni i år krysset han grensen til Tyrkia og ble pågrepet av tyrkiske myndigheter for ulovlig grensepassering.

Han satt fengslet i byen Gaziantep fram til han ble utlevert til Norge. Vel framme i Norge ble han pågrepet og siktet for terrordeltagelse.