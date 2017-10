IS-tiltalt trønder (34): – Visste ikke hva jeg ville med livet

34-åringen nektet straffskyld for IS-deltagelse og for å ha inngått terrorforbund da rettssaken startet onsdag.

Påtalemyndigheten mener den spedbygde mannen fikk våpentrening og deltok i militære IS-operasjoner, inntil han reiste ut av Syria i april 2016.

Statsadvokat Kim Sundet tror ikke på at det var tilfeldig at 34-åringen sluttet seg til IS. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Iført en blå skjorte og grå genser og med bred trønderdialekt fortalte mannen onsdag hvordan reiste til Tyrkia og videre til det krigsherjede landet i 2014. Tanken var å endelig få til noe med livet, hevdet han i retten.

På det tidspunktet hadde rusbruken eskalert, og kontakten med familien blitt mer sporadisk.

– Jeg ville gjøre en god gjerning og hjelpe folkene i Syria. Livet mitt de siste årene hadde ikke vært noe annet enn feiling og kaos, forklarte mannen.

Kontakt med Syria-par

Ifølge mannen ble kontakten med annen trøndersk syriafarer avgjørende for at han selv ble nysgjerrig på islam. 34-åringen sier han tilfeldigvis møtte kameraten igjen jula 2013, etter at de to ikke hadde sett hverandre på en stund.

Tiltalte, som beskriver seg selv som «veldig deprimert» på den tiden, sier han oppfattet at noe hadde endret seg hos kameraten.

– Han hadde et lys i ansiktet sitt. Jeg trodde først det var fordi han hadde drukket så mye smoothier. Jeg kjøpte meg sånn smoothiemaskin selv, og tenkte det var bra for å få i seg næring, sier 34-åringen.

Samme kveld begynte imidlertid tiltalte å diskutere islam med kameraten, som han hadde kjent siden midten av 20-årene. Trønderen sier han tenkte at islam var grunnen til at vennen så ut til å ha det bra i livet.

– Han spurte meg om Jesus og sånn, og introduserte meg for profeten Mohammed, fred være med ham. Jeg begynte å lese koranen, men det hadde ikke noe med ekstremisme å gjøre, sier 34-åringen i retten.

– Ville hjelpe befolkningen

Kameraten reiste selv til Syria med sin norske kone i august 2014. Rundt samme tid møtte 34-åringen også kameratens norske kone. Den tiltalte kvinnen kjente også henne fra før, men nå hadde hun forandret seg: Hun var iført en heldekkende nikab.

– Men jeg prøvde å ikke dømme henne. Jeg har aldri vært en rasist, sier 34-åringen i retten.

Han hadde kontakt med ekteparet fram til han selv reiste til Syria 29. november 2014. 34-åringens kamerat ble senere drept i kamper for terrorgruppa.

Kvinnen fra Trøndelag skal fortsatt befinne seg i det krigsherjede landet, og er internasjonalt etterlyst. Likevel hevder 34-åringen at han ikke visste hva han dro til da krysset den syriske grensen.

For 34-åringen var det Bashar al-Assad, den syriske diktatoren, som var den store fienden, ikke Den islamske staten.

– Tanken med å reise til Syria var at jeg ville hjelpe befolkningen med undertrykkelsen fra diktatoren. Jeg visste ikke at det var mange forskjellige fraksjoner. For meg var det opposisjonen mot Assad-regimet, sier trønderen i retten.

– Sa han skulle drepe meg

Etter å ha fløyet fra Værnes til Antalya i november 2014, forteller trønderen at han etter hvert kom seg over grensen til Syria ved hjelp av kontakter han fikk av det norske ekteparet. Påtalemyndigheten mener grensepasseringen skjedde i regi av IS.

I retten beskrev han det som et sjokk da han kom til en bygning i Al Shaddadi, på syrisk side av grensen, der han måtte levere fra seg pass, penger, bankkort og mobiltelefon.

Etter fem dager i bygget, der kvinner og menn ble holdt adskilt, ble nordmannen hentet av en mann han ikke kjente.

– Jeg satte meg inn, og ser det ligger et våpen i baksetet. Jeg spurte om hvor han skulle ta meg med. Han så på meg, og sa at han skulle ta meg med for å drepe meg, sier 34-åringen.

– Først ble jeg sjokkert. Så begynte han smile, og jeg prøvde å tenke at det var en spøk.

Svart flagg på fjelltopp

Trønderen overlevde spøken og forteller at han deretter ble fraktet videre inn i Syria. Ved en demning i Sarrin, mellom Manbij og Raqqa, stoppet bilen han satt i.

Ved hjelp av en kikkert han hadde meg seg fra Norge, kikket passasjerene opp på en fjelltopp i nærheten.

– Jeg prøvde å se opp, og der oppe var det et svart flagg som vaiet i vinden. Alle bilen skulle se i kikkerten, og så begynte de å rope: ISIL!

34-åringen hevder det først nå gikk opp for ham at han var på vei inn i IS-kontrollert område.

– Men jeg visste ikke noe om de forskjellige grupperingene, eller de forskjellige trosforståelsene, så jeg tenkte ikke mer over det.

Moren varslet lensmannen

Ifølge påtalemyndigheten var det 34-åringens mor som i begynnelsen av desember 2014 tok kontakt med lensmannen i Verdal og Levanger, for å fortelle at sønnen hadde reist til Syria. Dette etter at sønnen selv sendte en melding til moren fra Tyrkia.

– Jeg tenkte at jeg kunne være med å hente folk ut fra krigsrammede områder og bomba bygninger. Jeg skrev en melding til mora mi om at jeg var på tur til Syria, og at det ikke var sikkert at jeg kom hjem. Hun fikk sjokk når hun fikk den meldingen.

7. desember skal 34-åringen ha endret sitt profilbilde. Han skal også ha lagt ut en video av IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi. Ifølge påtalemyndigheten skal trønderen blant annet ha vært tilknyttet brigaden til den kjente IS-imamen Anwar al-Awlaki.

Påtalemyndigheten mener 34-åringen la ut en video av IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi etter at han ankom Syria. Foto: Handout / AFP

– Visste ikke hva jeg ville

34-åringen gikk onsdag grundig gjennom sin egen livshistorie, og fortalte om en oppvekst i Verdal med normale interesser, som friluftsliv og fisking. Samtidig var det problemer i familien, og høyden førte til at syriafareren ble mye mobbet på barne – og ungdomsskolen.

– Jeg var «bittliten» da jeg begynte på ungdomsskolen. Det satte spor å føle seg utrygg så mye som jeg gjorde.

34-åringen fortalte at ungdomsårene var preget av «heimbrentkultur». Festing med alkohol og hasj var medvirkende årsaker til at det etter hvert gikk dårlig på skolen.

– Jeg visste ikke hva jeg ville med livet. Jeg hadde aldri noen ambisjoner eller drøm om noe som helst, sier mannen.

– Vil at retten skal forstå

34-åringen sier rusproblemene etter hvert utartet til bruk av beroligende tabletter, og at han tidvis synes det vært «tungt å leve». Til tross for diverse strøjobber, sier mannen at han har slitt med inkassogjeld i mange år. På et tidspunkt måtte han også sone i fengsel for uoppgjorte regninger.

Retten fikk onsdag også høre om flere rusrelaterte voldsepisoder mannen har vært involvert igjennom årene.

Mannen var også innlagt en periode på psykiatrisk, før han bestemte seg for å dra til Syria. Dommer Jannicke Johannessen spurte på et tidspunkt hvorfor mannen forklarte seg så detaljert om bakgrunnen.

– Det har plaget meg at jeg har opplevd så mye vold. Jeg har slitt en del med nerver og angst. Det, sammen med den mobbingen jeg opplevde, har preget meg som person og hvordan jeg fungerte psykisk, sier mannen.

– Villfarelse

Mannens forsvarer Siri Langseth mener 34-åringen ikke visste hva han gikk til da han dro til Syria. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Påtalemyndigheten fester ikke lit til 34-åringens forklaring om at han flere ganger hadde forsøkt å forlate IS, før han endelig kom seg over til Tyrkia på våren 2016. Der ble han pågrepet, og overlevert til Norge.

– Han var i villfarelse, når det gjelder hva han ble oppfordret til å komme til, og hva han faktisk var en del av. Når han skjønte hva det var, så tok han avstand. Da startet planleggingen av en flykt fra Syria, sier forsvarer Siri Langseth.

Statsadvokaten la onsdag frem flere nyhetsreportasjer om situasjonen i Syria, blant annet TV-saker fra TV 2 og NRK. Dette for å imøtekomme påstander fra 34-åringen om at han ikke var klar over hva IS stod for da han dro til Syria i 2014.

– Vi har vist hvordan mediebildet var det siste halvåret før han reiste. IS hadde erobret Mosul, og de la ut forferdelige henrettelsesvideoer i mediene. Nyhetene var fulle av konflikten der nede, og det var åpenbart for alle og enhver hva denne organisasjonen stod for, sier statsadvokat Kim Sundet til NRK.

– Dere tror ikke at han ble en del av IS ved en tilfeldighet?

– Vi mener det har formodningen mot seg, også med tanke på at han hadde to venner som hadde reist for å bli med i Syria. Den ene ble også drept i kamper for IS.

PS: Forsvarerne mener nye dokumenter viser at en domstol i Tyrkia allerede har behandlet spørsmålet om IS-deltagelse, og ba onsdag om at saken ble utsatt. Forsvarerne fikk ikke medhold i av retten, som mener det bare er saker behandlet i Norge som er relevante.

IS-medlemmer i Tel Aybad i Syria i 2014. Mannen hevder han ikke var kjent med hva IS stod for da han dro til Syria. Foto: STRINGER / Reuters