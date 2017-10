IS-tiltalt om ellevill flukt fra Syria: – Kulene suste rundt hodene på oss

På rettssaken første dag hevdet den terrortiltalte 34-åringen, som nekter straffskyld for IS-deltagelse og for å ha inngått terrorforbund, at han dro til Syria for å hjelpe sivilbefolkningen i kampen mot Basha al-Assad.

Før avreise til Syria sendte verdalingen blant annet en SMS til moren fra Tyrkia, om at det var mulig at han ikke kom tilbake til Norge i live.

34-åringen fortsatte torsdag sin detaljerte forklaring om livet i IS-kontrollerte områder i Syria. Etter noen dager i det borgerkrigsherjede landet, ankom trønderen IS-hovedstaden Raqqa.

– Det bar tydelig preg av krigshandlinger. Det var bomber og jagerfly. I tillegg var det mange av mennene som gikk rundt med våpen, forteller 34-åringen.

– Var som himmelen revnet

Trønderen forteller at han etter hvert kom til en internettkafé, der han møtte en engelsktalende mann. Mannen hjalp ham å legge ut en melding på Facebook.

– Det skulle være slags kunngjøring om at jeg hadde kommet til Syria. Vi diskuterte det sammen, og la ut to bilder. Det ene var av det islamske flagget, det andre var et bilde av en soldat. Jeg kunne ikke lese arabisk, så vet ikke hva det stod, sier 34-åringen i retten.

Ifølge påtalemyndigheten skal den tiltalte blant annet ha lagt ut en video med IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, der IS-emiren kunngjør oppnevnelsen av det islamske kalifatet 7. desember 2014.

Trønderen omtaler ikke IS-lederen med navn i retten, og sier han ikke var kjent med innholdet.

– Det var en beskjed fra lederen av gruppa, ut til verden. Selv hadde jeg ikke sett den, fordi den var så lang og internett-tilgangen var så dårlig.

Kort tid etter opplevde 34-åringen sitt første bombeangrep i Syria.

– Det var som himmelen revnet, og det kom flere jagerfly. Det var en veldig spesielle situasjon, fordi det var unger og barn i gatene. Jeg tror bombene landet 500 meter unna.

Påtalemyndigheten mener 34-åringen la ut en video av IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi etter at han ankom Syria. Foto: Handout / AFP

Kamerat døde

Påtalemyndigheten mener 34-åringen fra Verdal er den norske IS-krigeren som har vært lengst i Syria, og overlevd.

Hendelsen på kafeen i Raqqa er symptomatisk for hvordan 34-åringen forklarer hele oppholdet i Syria: En serie med uheldige tilfeldigheter, som etter hvert førte til at han deltok på sikkerhetssjekk og shariakurs i regi av Den islamske staten.

Bakgrunnen for at han dro til Syria, var at han hadde hatt kontakt med et norsk par fra Trøndelag, i en periode han var svært deprimert. 34-åringen forteller at han møtte paret igjen i Shadadi i Syria, ved en tilfeldighet.

– Det kom en kjent kar kjørende nedover gata. Han så meg ikke med en gang, men jeg gikk bort og sa hei. Så tok han med meg til leiligheten han hadde med kona, forteller 34-åringen.

Møtte etterlyst nordmann

Den terrortiltalte trønderen forteller at han traff konvertitten Kim André Ryding under sitt opphold i Syria. Ryding er internasjonalt etterlyst. Foto: Privat / NRK

Den norske kameraten fra Verdal skal senere ha blitt drept i Syria. 34-åringen fortalte i retten hvordan han fikk overlevert dødsbudskapet.

– Jeg trodde ikke mine egne ører. Jeg måtte oppsøke Ryding (Kim Andre Ryding, journ.anm.) og spørre om det var sant. Han kunne bekrefte det, og han kunne fortelle meg hva som hadde skjedd, sier 34-åringen.

27 år gamle Kim André Ryding fra Moss i Østfold er etterlyst internasjonalt som medlem av IS. NRK har tidligere fortalt hvordan Ryding reiste fra Østfold til Syria i mars 2013. Konvertitten ble snart en av fremmedkrigerne PST fryktet mest ved en eventuell tilbakekomst.

34-åringen sier også at han traff en annen norsk islamist fra Østfold, uten å utdype denne kontakten nærmere.

Ifølge tiltalte, gikk kameraten fra Trøndelag og den norske IS-krigeren Kim André Ryding i samme turnus ved fronten.

Ryding skal fortsatt befinne seg i Syria. Det samme gjelder den norske kvinnen fra Trøndelag den terrortiltalte 34-åringen hadde kontakt med før avreise.

Kjøpte AK-47

Mannen forklarte i retten at han kun dro til Syria for å hjelpe den syriske sivilbefolkningen, men at en serie med tilfeldigheter førte til at han blant annet gjennomgikk sikkerhetskurs i regi av Den islamske staten. I retten fortalte mannen også at han deltok på et shariakurs over en periode på to uker.

Dette ble imidlertid gjennomført med en gruppe indonesere – på indonesisk – og 34-åringen forklarer at han bare fikk korte oppsummeringer på engelsk.

Påtalemyndigheten mener mannen også skulle få militærtrening i Syria. Selv sier 34-åringen at han ble fraktet til et område med telt i et fjellområde ved Shadadi, men hevder han ikke gjennomførte kurset fordi han slo opp en tidligere ryggskade.

– Jeg antar at det var snakk om et fysisk opplegg. Jeg vet ikke om det var militærtrening, sier 34-åringen i retten.

Mannen hevder han fikk behandling ved et provisorisk sykehus etter hendelsen. En røntgenundersøkelse viste angivelig et mindre brudd i ryggen.

På et tidspunkt gikk han også til innkjøp av en gammel pistol for å beskytte seg. Denne gikk i stykker etter noen skudd mot en blikkboks. 34-åringen kjøpte da en rifle av typen AK-47.

Rifla ble kjøpt for 700 dollar i byen Shadadi. Senere modifiserte mannen våpenet med nye deler.

– Det var kun i tilfelle jeg havnet i farlige situasjoner. Jeg rettet den aldri mot noen, sier mannen.

IS-soldater ved et svart flagg på en fjelltopp ved Ayn Al-Arab, også kjent som Kobani, i 2014. Det var i dette området 34-åringen krysset grensen to år senere. Foto: Aris Messinis / AFP

– Kulene suste rundt hodet på oss

I retten torsdag fortalte 34-åringen at mange av de 17 månedene han tilbrakte i Syria, gikk med å til å planlegge flukten til Tyrkia og videre hjem til Norge.

Gjentatt kontakt med tyrkiske menneskesmuglere førte ikke frem, og førte også til at mannen i en periode ble satt i IS-fengsel.

Mannen beskrev at han rundt samme periode ble «kvittert ut» som sivilist i IS-hovedstaden Raqqa, noe aktor Kim Sundet reagerte på.

– Er dette sant?

– Ja, det er sant. Jeg er heller ikke den eneste som var i den situasjonen. Det var mange som gikk rundt i Raqqa og funderte på hvordan man skulle komme seg ut. Det var en nervepirrende periode, for å si det sånn.

Statsadvokat Kim Sundet fester ikke lit 34-åringens forklaring. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Etter hvert allierte mannen seg med en tunisisk statsborger. Sammen kjøpte de en motorsykkel, med 100 dollar trønderen hadde fått overført fra moren i Norge. I april 2016 kjørte 34-åringen og tunisieren fra Raqqa og mot grensen til Tyrkia.

– Det var en klynge med hus som lå mot grensa. Vi kom opp på en bakketopp og så at det var mur med piggtråd langs hele grensa. Det var skyttertårn hele veien.

– Vi tenkte at vi kom til å bli drept. Nå er det kjørt.

34-åringen sier han sammen med tunisieren fant ut at de kunne plassere motorsykkelen opp mot den om lag fire meter høye veggen, for å klatre over. Dette klarte mannen, tross skadene i ryggen.

– Kulene begynte å suse rundt hodet på oss. Om det var IS, eller om det var tyrkere, det vet jeg ikke. Tyrkerne sa senere at de hadde sett IS bak oss. Vi knøt løs sekken, og jeg hopper opp på styret på sykkelen. Tunisieren dytter meg opp, og jeg får bagen og kaster den over. Etterpå drar jeg ham over, forteller 34-åringen.

– Streifet av kule

Til tross for at de to mennene kom seg over på tyrkisk side av grensen, var imidlertid ikke faren over.

– Jeg løftet hendene mot de tyrkiske grensevaktene, men de fortsatte å skyte. Kulene var så nærme, men det stoppet ikke å skyte, selv om vi gikk ned på knærne. På et tidspunkt ble jeg streifet av en kule, sier mannen.

– Jeg så bort på tunisieren, og han blødde fra ryggen. Samtidig stod vi og smilte, fordi vi endelig hadde kommet oss til Tyrkia.

Mannen ble fengslet av tyrkisk politi, før det etter hvert ble besluttet at han skulle utleveres til Norge. 34-åringen ble først fraktet Kilis, der det ble gjennomført en form for rettssak der temaet var om trønderen hadde vært en del av IS. Påtalemyndigheten sa onsdag at de er usikre på utfallet av den tyrkiske rettssaken.

Deretter ble han fraktet videre til flyplassen i Istanbul.

– Da kom PST, og sa de var klare for å ta med meg hjem til Norge.

Statsadvokat Kim Sundet sa onsdag at han mener det har «formodningen mot seg» at 34-åringen ble med i IS ved en tilfeldighet.

– Vi har vist hvordan mediebildet var det siste halvåret før han reiste. IS hadde erobret Mosul, og de la ut forferdelige henrettelsesvideoer i mediene. Nyhetene var fulle av konflikten der nede, og det var åpenbart for alle og enhver hva denne organisasjonen stod for, sier statsadvokat Kim Sundet til NRK.

– Kunne havnet hvor som helst

Påtaleyndigheten begynte torsdag sin utspørring av 34-åring. Politiadvokat Thomas Blom spurte blant annet verdalingen om han hadde reflektert over at han «ville hjelpe muslimer i Syria», med tanke på at det var muslimer på begge sider av konflikten.

– Jeg hadde akkurat gått inn i islam og begynt å interessere meg for den arabiske verden. Jeg hadde ikke noen forståelse av de sekteriske forholdene i Syria, sier 34-åringen, som beskriver seg selv som «en moderat muslim».

– Da du dro til Syria, så kunne du egentlig havnet i en hvilken som helst gruppe? Free Syrian Army? Eller regimet?

– Ja, svarer mannen kort.