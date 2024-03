Derfor lukter det dritt ute nå

Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mildværet har ført til at snø og is har begynt å smelte, noe som kan føre til en ubehagelig lukt som kan minne om oppkast eller hundebæsj.

Årsaken til lukten er mangel på oksygen under isen som fører til at planterester og røtter forråtner.

Mangelen på oksygen fører til at smørsyre blir dannet under jorda, som slipper ut i lufta når isen smelter.

Mye is på plener og jorder kan føre til isbrann, som kan skade gressmark og avlinger.

Smørsyrelukt har blitt vanligere på grunn av et mer variert vinterklima.

Mildværet har kommet til flere steder i landet, og snø og is har begynt å smelte bort.

Men har du lagt merke til at det også lukter oppkast og hundebæsj i vårsola?

Det lukter det i alle fall i deler av Trøndelag nå.

– Kort fortalt er det mangel på oksygen som er årsaken til denne lukta, sier forsker Marit Jørgensen ved Norsk institutt for biøkonomi, NIBIO.

Den litt stramme lukta som kan minne om oppkast, eller dårlig silo kommer nemlig av at temperaturene nå har økt, og isen har begynt å smelte.

Hvem var fisens rette far? NIBIO-forsker Marit Jørgensen forteller at smørsyra står bak stanken. Foto: Privat

– Det har vært mye is på bakken mange steder i landet. Denne isen har forhindret at luft kommer til jorden og plantene. Det blir etter hvert mangel på oksygen under isen. Da forråtner planterester og røtter, sier Jørgensen

Og mangelen på oksygen fører til at smørsyre blir dannet under jorda. Denne syren slipper så ut i lufta når isen smelter.

Kan få konsekvenser

Mye is som har ligget på plener og jorder kan også føre til noe som heter isbrann.

– Men det er mange som tror at det betyr at sola steker plantene, det er ikke riktig, påpeker Jørgensen.

Isbrann er når gressmark blir skadet av at is ligger for lenge.

Og selv om smørsyre er ekkelt for de med luktesans, og isbrann kan få plena til å se slapp ut kan det faktiske få reelle konsekvenser for jordbruken.

– Bønder kan oppleve store skader på avlingene sine dersom det blir mye vann som ligger under jorda over tid, sier Jørgensen

Smørsyrelukt har også blitt vanligere på grunn av et mer variert vinterklima.

– I januar og februar smelter gjerne snøen, så kan det komme en kuldeperiode etterpå. Vinterklimaet går mer i perioder nå, som fører til dette. Hadde vi hatt lange vinterperioder som var mer stabile ville det blitt mindre vondt lukt, sier Jørgensen.

En gjenskaping av journalistenes reaksjon da de fikk ferten av smørsyra #ekte. Foto: Colourbox

Våren har kommet

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga sier at våren definitivt har kommet. Da journalistene spurte han om vi kunne si adjø til vinteren, understrekte han at man aldri kan si noe hundre prosent sikkert.

Men det er vårlige temperaturer der ute nå, over hele fjøla.

– Det milde vårværet skal fortsette enda et par dager. Det er også gode muligheter for å se sola inne imellom.

Det er vår, men statsmeteorolog Per Egil Haga kan ikke love at vinteren ikke vil komme tilbake en snartur. Foto: Sophie Lorch-Falck

Mulighetene for solskinn blir enda bedre i neste uke. Det fører også til at det vil bli litt kjøligere.

– Da vil jeg tro det blir litt mindre lukt av den smørsyra, fordi det blir kuldegrader på natta og varmegrader på dagtid.

Haga sier at Nordvestlandet er temperaturvinnere lørdag, med 12 grader i Valldal.

Ikke farlig

Marit Jørgensen ved NIBIO er ikke optimistisk til at våren har kommet for å bli.

– Jeg hadde ikke vært helt sikker på det. Vi er jo bare i mars, det kan fort bli en runde til med frost, og da kan smørsyrelukta komme tilbake, ler Jørgensen.

Hun legger til at lukta ikke er noe farlig, bare veldig ubehagelig for de som blir utsatt for den.

– Lukta blir heldigvis borte så fort jorda tørker litt opp, avslutter Jørgensen.