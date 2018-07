Interessen for mikrobrygg eksploderte rundt 2017. På få år har det gått fra en liten håndfull, til å være over 150 mikrobryggeri i Norge.

Men nordmenn er ikke like tørste på spesialøl lenger.

– Da vi startet var interessen for håndverksøl og småbryggerier veldig stor, sier daglig leder for øl-butikken Gulating i Trondheim, Marc-André Schopen.

Han kommer opprinnelig fra Tyskland, landet som har gitt oss oktoberfesten. Men han foretrekker likevel lokale mikrobrygg fra Norge.

– Markedet blir for trangt

Bryggeriforeningen sier de ikke ville blitt overrasket om halvparten av mikrobryggeriene er borte om et par år.

Petter Nome i Bryggeri - og drikkevareforeningen smaker på øl fra Hadeland håndverksbryggeri. Foto: Arne Sørenes

Ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningen har nedgangen på mikrobrygget øl vært på seks prosent i år sammenlignet med samme tid i fjor.

Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen tror rett og slett at markedet har blitt for trangt. Det er for mange mikrobryggeri, folk drar på svenskehandel, og de store bryggeriene er blitt flinkere til å lage spesialøl som de kan selge billigere.

– Det er klart at har du valget mellom å kjøpe en øl til 40 kroner, eller å kjøpe en øl til 70 kroner, så vil de fleste på sikt velge den billigste. Pris, svenskehandel og hjemmebrygging er nok de viktigste faktorene for nedgangen, sier Nome.

Lidenskap for øl

De store butikkhyllene i Trondheim er stappfulle av øl fra små bryggeri. Schopen merker daglig interessen for mikrobrygg, en interesse som han selv deler med kundene.

– Vi har veldig godt utvalg av alle slags øl her, sier han.

Han tar frem en pale ale fra et lite bryggeri og en surøl fra et enda mindre bryggeri.

– Denne er en favoritt, den er fantastisk balansert mellom fruktighet og syrlighet, sier han mens han ser på surølet som han holder i hånden.

Røros Bryggeri er en av mange mikrobryggeri som har ølet sitt på hyllene i butikken til Marc-André Schopen i Trondheim. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Junglens lov

Nome tror at mange av de små bryggeriene vil få det tøft framover.

– Jeg tror ikke alle vil holde ut i bransjen. Det er rett og slett for mange mikrobryggeri i det norske markedet. Det er litt som jungelens lov. De som er best og sterkes vil overleve til slutt. Det er flere ting som spiller sammen, men markedet vil nok tvinge fram en konsolidering hvor det blir færre å dele kaka med.

– Men forhåpentligvis for forbrukerne så er det de beste som overlever, fortsetter han.

Har trua

Schopen tror også at det kan bli færre bryggeri framover, men han er sikker på at den gode mikrobrygga ølen er kommet for å bli.

– Når man har kommet så langt at man har smakt så mye godt, så tviler jeg på at man ønsker å gå tilbake til industriøl. Jeg gleder meg egentlig bare til å se hvordan utviklingen blir, sier han.