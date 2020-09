Berdal klar for film i havgapet: Fryder seg over Erlend Loes «ko-ko» manus

– Det er en sjelden dramatisk, innholdsrik kjærlighetshistorie som foregår. Dette prosjektet har så mange kvaliteter i seg, og det er en gave å få være med på dette i slike omgivelser, sier skuespiller Ingrid Bolsø Berdal.

Denne uka har Bolsø Berdal sine første opptaksdager på Titran. En bitte liten plass, helt i havgapet i Trøndelag.

– Jeg vil si at jeg har ikke gjort så mye komedie tidligere. Det er en genre jeg har lyst til å prøve. Vi spiller ikke komedien ut, men Erlend Loe har laget noen rammer og omstendigheter rundt som gjør at det blir litt ko-ko. Og det appellerer veldig til min humor, sier Bolsø Berdal.

Havgapet er forblåst, og slengbuksene sitter tett inntil kroppen denne uka. Da er hovedpersonene rundt 30 år, og befinner seg på 70-tallet i handlingen.

HEFTIG SMINKE: Pål Sverre Hagen spiller hovedrollen Johan fra han er i trettiårene til han er åtti. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Fyr med dynamitt

Pål Sverre Hagen spiller den mannlige hovedrollen som Johan – mannen alle hater. Bolsø Berdal er Solvår, dama Johan er glad i.

Men det er ikke så enkelt, når Johan jobber som sprenger, og bruker litt for mye dynamitt, både privat og gjennom jobb.

– Johan er ikke den mest pratsomme typen. Men han er en veldig snill mann, som vil det beste tror jeg. Men det går ikke alltid sånn, når det er så mye dynamitt som skal håndteres, sier Hagen.

Manusforfatter Erlend Loe og regissør Hallvar Witzø har arbeidet med manus i lag. Figuren Johan har oppstått ut fra ekte folk og levde liv.

– Vi har jobbet med denne ideen over mange år, og karakteren Johan har tatt form. Han er basert på mange gode historier, og hver en bit, kan på ett eller annet vis spores tilbake til virkelige figurer, sier Witzø.

Innspillingen av filmen pågår fram til oktober. Ifølge Witzø er Titran perfekt ramme.

GAMMELT OG NYTT MØTES: Naturen og bygningene på Titran gir den naturlige rammen. Her rigges det lys på utsiden av bygningen hvor opptak foregår denne uka. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Historien utspiller seg på et lite, isolert sted over lang tid. Mye er bevart her på Titran, og stedet passer veldig bra inn i de rammene vi skal ha, sier Witzø.

Seksti timer i sminkestol

Berdal er kjent for en rekke store roller også internasjonalt og vant i sommer Gullruten for en rolle i TV-serien «Heksejakt».

Hagen har vært opptatt med blant annet innspilling av serien «Exit».

Handlingen går fra 1940 fram til i dag. Det vil si at både Berdal og Hagen skal gjøre noen kraftige hopp i alder underveis i filmforløpet.

– Jeg deler denne rollen med tre skuespillere, en baby, et barn og en 16-åring. Og så spiller jeg Johan fra han er i trettiårene til han er åtti, og vel så det, sier Hagen.

Han får en får en stor dose timer i sminkestolen.

– Vi har prøvd å regne på det og jeg tror det blir rundt 50–60 timer til sammen, sier Hagen.

FIKK FAVORITTENE: Hallvar Witzø er svært fornøyd med å ha skuespillerne Ingrid Bolsø Berdal og Pål Sverre Hagen med i sin første lange spillefilm. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

I tillegg skal skuespilleren fra Stavanger snakke trøndersk.

– Det er jo en fascinerende reise når en skal starte på scratch. Vi ler her hver dag, for jeg spør castmedlemmer om hvordan en uttaler ting, og alle har ulike svar på det. Jeg er veldig glad for å få vite ett eneste ord som alle trøndere er enige om, hvis det fins, sier Hagen.

Tørr, trøndersk humor

Ingrid Bolsø Berdal er opprinnelig fra Utøy på Inderøya i Trøndelag. Hun syns det er flott å være tilbake i Trøndelag og lage en film som er forankret i et trøndersk miljø. Hun mener det er på tide.

RETT FØR OPPTAK: Hallvar Witzø beskriver Hagen og Bolsø Berdal som noen av de aller beste skuespillerne vi har i Norge. – De er så fryktelig gode, og de er så fantastisk å se på i kamera, sier Witzø. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Jeg syns det er fint at filmen er så urtøndersk, for det er noe med det trønderske lynnet, og formen for tørr humor. Mye av dette blir tatt på kornet, sier Bolsø Berdal.

Erlend Loe og regissør Hallvar Witzø er også trøndere.

– Det er godt for meg å komme heim til Trøndelag og lage en film som har historier, og en slags kultur som en kan kjenne at en har vokst opp med, sier Witzø.

Witzø har også lurt inn far og en onkel som statister i filmen. For anledningen kledd i slengbukser og tidsriktige klær for 1974.

– Vi hører til Stranda Mannskor, så vi skal være med og synge litt senere i filmen, i dag er vi statister, sier Arild Witzø.