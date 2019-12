NRKs dramasjef: – Det blir en ny sesong av «Exit»

Det er produksjonsselskapet Fremantle som produserer serien for NRK, og også sesong to kommer til å basere handlingen på ekte historier fra det norske finansmiljøet.

– Vi håpet på en avklaring før jul, og det fikk vi til. Det som ligger på bordet av nye ideer, historier og research, har gjort at vi har besluttet å gå for en ny sesong av «Exit». Jeg håper og tror det er flere enn meg som er spente på fortsettelsen, sier Køhn i en e-post.

Dramaserien «Exit» beskriver en utagerende livsstil i finansmiljøet. Serieskaperen sier nesten alt er sant, men ikke alle i bransjen er enige. Du trenger javascript for å se video. Dramaserien «Exit» beskriver en utagerende livsstil i finansmiljøet. Serieskaperen sier nesten alt er sant, men ikke alle i bransjen er enige.

Manusarbeidet med den nye serien startet allerede i oktober, og innspillingen vil skje i løpet av 2020, Det betyr at sesong to mest sannsynlig vil være på norske skjermer i 2021.

«Exit» er den mest strømmede dramaserien i NRKs strømmetjeneste NRK TV noensinne. Snittet på de åtte episodene i sesong 1 ligger nå på 1.102.000 avspillinger. Legger man til lineær TV-seeing, ligger snittet på 1.358.000.

Tobias Santelmann «Henrik», Jon Øigarden «Jeppe», Simon Berger «Adam», Pål Sverre Hagen «William» og Agnes Kittelsen «Hermine» har alle bekreftet at de er klare for sesong to.