Siden første sprøyte med slankemedisin har Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy gått ned 22 kilo.

– Det tilsvarer 45 pakker smør som er borte fra ryggen. De 45 smørpakkene er tunge å bære, forteller han.

I motsetning til mange andre mener kokken det er mye dyrere å gå opp i vekt enn å betale for slankemedisinen.

Han har til og med laget sitt eget regnestykke over kostnadene og hva han har spart.

Går i pluss

Han anslår at han stappa i seg mat for 150 kroner ekstra hver dag, målt opp mot forbruket i dag.

Det blir 21.000 kroner spart på de 20 ukene han har slanka seg.

Asbjørn har brukt bloggen sin til å fortelle om slankereisen sin. Foto: Asbjørn Sandøy

Så sjøl om sprøytene med slankemedisin har kosta 10.000 kroner så langt, går han likevel i pluss.

– Det er mye fokus på at fedme koster samfunnet mye penger, men det koster den enkelte både i kroner og helse, mener Asbjørn.

Han forteller åpent om prosessen, som starta i oktober, i bloggen sin.

Asbjørn veier seg hver uke, og skriver opp resultatet. Foto: Asbjørn Sandøy

Dyre kilo

Med full dose koster medisinen som Asbjørn bruker 36.000 kroner i året.

Myndighetene mener den er for dyr i forhold til hvor god den er. Derfor må folk betale for den av egen lomme. Det er det mange som opplever at de ikke har råd til.

På tross av det har salget av medisiner som gjør det lettere å gå ned i vekt, tatt helt av i Norge.

Asbjørn Sandøy veide 147 kilo før han starta å slanke seg i fjor høst. Foto: Asbjørn Sandøy

I løpet av 2023 solgte apotekene 1,5 millioner pakker av Ozempic, Saxenda, Wegovy og Mysimba.

Men utgiften er veldig stor for mange. Noen søker til og med om sosialhjelp fordi slankesprøytene er så dyre.

Nå har jeg fått sulten tilbake. Jeg har jo ikke vært sulten siden OL på Lillehammer i 1994. Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Et sårt tema for mange

Asbjørn mener overvektige må innrømme at de spiser altfor mye, både av dårlig og bra mat. Og at de bruker enorme summer på det.

– Å være feit er et veldig sårt tema for mange, men vi må være ærlige med oss sjøl. Vi spiser for mye, men det er lett å legge skylda på ting som gener og medisiner.

At det koster mer å spise sunt, går han ikke med på. Det blir også en unnskyldning, hevder kokken.

Epler er mye billigere enn smågodt. Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

At sultfølelsen er tilbake gjør han mer kreativ i matveien. Nå lager han og kona mer spennende, sunnere og økonomisk mat hjemme.

Majonesen som var så viktig før, har han kutta ut. Nå er agurk på knekkebrødene isteden. Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø / NRK

Vil ikke spise seg i hjel

– Hovedgrunnen er at jeg vil være her for barna mine. Jeg vil at de skal ha faren sin så lenge som mulig. Jeg mista sjøl faren min da jeg var ti. Han drukna på fiske i Lofothavet, og var ikke tjukk. Og så skal jeg spise meg i hjel!

Han har følt seg som en narkoman, på leiting etter mat i skapet om kveldene.

Det trengte ikke være godt en gang. Gamle pølsebrød med peanøttsmør og jordbærsyltetøy for eksempel.

Nå har suget etter mat på kveldstid forsvunnet.

Det var som kroppen falt litt til ro da han begynte med slankemedisinen, forteller Asbjørn. Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø / NRK

Kombinerer det med faste

I tillegg til medisiner har Sandøy begynt med periodisk faste og bare to måltider om dagen.

– Man har mye større glede av mat når man er sulten, i stedet for å bare fortsette å trykke i seg etter man er mett, sier han.

Det nye livet består av fire knekkebrød til første måltid, og middag om kvelden med et par epler etterpå.

Mellom siste måltid om kvelden og første måltid før neste dager det 14 timer. Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø / NRK

Ikke for alle

– Det er bra at noen får hjelp av slankemedisin, men på seg sjøl kjenner man ingen andre. Man bør være forsiktig med å trekke generelle konklusjoner basert på egen erfaring, sier Mari-Mette Graff som er leder for Landsforeningen for overvektige.

Mari-Mette Graff mener den enkeltes vei til overvekt er individuell. Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

– Det er kompliserte mekanismer som styrer både følelse av sult og metthet, samt kroppens evne til å forbrenne kalorier, sier Graff.

Forekomsten av overvekt og fedme er større i grupper med lav inntekt. Mari-Mette Graff

Hun mener at prisen på slankesprøytene er for høy for mange med dårlig råd, og at det er diskriminerende.

– De klarer ikke å ta inn 3000 kroner på matbudsjettet, fortsetter hun.

Hun sier også at pølser, kjøttdeig, loff og kneippbrød er betydelig billigere enn fisk, kyllingfilet og grovt brød. Så hun er ikke enig i påstanden om at det ikke koster mer å spise sunt.

– Å legge stein til byrden ved å antyde at folk gjemmer seg bak økonomi, og ikke tar tak i problemet sitt, bidrar ikke til en mer kunnskapsbasert samtale om kropp og helse. De fleste av oss har prøvd et stort antall dietter og gått ned og opp i vekt mange ganger, avslutter hun.

WEGOVY (Semaglutid) Effekt: I en sentral studie (STEP1) gikk folk som fikk medisinen i snitt 14,9 prosent ned i vekt, mens de som fikk placebo gikk ned 2,4 prosent. 66,1 prosent av de medisinerte gikk minst 10 prosent ned i vekt, mens 12,1 prosent av placebogruppen gjorde det samme. Vanlige bivirkninger: Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, magesmerter

Hodepine

Fatigue Alvorlige bivirkninger: Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)

Alvorlige allergiske reaksjoner

Væsketap og dehydrering

Forverring av diabetisk netthinnesykdom (retinopati) PS: Ikke alle studiene med Wegovy har vist like god effekt. Legemiddelverket understreker også at man ikke uten videre kan sammenligne effekten mellom legemidlene siden studiene er gjennomført på litt ulik måte og med ulike pasientgrupper. SAXENDA (Liraglutid) Effekt: I en sentral studie (SCALE Obesity og Prediabetes) gikk folk som fikk medisinen i snitt 8,0 prosent ned i vekt, mens de som fikk placebo gikk ned 2,6 prosent. 32,8 prosent av de medisinerte gikk minst 10 prosent ned i vekt, mens 10,1 prosent av placebogruppen gjorde det samme. Vanlige bivirkninger: Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse

Hodepine Alvorlige bivirkninger: Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)

Alvorlige allergiske reaksjoner

Væsketap og dehydrering PS: Ikke alle studiene med Saxenda har vist like god effekt. Legemiddelverket understreker også at man ikke uten videre kan sammenligne effekten mellom legemidlene siden studiene er gjennomført på litt ulik måte og med ulike pasientgrupper. MYSIMBA (Naltrekson og bupropion) Effekt: I en sentral studie (NB-301) gikk folk som fikk medisinen i snitt 5,4 prosent ned i vekt, mens de som fikk placebo gikk ned 1,3 prosent. 31 prosent av de medisinerte gikk minst 5 prosent ned i vekt, mens 12 prosent av placebogruppen gjorde det samme. Vanlige bivirkninger: Kvalme, oppkast, forstoppelse

Hodepine Alvorlige bivirkninger: Selvmordstanker og depresjonsfølelse

Krampeanfall

Alvorlige hudbivirkninger PS: Ikke alle studiene med Mysimba har vist like god effekt. Legemiddelverket understreker også at man ikke uten videre kan sammenligne effekten mellom legemidlene siden studiene er gjennomført på litt ulik måte og med ulike pasientgrupper. Kilde: Legemiddelverket