Gikk ned 20 kg – mener flere bør få fedmemedisin

– Ord kan ikke beskrive betydningen det har hatt for meg, sier Tobias (26).

I januar 2021 fikk han legemiddelet Saxenda etter en vurdering av poliklinikk for overvekt på Haukeland sykehus.

På videregående veide han 90 kilo, men en studenttilværelse preget av dårlige matvaner, nattarbeid og psykiske problemer hadde ført Tobias inn i en ond spiral.

– Jeg satt mye stille som nattevakt på taxisentralen og spiste på McDonald's minst tre ganger i uka, forteller han.

Han veide 132 kilo da fastlegen i 2020 henviste ham til poliklinikk for overvekt.

– Jeg var nødt til å skjerpe meg. Hvis ikke kom jeg til å få alvorlige livsstilssykdommer, var beskjeden, sier han.

SATTE SPRØYTER: Tobias viser hvordan han satte sprøyter med medisinen to ganger daglig. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Revolusjonerende

Det er flere medisiner på markedet.

Saxenda, Ozempic og Wegovy virker på samme måte ved at de påvirker appetitthormoner, slik at man spise mindre.

Ett problem har vært at medikamenter for diabetespasienter skrives ut for fedme-pasienter.

Den nye medisinen Wegovy er laget spesielt for fedme, og bør tilbys på blå resept, mener professor Jøran Hjelmesæth.

Han er ansatt ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin på Sykehuset i Vestfold.

TROR PÅ NY MEDISIN: Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt, mener medisinen mor fedme er revolusjonerende. Foto: NRK

– Den nye medisinen er revolusjonerende. Og det kommer enda bedre, sier han.

Hjelmesæth påpeker at han mener det kun må gis til personer med sykelig overvekt (BMI over 40, eller BMI over 35 med følgesykdommer).

– De med alvorlig fedme bør få dette på blå resept. Denne gruppen kan få fedmeoperasjon dekket av den norske stat. Da må de også kunne en god fedmereduserende medisin på blå resept, sier Hjelmesæth.

Ikke på blå resept

Men legemiddelverket er tilbakeholdne.

HOLDER TILBAKE: Einar Andreassen i Legemiddelverket sier fedmemedisinen ikke har god nok effekt målt opp mot pris for å tilbys på blå resept. Foto: NRK

– Vi har vurdert om Wegovy skal få blå resept, altså at fellesskapet skal betale for medisinen. Vi har vurdert at den ikke skal betales av fellesskapet. Effekten har ikke vært god nok målt opp mot pris, sier Einar Andreassen, direktør for helseøkonomi i Legemiddelverket.

Men håpet for de som ønsker Wegovy, er ikke helt ute. Legemiddelverket venter på ny dokumentasjon fra legemiddelfirmaet.

– Dersom det viser seg at det kan forebygge for eksempel hjerte- og karsykdom, så må vi vurdere det på nytt, sier Andreassen.

Han sier medisinen kan være aktuell for 120.000 pasienter. Det vil bety 4 milliarder i ekstra kostnader for staten.

Han sier det vil være et så stort beløp at Stortinget i så fall må prioritere det på statsbudsjettet.

Advarer mot bivirkninger

Marte Kvittum Tangen er leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Hun er bekymret for at det fremstilles et glansbilde av de nye medisinene.

– Noen av bivirkningene kan ha stor påvirkning på livskvaliteten, advarer Tangen.

Hun sier de må se den helsemessige nytten, og ikke den kosmetiske.

– Vi må se om det er andre tiltak uten medisiner som kan gi den samme virkningen, sier hun.

– Trengte et spark bak

Etter en fire måneders utredning fikk Tobias foreskrevet legemiddelet Saxenda.

– Jeg merket det etter bare to uker. Sultfølelsen gikk ned, sier han.

Kvalme, oppkast og diaré er kjente bivirkninger.

Tobias sier han ikke merket noe av det, men at han fikk søvnproblemer. Dette skal ha gått over etter hvert.

– Det har gjort ufattelig mye for meg, og jeg kan nå gå lange turer. Jeg spiser ikke så store porsjoner, og har heller ikke det samme søtsuget.

– Jeg mener folk i samme situasjon som meg virkelig burde få dette tilbudet. Det er lett å si at man bare burde leve sunnere, men folk som meg trenger hjelp, mener han.

Han er kritisk til folk som mener det er for mye fokus på vekt.

– Jeg mener det er for lite fokus. Jeg hører noen si at alle kropper er like sunne, men det er det dummeste jeg hører. Det her vet vi. Det er en lang liste med sykdommer som kommer med overvekt.

I dag veier han mellom 112 og 115 kilo.

– Jeg har sluttet med medisinene nå. Jeg trengte et spark i ræva, men resten av jobben må jeg gjøre selv, sier han.