• Diabetespasienter mener de påtvinges unødvendige medisiner for å få Ozempic på blå resept.

• Direktoratet for medisinske produkter (DMP) er i kontakt med Novo Nordisk, firmaet som selger Ozempic, for å vurdere om de skal tillate Ozempic som eneste medisn.

• DMP har bedt Novo Nordisk om å sende dokumentasjon, noe de har bekreftet at de vil levere.

• Ozempic-forbruket i Norge har økt kraftig det siste året, og staten har brukt 1,2 milliarder kroner på medisinen hittil i år.

