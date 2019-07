Åpner tilsyn mot lege i Abbasi-saken

Natt til lørdag 15. juni 2019 ble en mor og hennes tre barn på 22, 20 og 16 år pågrepet i Trondheim og tvangsutsendt.

Mor i familien, Atefa Rezaie, var bevisstløs på reisen med bil og fly fra Trondheim, via Røros og Gardermoen, til Tyrkia.

Nå åpner Fylkesmannen tilsyn mot en av legene som godkjente at familien var i stand til å fly.

Sendte bekymringsmelding

– Det er faglig krevende å vurdere om en bevisstløs person er transportabel, og det er også faglig krevende å følge en bevisstløs pasient, og observere, tolke og eventuelt gjøre det som må gjøres, sier Erik Solligård.

Han er professor i intensivmedisin og overlege ved NTNU St. Olavs hospital i Trondheim.

Han har ikke engasjert seg i Abbasi-familiens sak tidligere, men den mislykkede uttransporteringen i juni gjorde at han skrev bekymringsmelding til Fylkesmannen.

Nå har de altså bestemt seg for å åpne tilsyn mot en av legene som vurderte moren før flyturen. Denne legen var ansvarlig for transporten fra Trondheim via Røros til Gardermoen.

NRK har snakket med legen, som ikke vil kommentere tilsynssaken.

Overlege Solligård er glad for at Fylkesmannen oppretter tilsyn.

– Jeg synes det er bra. Det er veldig viktig å ha en gjennomgang av rutiner, og å se på om systemet holder en faglig, respektabel standard med kompetent personell og utstyr, sier han.

Avbrøt forrige uttransportering

Norske myndigheter har slått fast at mor og tre av barna hennes ikke har krav på opphold i Norge og at de skal ut.

Politiets utlendingsenhet måtte også i 2014 avbryte en uttransportering av Abbasi-familien fordi mor gikk inn i en bevisstløs tilstand.

Da det samme skjedde under arrestasjonen i Trondheim 15. juni stod helsepersonell parat, men aksjonen til rundt tre millioner kroner gikk ikke som planlagt.

Mor måtte sendes tilbake til Norge på grunn av helsetilstanden og Afghanistan nektet å ta imot de tre barna hennes.