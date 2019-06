Ambassadøren skeptisk til at 16-åring ble forsøkt tvangssendt til Afghanistan

16 år gamle Ehsan Abbasi ble tvangssendt fra Norge til Afghanistan sammen med moren sin og to søsken.

De hadde rukket å komme til Instanbul da moren måtte sendes tilbake til Norge av helsemessige årsaker.

Likevel sto norske myndigheter fast ved at 16-åringen skulle sendes til landet i Midtøsten.

Shukria Barakzai er afghansk ambassadør til Norge. Hun påpeker at situasjonen i Afghanistan blir verre og verre.

– Flere enn 22 terrorgrupper tar aktivt liv av afghanere. Det er trist å si at Afghanistan er blitt enda mer risikofylt de siste årene. Afghanistan er verdens mest utrygge land – mer utrygt enn Syria, sier Barakzai.

STØTTE FRA RBK-SPILLER: Eshan Abbasi, den yngste av de tre søsknene som skulle sendes til Afghanistan, har hatt Tore Reginiussen som fotballmentor. Foto: Privat

Mener Afghanistan nektet fordi moren ikke var med

Ehsan (16), Taibeh (20) og Yasin (22) Abbasi fikk ikke komme inn i Afghanistan. Landet nektet å ta dem imot.

Dermed måtte de sendes tilbake til Norge. De kom til Gardermoen tirsdag ettermiddag. Like etter dro de til Akershus universitetssykehus for å gjenforenes med moren.

Ifølge ambassadør Barakzai nektet afghanske myndigheter å ta dem imot fordi moren ikke var med.

Også Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har forstått situasjonen slik.

– Vi har sett også tidligere at afghanske myndigheter vegrer seg for å ta imot splittede familier, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen.

Politiets utlendingsenhet (PU) vil verken bekrefte eller avkrefte om dette var tilfellet da afghanske myndigheter nektet å ta imot søsknene.

Martinsen er svært skeptisk til deporteringen.

– Det er på grensen til det uansvarlige å henvise til at storebror på 22 år skulle være en omsorgsperson for den mindreårige. Da mor ble syk burde man avbryte returen for alle.

STOREBROR: Yasin Abbasi er den eldste av de tre søsknene som skulle sendes til Afghanistan. Dette bildet, av ham og kjæresten Gabriele Rocyte, er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Privat

Norge fraråder alle å reise til Afghanistan

PU-sjef Arne Jørgen Olafsen sier til NRK at de valgte å gjennomføre utsendelsen av søsknene fordi de ikke fikk innsigelser fra afghanske myndigheter.

Ifølge Olafsen har mottakerlandet to uker på å komme med tilbakemelding.

– Vi hørte absolutt ingenting. Vi får aldri en aksept, men når det ikke kommer kommentarer eller motforestillinger er det greit, sier Olafsen.

Norske myndigheter har klare råd mot reising til Afghanistan.

«Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i landet», skriver regjeringen.

De begrunner det med blant annet hyppige angrep og væpnede kamper, økt kriminalitet, mange miner og udetonerte eksplosiver og betydelig risiko for drap, kidnapping og ran.

– Norge har et godt rykte

Ambassadør Barakzai påpeker at Norge har et godt rykte når det kommer til menneskerettigheter.

Hennes inntrykk er at andre nasjoner gjerne retter seg etter Norge.

– Norge er kjent globalt for å kjempe for menneskerettigheter, sier hun.

Hun oppfordrer Norge, og andre nasjoner, til spesielt å huske menneskerettigheter når det kommer til barn på flukt.

Abbasi-familien skal reise til Trondheim onsdag, etter en knapt døgn i Oslo. I Trondheim holdes en markering for dem onsdag kveld. Over 1.000 personer har meldt seg på via Facebook.

Advokaten til familien skal be Utlendingsnemnda (UNE) gjøre en ny vurdering om hvorvidt de fire kan få permanent opphold i Norge.

NRK har forsøkt å få intervju med UNE, Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet i denne saken.