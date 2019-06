Abbasi-barnas mor var bevisstløs da familien ble tvangsutsendt fra Norge

Natt til lørdag ble mor og barn hentet av politiet og fraktet til flyplassen.

Mor Atefa Rezaie og de tre barna på 16, 20 og 22 år har fått endelig avslag i Høyesterett, og fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018.

To av barna har aldri vært i Afghanistan og familien har bodd i Norge siden 2012.

Bevisstløs

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter i en pressemelding at mor til barna reagerte sterkt da politiet kom på døra:

– Atefa Rezaies gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen klokka 5. Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul, skriver PU.

Rezaie fikk tett oppfølging under uttransporten.

– Vi hadde med én lege og én sykepleier ved pågripelsen. Disse ga moren fortløpende medisinsk oppfølging fra hun ble pågrepet og undervegs i tvangsreturen, skriver PU.

HELSEPERSONELL VAR MED: I dette innleide charterflyet ble mor og tre barn tvangsutsendt fra Norge. Lege var med på turen. Foto: Tore Østby/Rørosnytt

Mener tvangsutsending av mor var riktig

Politiets utlendingsenhet mener de gjorde det rette da mor til barna ble fraktet bevisstløs ut av landet.

– Til tross for den svekkede helsetilstanden til Rezaie, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at dette har skjedd på en forsvarlig måte. Samtidig har PU forståelse for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn.

I Istanbul ble det besluttet å sende Atefa Rezaie tilbake til Norge.

– Det var ikke er forsvarlig å transportere moren videre til Kabul i Afghanistan i hennes helsetilstand, skriver PU.

Barna på vei til Afghanistan

Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt.

– To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker en reforhandling av asylforliket. etter at Abbasi-familen er tvangsutsendt til Afghanistan i helga.