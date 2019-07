Søsknene Yasin (22), Taibeh (20), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie har bodd i Norge siden 2012. Men natt til 15. juni ble de pågrepet av politiet i Trondheim for å bli sendt til Afghanistan.

Saken om Abbasi-familien har skapt svært stort engasjement og debatt i Norge.

– Aldri vært i Kabul

I sitt første intervju etter arrestasjonen forteller Taibeh Abbasi om den dramatiske utsendelsen. Torsdag kveld var hun gjest i Sommeråpent på NRK.

– Vi ble sendt til Istanbul. Etter tre dager fikk vi beskjed om at vi likevel ikke skulle sendes videre til Kabul. Jeg har aldri vært der. Afghanistan er regnet som et av de farligste landene for jenter og kvinner. Derfor ville jeg ikke reise dit.

Moren Atefa Rezaie skal ha blitt bevisstløs under pågripelsen av familien. Hun var bevisstløs under hele flyturen til Tyrkia. På grunn av helsetilstanden ble moren sendt tilbake til Norge.

Søsknene skulle etter planen sendes til Afghanistan alene, men myndighetene nektet å ta dem imot. Nå er familien samlet i Trondheim igjen.

Nylig skrev preses Helga Byfuglien og Nidaros-biskop Herborg Finnset brev til statsrådene Trine Skei Grande (V) og Ingolf Ropstad (KrF). I brevet ber de om at Abbasi-familien skal få bli i landet.

TILBAKE I TRONDHEIM: Familien Abbasi hadde plikt til å reise fra Norge i juli i fjor. Da de ikke gjorde det, ble de tvangsutsendt. Den kompliserte saken endte med at de ble sendt tilbake til Trondheim igjen. Her på Værnes 20. juni med psykoterapeut Jahn Fredrik Holthe. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Takker for støtte

– Jeg vil takke alle sammen som har stilt opp for oss og støttet oss i vår kamp. Vi setter utrolig pris på det, sier Taibeh Abbasi.

Da hun fikk spilt opp en videohilsen fra RBK-spiller Tore Reginiussen, en støttespiller for familien, begynte tårene å komme i Sommeråpent-sendingen.

– Jeg blir veldig rørt av å se at Tore og veldig mange andre bryr seg om oss. Veldig rørt.

Leder for familiens støttegruppe, Einar Vegge, var også på plass under sendingen.

– Det handler om rettferdighet i vårt samfunn. Trønderne har slått ring rundt dere og blitt glad i dere, sier Vegge.

Taibeh sier hun har lyst til å bli boende i Norge og få en utdanning.

– Jeg vil bo her og få meg et normalt liv. Jeg føler meg som en del av Trondheim og Norge. I august skal jeg begynne å studere statsvitenskap ved NTNU, det er planen. Jeg gleder meg skikkelig.

FÅR STØTTE I TRONDHEIM: Abbasi-saken har vakt sterke følelser blant folk, særlig i Trondheim. Foto: Morten Andersen

Plikt til å reise ut av landet

Abbasi-familien – en mor og tre søsken – har bodd i Norge i sju år. En annen eldre bror har oppholdstillatelse.

Norske myndigheter mener de fire førstnevnte ikke lenger har behov for beskyttelse. Disse har fått avslag på opphold i flere rettsinstanser, og de har plikt til å reise ut fra Norge.

De har nektet å gjøre dette, selv om de ikke har oppholdstillatelse.

Advokaten deres, Erik Vatne, sendte 5. juli en omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda (UNE). Det er bekreftet at den tas til behandling, opplyser Vatne til NRK.

Vatne opplyser at moren er i bedre form, og ikke lenger er innlagt på sykehus. Men hun skal fortsatt være medtatt og ikke helt restituert.

Advokaten forteller at de anser familiens helsesituasjon for å være så dårlig at det bør gis opphold på humanitært grunnlag.

MENER DETTE ER EN OPPLAGT SAK: Afghanske myndigheter har forpliktet seg til å ta imot asylsøkere som ikke har noe i Norge å gjøre, påpeker Jon Helgheim. – Kutt i bistand kan bli konsekvensen hvis de ikke tar imot asylsøkere som ikke har noe i Norge å gjøre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Noen har prøvd å jukse seg til Norge

Mange har tatt til orde for at utsendelsen av en så godt integrert familie er umenneskelig. Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, er uenig.

– Det er opp til enhver utlending å returnere selv, som de er forpliktet til, eller velge den harde metoden, uttalte Helgheim tidligere til NRK.

Han har kalt Abbasi-saken «helt opplagt».

– Noen har prøvd å jukse seg til Norge. Det skjer dessverre altfor ofte. Når de blir avslørt må de forlate landet.

I 2018 ga Norge snaut 800 millioner kroner i bistand til Afghanistan, og han mener Norge bør kutte i bistandspengene til Afghanistan hvis de ikke vil samarbeide.