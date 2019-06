Leide privatfly for nesten 900.000 kroner til avbrutt tvangsretur av Abbasi-familien

Lørdag 15. juni klokken 11.00 er det avgang med det innleide privatflyet fra Røros lufthavn.

Politiets utlendingsenhet (PU) skulle gjennomføre tvangsretur av Abbasi-familien, som både hadde fått endelig avslag på sin søknad om opphold og hadde tapt i det norske rettssystemet. Fristen for å reise fra Norge frivillig gikk ut 16. juli 2018.

Taibeh Abbasi (20) har vært mye omtalt i media i forbindelse med saken til familien Abbasi. Foto: Morten Andersen / NRK

Med på flyet på vei mot Istanbul var en rekke politifolk, lege og sykepleier.

Flyet mellomlandet også på Gardermoen for bytte av noe av helsepersonellet.

I ettertid er det kommet fram at moren til barna kort tid etter pågripelsen «gikk inn i en bevisstløs tilstand» slik PU selv beskriver det i ei pressemelding. Kvinnen var i denne tilstanden også da flyet landet i Tyrkia.

Nå kan NRK fortelle at flyet som ble brukt var et innleid privatfly i kategorien business-jet. Flyet av typen Challenger 604 var innleid fra det finske selskapet Jetflite. Prisen fra Oslo til Istanbul var 49.000 euro – noe som tilsvarer 479.000 kroner etter dagens valutakurser.

Klikk for større bilde: Slik presenterer utleieselskapet Jetflite selv privatflyet politiet leide inn. Flyet har plass til mellom 11 og 18 personer i stoler eller sofaer. Foto: faksimile fra reklamebrosjyre om flyet / Jetflite

Det viser opplysninger NRK har fått innsyn i hos Politiets utlendingsenhet.

– Etter en konkret vurdering ble det besluttet å bruke et innleid charterfly for å gjennomføre utsendelsen av familien fra Norge fremfor bruk av vanlig rutefly, skriver kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i PU til NRK.

Avbrutt retur – flere kostnader

Forsøket på tvangsreturen av familien, som ifølge PU ikke lenger har lovlig opphold i Norge, har ført til sterke reaksjoner både i lokalmiljøet og i det politiske Norge.

Arrestasjonen av Abbasi-familien ble møtt med sinne og demonstrasjoner i Trondheim. Foto: Hilde Grande / NRK

I Trondheim hvor familien bodde har det vært demonstrasjoner, og ordfører Rita Ottervik har gått hardt ut mot regjeringspartiene med klar henvisning til Venstre og KrF om å dra i nødbremsen.

Dette førte blant annet til at Venstre-leder Trine Skei Grande sa at hun var villig til å se på asylforliket på Stortinget på nytt.

Returen av moren i familien ble avbrutt da politiet i samråd med et flyselskap anså det som ikke gjennomførbart å sende henne med rutefly fra Istanbul til Kabul.

Da måtte privatflyet igjen rekvireres. Flyet hadde egentlig returnert til basen sin ved Helsinki.

Dette påførte PU ekstrautgifter på 40.000 euro – nesten 400.000 kroner.

Dermed økte utgiftene til flyleie fra planlagte 49.000 euro til totalt 89.000 euro, eller over 870.000 kroner.

Politiet fikk inn igjen det samme privatflyet til Istanbul, og søndag 16. juni klokken 16 tok det av med kurs mot Norge.

Her sees privatflyet i da det forlot Røros. Foto: Tore Østby/Rørosnytt

Ville gjennomføre uten moren

PU mente likevel fortsatt at de kunne fortsette med returen av de tre barna på 16, 20 og 22 år. Barna skulle flys inn til Kabul med rutefly.

Vurderingen var at de tre søsknene kunne sendes til Kabul uten mor fordi to av de er myndige. Det skriver PU i en pressemelding tirsdag. PU vurderte at 22 år gamle Yasin Abbasi kunne være omsorgsperson for broren Ehsan (16).

Men afghanske myndigheter avslo mandag å ta imot de tre søsknene.

Søsknene Yasbin (20) og Taibeh (22) ble forsøkt tvangsreturnert, men returen måtte avbrytes. Her sees de på en støttedemonstrasjon i en tidligere anledning. Foto: Hilde Grande/NRK

Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU), Arne Jørgen Olafsen, mener de gjorde alt riktig, og kan ikke svare i detalj på hvorfor også returen av søsknene måtte avbrytes.

– En rekke punkter på hvorfor de ikke godtok returen ble levert til Utenriksdepartementet, men dette er detaljer jeg ikke vil gå inn på, sier Olafsen til NRK.

De tre søsknene er ventet å komme tilbake til Gardermoen og Norge tirsdag ettermiddag etter det NRK kjenner til.