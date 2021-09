Det å være født for tidlig kan føre med seg en rekke utfordringer. I flere land må de små tilbringe mye tid uten foreldrene i starten på livet. I tillegg gjennomgår de ofte smertefulle tester og undersøkelser.

I flere år har eksperter jobbet for å bedre forholdene for premature barn. Hva skal til for å få den best tenkelige starten på livet?

Nå har europeiske forskere oppdaget at mors stemme kan ha stor betydning. Ifølge en ny studie har stemmen nemlig evnen til å lindre smerten de premature kjenner på.

– Målet vårt er å finne smertelindrende alternativer til medisin, sier forsker Manuela Filippa til avisa The Guardian.

Tre ulike forsøk

På verdensbasis fødes årlig omtrent 15 millioner barn før uke 37, og antallet stiger for hvert år. Et fullgått svangerskap varer i 40 uker. Barn som blir født før uke 37, kalles premature.

I den nye studien har forskerne sett på smerteresponsen hos 20 premature babyer på et sykehus i Italia. Babyene var eldre enn 29 uker.

Under en rutineundersøkelse, som går ut på å ta blodprøver fra føttene til de små, ble det testet ulike framgangsmåter. I den første runden snakket mor med barnet mens stikkene ble utført. Deretter sang mor en sang mens prosedyren pågikk. I det siste forsøket var ikke mor til stede i det hele tatt.

Forskerne mener de så tydelige tegn på at mors stemme hadde positiv virkning på barnet.

Fant høyere nivå av «kjærlighetshormon»

For hvert forsøk som ble utført, studerte de barnets reaksjon på smerte på tre ulike måter. De så på ansiktsuttrykk, de registrerte hjerterytme og målte oksygennivå.

Prøvene ble deretter analysert av forskere som ikke var til stede under selve blodprøvetakingen.

Resultatene viste at smertene man regner med barnet opplever, falt i gjennomsnitt fra 4,5 til 3 på en 21-punkts skala når mødrene snakket. Man så ikke like store utfall når mor sang.

– For denne spesifikke alderen, er dette en viktig endring, forklarer Manuela Filippa.

Gruppen fant også at mors stemme førte til et forhøyet nivå av hormonet oksytocin i spyttprøver fra babyene. Dette hormonet er blant annet forbundet med en mors tilknytning og kjærlighet.

VANSKELIG: Smertelindring hos premature kan være vanskelig. Disse barna har ikke et språk for å uttrykke smerte, og derfor kan det være problematisk å vurdere hvor vondt de egentlig har. Foto: Yves Herman / Reuters

– Foreldrene er svært viktige

Rundt 6 prosent av barn i Norge blir født før termin.

Solfrid Steinnes er intensivsykepleier og høgskolelektor. Hun jobber ved intensivavdelingen for nyfødte ved Oslo universitetssykehus.

Steinnes synes den nye forskninga er interessant, men påpeker at rutinene varierer veldig fra land til land.

I Norge er man svært bevisst på at foreldre skal få være mest mulig til stede hos den nyfødte, men slik er det for eksempel ikke i andre land som Italia, USA og India.

– Disse funnene overrasker ikke. Vi vet betydningen av å ha foreldre til stede ved blodprøvetaking. Smerteprotokoller anbefaler faktisk hud-mot-hud som smertestillende metode i slike situasjoner, sier Steinnes til NRK.

Hun synes det er bra at man forsker på temaet, slik at flere blir klar over hvor viktig det er å ha foreldre til stede fra starten av.

– Når man føder et barn lenge før termin så føler man ofte rådvillhet. Barna kan være bitte små, og man vet ikke helt hvordan man skal håndtere dem. Da er det vår jobb å lære bort, for foreldrene er de aller viktigste i denne situasjonen, sier intensivsykepleieren.

For tidlig fødte barn Ekspandér faktaboks Barn regnes som for tidlig fødte hvis de fødes etter uke 22 av svangerskapet og før utgangen av 37. svangerskapsuke, altså minst tre uker før beregnet termin.

Rundt 5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel.

Antallet for tidlige fødsler i Norge er noenlunde stabil. I 2016 ble det registrert 3368 fødsler (5,2 prosent) mellom fullgått uke 24 og 36.

Nedre grense for når et nyfødt barn er levedyktig, angis å være ca 24 uker eller 400-500 g vekt. Mer enn halvparten av barn med fødselsvekt mellom 750 og 1000 g (tilsvarende 25-27 uker), vil overleve.

Muligheten for overlevelse blir bedre jo lengre svangerskapet varer.

Premature barn har ofte flere komplikasjoner enn barn født ved termin.

Eksempel på komplikasjoner er oksygenmangel under fødselen, hjerneblødning og dårlig lungemodning som fører til et syndrom med lungesvikt.

For tidlig fødte barn er oftere syke og har oftere infeksjoner. Infeksjoner er ofte grunnen til at fødselen har satt i gang for tidlig.

Fordi leveren er umoden og ikke fungerer som normalt ennå, har premature barn ofte gulsott. Avvikende leie er også vanligere og kan gjøre fødselen vanskelig.

Kilde: Store Norske Leksikon, Norsk helseinformasjon

Liten, men viktig studie

Og det er også dette forskerne på den nye studien ønsker å formidle. Selv om den nye undersøkelsen er liten, så viser den hvor viktig mors tilstedeværelse er for det nyfødte barnet.

Rebeccah Slater er professor i pediatri ved Universitetet Oxford i Storbritannia. Hun mener funnene bør oppmuntre foreldre til å være til stede selv under vanskelige og smertefulle undersøkelser.

Selv om resultatene viser at det å høre mors stemme ikke utgjør en enorm forskjell, er det en lovende strategi for å bedre komforten hos de små, sier hun.