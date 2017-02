– Hun er min kone og jeg elsker henne

NRK har tidligere skrevet om 25 år gamle Hanin som frykter for sitt eget liv dersom hun blir sendt tilbake til Irak. Hun har levd i skjul for ektemannen som skal ha behandlet henne med vold, frem til hun i desember i fjor fikk beskjed om at hun blir utvist fra landet. Mannen hennes har en helt annen historie.

– Vi har gjort en feil, og vi kan fikse den feilen. Hun er min kone, jeg elsker henne og hun elsker meg, sier han.

Hvorfor er hun i Namsos hvis dere elsker hverandre?

– Det ble et problem når hun gikk til politiet og sa at jeg slo henne. Da ble hun flyttet til Namsos og jeg har hatt kontakt med henne i ettertid. Så gikk Hanin til politiet der og har ikke villet snakke mer med meg, forklarer mannen.

Hevder de møttes i smug

Saken har åpenbart flere sider. Det som er mest kritikkverdig er at lederen for Utlendingsnemnda har vedtatt å kaste ut kvinnen uten at hun har gitt sin forklaring. Årsaken skal være at UNE fant meldinger som skal ha blitt sendt mellom Hanin og mannen som beviser at de har møttes i smug.

– Det er selvfølgelig ikke hun som har skrevet den. Han har jo vært her i 20 år, så han vet hvordan han skal overbevise folk om at det han sier er rett. Hun har jo nettopp kommet, så jeg hun vet ingenting, oversetter Hanins tolk.

Innsamling for advokat

Karin Kvebæk i Røde Kors har hjulpet Hanin mye mens hun har levd i skjul. Foto: Kjartan Trana / NRK

Kvinnen lever ikke lenger i skjul for mannen. Han vet åpenbart hvor hun er, da han skal ha kontaktet flere som bor i området rundt henne. Dette er informasjon hun hevder han har fått ved å kontrollere hennes kommunikasjon. Nå har ikke kvinnen andre muligheter enn å skaffe seg en advokat for å nå frem med sitt budskap.

– Nå er vi aktivt ute og samler inn penger for å skaffe Hanin en god advokat. Vi skjønner at denne saken ikke kan stoppe nå, sier Karin Kvebæk i Røde Kors.