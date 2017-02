Frykter for livet hvis hun sendes til Irak

25 år gamle Hanin ble gift i Irak, med en 22 år eldre mann som bor i Norge. NRK har tidligere fortalt at da hun kom hit ble hun så dårlig behandlet av ektemannen at hun rømte til et krisesenter.

Besøksforbud

Senere ble hun flyttet fra Sør-Norge og til Namsos, og mannen ble i lagt besøksforbud. I Namsos har Hanin fått kontakt med blant annet Karin Kvebæk som jobber som frivillig i Røde Kors.

Karin Kvebæk jobber som frivillig hos Røde Kors flyktninghjelp i Namsos. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Da jeg ble kjent med henne satt hun innelåst i et rom og bare gråt. Hun var livredd. Hun fikk trusler fra mannen sin, og i desember ble hun nødt til å skifte telefonnummer, sier Kvebæk til NRK.

Utlendingsnemnda har gitt endelig avslag etter at de fikk se utskrifter fra mannens telefon, der det kan se ut som om de to har lurt myndighetene. Nå hevdes det imidlertid at det er mannen selv som har skrevet alle meldingene og kontrollert kvinnens liv fullstendig.

– Stor skam

– Det hun har gjort i Norge, ville ikke ha skjedd i Irak. I Irak rømmer du ikke fra mannen din til et krisesenter, og anmelder han. Det er stor skam, og nå frykter hun for å bli drept hvis hun sendes tilbake, sier en annen av Hanins venner i Namsos, irakeren Awfa Al-Shamkway.

Hanins ektemann truer nå med å fortelle både onkler og Hanins far i Irak om det som har skjedd, og NRK har sett meldinger som sier hun skal forsvinne. Karin Kvebæk har nylig vært hos politiet, og fått klarhet i at det kan klages, men at det må skje raskt. Den 24. februar skal Hanin returneres, uten å ha blitt hørt i saken.

Vil vurdere saken på nytt

Ketil Larsen er assisterende direktør i Utlendingsnemnda og lover å vurdere saken på nytt hvis de får nye opplysninger.

– Dersom de har nye opplysninger de mener har betydning for vedtaket, kan de sende dette til oss og vi vil da se på de nye anførslene. UNE avgjorde saken ut fra all informasjonen vi var kjent med da vi traff vedtaket. Vi ønsker ikke å diskutere enkeltdeler av saken i mediene, men viser til begrunnelsen som er gitt i vedtaket, opplyser Larsen til NRK.