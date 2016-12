Irakisk kvinne skjult av politiet – nå skal hun utvises

Den 25 år gamle kvinna sier hun ble tvangsgiftet, slått og voldtatt og hun frykter for sitt eget liv.

Hun forklarer gjennom en tolk at hun er redd for at hun skal bli drept om hun sendes tilbake til Basra, og at hun er redd for å bli funnet av ektemannen som lever sør i Norge.

Hun sier hun ble solgt til den mer enn 20 år eldre mannen gjennom et bryllup arrangert av faren i Basra.

– Jeg ble slått

– Jeg ble slått av ham, og han kalte meg stygge ting. Brukte ikke navnet mitt – Bare hore.

Situasjonen er såpass alvorlig at hun bor i skjul et sted i Trøndelag.

Både advokat, politi og utlendingsmyndigheter oppfordrer oss til å håndtere saken anonymt.

Redd for familien

UDI har utvist henne og mener hun må returneres til Irak, men det frykter kvinna selv er den sikre død i den klanen hun kommer fra.

– Jeg er sikker på at pappa og onklene mine vil drepe meg, fordi jeg stakk av.

En rekke kilder bekrefter det kvinna er redd for. Æresdrap er noe virkelig i Irak, og spesielt i Basra regionen.

– It is a lot of honor killings in Basra, sier ei kvinne med FN-tilknytning vi har snakket med.

Hun vil være anonym. De fleste kilder som kjenner området rundt Basra godt, er rett og slett redd for livet.

Bekrefter forholdene

Yanar Mohammed som mottok Rafto-prisen i Bergen i slutten av november, er en av dem som har bekreftet at frykten fortsatt er virkelig, og skildret i november et Irak som har gått fra vondt til verre.

En annen kilde er den kurdiske journalisten Arina Moradi som nylig søkte tilflukt i Danmark, hun har gjennom sitt arbeid møtt en rekke kvinner som har flyktet fra Basra.

Moradi forteller at politi og lov har vansker med å håndtere det som fortsatt regnes som klanens lover. At kvinner skal adlyde menn.

Journalisten Arina Moradi forteller at politi og lov har vansker med å håndtere det som fortsatt regnes som klanens lover. At kvinner skal adlyde menn. Foto: Farzin Hasan

– There is a lot of cases in Iraq, and police and the government can't handle it. It's tribal rules and a lot of women are killed.

Flukt og motvilje ender ofte med drap som disse mennene er stolte av.

– Mange saker

Line Evensen er advokat som jobber med utlendingsrett. Hun viser til flere saker der folk lever i et voldelig forhold, men er redd for å gjøre noe av frykt for å bli sendt ut av landet.

– Ja, jeg har vært borti mange saker, sier hun.

Ofte er det slik at de det gjelder ikke vet at de kan søke om opphold på selvstendig grunnlag.

Og de kan møte mange problemer i tillegg til kulturelle og språklige.

– Det er en lang prosess å søke om opphold på egen hånd. Og det er vanskelig å bevise at vold forekommer. Det kan være lurt å søke om juridisk hjelp, sier Evensen.

Vil ikke uttale seg

UDI som har bestemt at den Irakiske kvinna som skjuler seg i Trøndelag, må sendes tilbake Basra, vil ikke uttale seg om saken.

De henviser til Utlendingsnemnda som nå har den aller siste klagen til behandling.