– Dette er en kjempeutfordring, og jeg gleder meg veldig

Østbø har skrevet under en treårskontrakt med RBK, opplyser klubben på sin hjemmeside.

– Det har gått fort i svingene de siste dagene, men jeg gleder meg til å komme i gang, forteller keeperen til rbk.no.

Den tidligere Sarpsborg-keeperen deltok på sin første Rosenborg-trening mandag. Han ble overrasket da RBK tok kontakt med ham.

– Utfordring

– Jeg hadde to år igjen av kontrakten i Sarpsborg 08 og trivdes godt der. Jeg hadde ikke forventet at RBK skulle banke på døra akkurat nå, men det er selvsagt veldig gøy, sier Østbø til NRK.

– Jeg følte dette var en sjanse jeg måtte ta, en kjempeutfordring, og jeg gleder meg veldig til å spille for Rosenborg, fortsetter han.

Adam Larsen Kwarasey kan havne i den danske klubben Brøndby. Foto: Marit Langseth / NRK

I utgangspunktet er André Hansen RBKs førstekeeper, mens Adam Larsen Kwarasey skal være på vei til danske Brøndby, ifølge Adresseavisen.

I tillegg har RBK junioren Jacob Faye Lund som også vil være med å kjempe om keeperplassen denne sesongen.

– Hvilke ambisjoner har du for oppholdet her i Trondheim?

– Jeg vil spille fotball. Jeg vet at det blir en kjempeutfordring å ta plassen fra André Hansen, men jeg har troa på meg selv, så får vi se hvordan det går. Jeg får bare stå på og gjøre mitt beste på trening, sier Østbø, som gjennomførte sin første treningsøkt på kunstgresset ved Lerkendal stadion mandag ettermiddag.

Startet i Viking

25-åringen startet i Viking, men har også vært innom Start og Strømmen før han etter 2015-sesongen skrev under en toårskontrakt med Sarpsborg 08.

I fjor spilte han 13 kamper i eliteserien for Sarpsborg 08.

Arild Østbø har også spilt 24 kamper på øverste nivå for Viking, 20 kamper for Strømmen og sju for Start. Han har i tillegg mange aldersbestemte landskamper for Norge, inkludert fire for Norges U23-lag.