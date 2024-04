Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Rundt 15 personer er identifisert etter blusskasting på Fredrikstad stadion under kampen mellom FFK og Sarpsborg-08 sist helg.

Flere av de involverte er unge gutter i alderen 13-15 år.

Sarpsborg-08 vurderer å skape større fysisk avstand mellom yngre og eldre supportere for å forhindre lignende hendelser.

Flere tilskuere ble skadet i forbindelse med blusskastingen. En rekke personer har fått beskjed om at de er observert mens de kastet bluss, og at det reageres med utestengelse.

Lederen i supporterklubben Fossefallet støtter trygg bruk av bluss, men mener at uvettig bruk skal straffes med utestengelse. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Uka har stort sett gått med til å se gjennom videomateriell.

Daglig leder i Sarpsborg 08, Raymond Fjeld, har hatt hendene fulle den siste uken.

Opp mot 25 personer var involvert i uønskede hendelser i lokaloppgjøret mellom Fredrikstad Fotballklubb og Sarpsborg 08. Rundt 15 av dem kan knyttes til hendelser med bluss, hvor det ble kastet bluss fra bortefeltet og ut på banen.

– Vi hadde to hendelser hvor det ble kasta bluss fra supportere direkte mot tribunen til Fredrikstad. Altså direkte mot mennesker.

Raymond Fjeld sier at blusskastere vil utestenges fra kamper. Foto: Ingrid M Langvik / NRK

Flere av de involverte er unge gutter i 13-15-års alderen.

– Blir det blussa, noe som skjer ofte på norske stadioner, så bør så unge personer holde god avstand til det, så de ikke blir en del av det eller blir skadet. Vi ser på muligheten for å ha litt større fysisk avstand mellom de yngre og eldre supporterne, sier Fjeld.

Flere skadde

Blusskasterne er plukket ut ved hjelp av bilder fra overvåkningskameraene på Fredrikstad stadion.

– Det helt umulig for oss å klare å ta alle, det går ikke. For det er ikke kamerakvaliteten og det vi har fått av bevis godt nok til å gjøre. Men vi tar kontakt med de som vi med sikkerhet har klart å identifisere, sier Fjeld.

Ifølge politiet ble flere tilskuere skadet i forbindelse med blusskastingen.

Fikk beskjed om utestengelse

En rekke personer har fått beskjed om at de er observert mens de kastet bluss, og at det reageres med utestengelse.

En av dem la ut en melding på en facebookgruppe om at han var utestengt. Han kaller seg «feilaktig beskyldt». Han la også ut et skjermbilde av meldingen han fikk fra klubben.

Foto: Skjermdump fra en facebookgruppe

Han skriver i en melding til NRK at han ikke ønsker å gi noen kommentar, men understreker at «jeg har god dialog med klubben».

Støtter trygg bruk av bluss

Lederen i supporterklubben Fossefallet, Merethe Sandtangen, skryter også av dialogen med klubben.

– Først må jeg si at en sånn oppførsel ikke hører noe sted hjemme. Alle vet at man ikke kaster bluss. Det gjør man bare ikke.

Merethe Sandtangen støtter trygg bruk av bluss, og mener at uvettig bruk skal straffes med utestengelse. Foto: Privat

Samtidig sier hun at både hun personlig og Fossefallet ønsker pyro under kamper.

– Vi er pro pyro. Vi er så glad for at det er en prosess for å få legalisert pyro på kamper. Men blir det blussa, skal det skje med ansvarlige mennesker over 18 år. Det skal være forsvarlig, det skal skje på god avstand, og det skal ikke gå ut over sikkerheten.

Hun er enig i at slik oppførsel skal møtes med utestengelse.

– Men da må man være 100 prosent sikre.

– Vi ønsker ikke slik oppførsel

I første rekke ble de involverte utestengt fra kampen mellom Sarpsborg 08 og KFUM søndag. Ut over det er ikke straff og reaksjoner fastsatt enda.

Fjeld legger til at de har et godt samarbeider med både supporterklubben Fossefallet og supportergrupperingen MXVI i saken.

– Alle er vi enige om at vi ikke ønsker slik oppførsel som vi opplevde i Fredrikstad, avslutter Fjeld.

NRK har prøvd å komme i kontakt med supporterklubben MXVI, men de har ikke besvart våre henvendelser.