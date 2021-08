Algoritmer

Digitale flater og sosiale medier har i økende grad de siste årene blitt en del av valgkampen her i Norge. Med korona blir sosiale medier i år en enda større del, sier sosialantropolog og partner i Analyse & Tall, Ingvild Endestad.

Det bekreftes også av valgforsker Jonas Stein ved UiT Norges arktiske universitet.

Flesteparten av nordmenn har en profil i sosiale medier, og mange av oss bruker den daglig. Blant de yngste velgerne er det også flere som bruker sosiale medier som viktigste kilde til nyheter.

Det betyr at det som publiseres i sosiale medier i høyeste grad påvirker hvilken informasjon vi får om valget og om de ulike partiene sine saker og synspunkter, sier Ingvild Endestad.

I tradisjonelle medier er det en redaktør som passer på at alle får komme til ordet, som bestemmer tema og som sørger for at det som sies kan underbygges av fakta.

Men det er få som vet hvordan Facebooks algoritmer fungerer.

– Store plattformer som Facebook er ikke åpne om hvordan algoritmene fungerer, og derfor er det ikke så lett å vite hvorfor noen får informasjon fra et parti og andre ikke, sier Endestad.

Algoritmer styrer hva vi ser når vi bruker sosiale medier, men de bestemmer ikke hva vi skal mene eller hva vi kan stemme ved valget.

Utfordringen er likevel at det ikke alltid er så lett for den enkelte å vite hvorfor en sak har blitt viktigere for oss, eller hvorfor vi ender opp med å stemme på akkurat det partiet vi gjør.

Fake news

Hvis man ikke passer på, kan det være lett å bli lurt, sier faktasjekker Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no. Likevel presiserer han at det ikke er et veldig stort fenomen her hjemme.

– Mye ser tilforlatelig ut. Er det høylytt, bråkete og sensasjonspreget ut, går det an å unngå.

Den beste måten å sikre seg for å unngå å bli lurt er å sjekke før du deler noe. Det er ikke så vanskelig, mener Dahlback.

Hvis det er en stor nyhet, og ingen andre medier har skrevet om det, og det gir ingen treff på google, så kan du gå ut ifra at det ikke stemmer.

– Men det er veldig liten fare for amerikanske tilstander i Norge. Det er ikke mange som tror på teorier og påstander her, slik som de som styrtet kongressen i USA.

Han har likevel en oppfordring:

– Det viktigste du gjør er å ha litt is i magen, ikke stol på alt du ser, og sjekk før du deler eller tror på feilinformasjon. Ingen liker å bli lurt, så det er råd du bør følge, sier Dahlback.

Utro velgere

Det er helt klart at velgere i dag er mer utro mot partiene, sier Johannes Bergh, Forskningsleder for Politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det kjennetegner norsk valg i dag, at folk ombestemmer seg.

Da det ble gjort en undersøkelse på dette i 2017, kom det fram at 39 prosent av alle velgere endret parti, kontra tidligere valg.

På samme tidspunkt endret over 40 prosent av velgere under 30 år parti.

I år har 750.000 velgere skiftet parti siden stortingsvalget i 2017, 200.000 flere enn sist.

For de unge velgerne ligger det litt i sakens natur at de endrer parti. Dette fordi de ikke har funnet sitt parti ennå. Det er en endring i «tiden», sier Bergh.

– Men det er viktig å huske at påvirkning ikke nødvendigvis er negativt, det er jo poenget med valgkamp. Men det kan være en utfordring med det. Valgflesk bør være realistisk, fake news fra utenlandske aktører bør man være oppmerksom på, og algoritmer kan gi ekkokamre, sier Bergh.