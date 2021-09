– Da kan man heller kalle det «Tromsøbanen». Det er jo det det er, sier Vetle Langedahl, stortingskandidat i Finnmark Høyre.

I tillegg frykter Langedahl at jernbanen fra Fauske til Tromsø vil koste mer enn de anslåtte 133 milliarder kronene.

– Hvis man bygger den til 130 milliarder vil det være den billigste jernbanen per kilometer som er bygd i Norge noensinne. Det har jeg ingen tro på at man klarer i Nord-Norge, sier han.

Stortingskandidaten mener det er vanskeligere å bygge jernbane enn vei lengst nord i landet, noe som vil merkes på prislappen og andre prosjekter.

– Da snakker vi en sum som kommer opp i 200, 300 og kanskje 400 milliarder kroner. Det er så mye penger at det er nødt til å gå utover noe annet, sier han.

Langedahl mener Finnmark har større behov for bedre veier.

– Det er mye slitne veier, spesielt næringsveiene ut mot kysten der det fraktes utrolig mye fisk.

Kart over Nord-Norgebanen fra utredningen til Jernbanedirektoratet, 2. desember 2019. Linja er beregnet å bli 370 kilometer. Foto: Jernbanedirektoratet

Omstridt jernbaneprosjekt

I april vedtok Stortinget at arbeidet med Nord-Norgebanen måtte settes i gang.

Nord-Norgebanen er planlagt å gå fra Fauske til Tromsø, via Narvik. Det er også foreslått et sidespor til Harstad fra Bjerkvik.

Likevel er det mange spørsmål som enda må besvares, som for eksempel hvordan toglinjen skal bygges uten å påvirke naturen og samiske interesser.

SV og MDG har forslått at man kan bygge hele Nord-Norgebanen på påler over bakken for å unngå disse problemene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener vedtaket er uansvarlig og er bekymret for at dette skaper forventninger som er urealistiske å holde.

Samtidig er det en diskusjon på om de 80-100.000 tonnene med CO₂-utslipp man sparer i året, vil være verdt det. Det er fordi det vil ta 31–37 år før utslippene knyttet til byggingen er «spart inn».

Skal kun bruke jernbanepenger

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti, mener navnet Nord-Norgebanen passer fint og vil være en styrke for hele landsdelen.

– Det er vel ganske mange ting som har Nord-Norge i sitt navn, uten at det nødvendigvis fysisk er til stede for hele landsdelen, sier hun.

Men Runar Sjåstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Finnmark, er enig i at navnet ikke passer helt.

– Det heter Nord-Norgebanen i dag og, og den går ikke til Tromsø en gang. Det er på tide at man tar opp den diskusjonen, sier han.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) er enig i at navnet på jernbanelinjen passer dårlig. Foto: Knut Åserud

At en eventuell jernbane til Tromsø skal gå utover andre samferdselsprosjekter i Finnmark, klarer ikke stortingsrepresentanten se for seg.

– Den må utredes. Vi må se behov, og selvfølgelig kostnader opp mot behov, så skal det ikke gå utover øvrige samferdselsprosjekt. Det får være jernbanemidler, sier han.

Cecilie Myrseth mener Arbeiderpartiet, i motsetning til Høyre, har ambisjoner om jernbane også i Nord-Norge.

– Dette er typisk splitt- og hersk-retorikk som ikke akkurat bidrar til utvikling i Nord-Norge. At også vi i nord skal ha krav og forventninger om å få ta del i jernbanemidlene for å sikre grønn og mer miljøvennlig transport av blant annet fisken vår som har det travelt på sin ferd ut i verden skulle bare mangle, sier Myrseth.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har uttalt til Nationen at han ikke kan love Nord-Norgebanen innen 2040. Dette til tross for at det var Ap som sikret flertall i Stortinget for å komme i gang med jernbanen.

Støre støtter nemlig også Høyres forslag om å utrede flere transportløsninger i Nord-Norge først.

Cecilie Myrseth (Ap) mener Vetle Langedahl og Høyre forsøker seg på billige, retoriske poeng istedenfor å stå sammen for Nord-Norge. Foto: Stortinget

Vil bruke penger på å bygge landet

Under partilederutspørringen i Politisk kvarter ble Frp-leder Sylvi Listhaug spurt om Nord-Norgebanen, ettersom det står i deres partiprogram.

Listhaug mener det er riktig å få på plass toglinje, selv om det ikke nødvendigvis blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Så forstår vi at det ikke lar seg realisere i morgen. Det er en langt prosess med å få klart et slikt prosjekt, men der fremme mener vi at det er et prosjekt som er viktig å realisere, sier hun.

Frp-lederen synes det ikke er mangel på penger i Norge, men prioriteringer.

– Vi må bygge landet, og så må vi slutte å sløse. Det gjør vi i altfor stor grad i Norge, sier Listhaug.

Se innslaget fra Politisk kvarter med Sylvi Listhaug under her. Nord-Norgebanen finner du fra 17:33 og utover.