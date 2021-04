Opposisjonen på Stortinget ber regjeringa å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Selv mener samferdselsminister Knut Arild Hareide at planene ikke er realistiske.

– Det er helt uansvarlig vedtak. Det er anslag fra mellom 107 til 120 milliarder. Alt tyder på at det kommer til å bli mye dyrere enn det anslaget som ligger her, sier Hareide.

Samferdselsministeren mener at satsing på Nord-Norgebanen vil ødelegge for andre planer.

– Det er fordi det satses veldig mye på samferdsel, både på vei og bane. Skal vi få til en jernbane i Nord-Norge så må vi i realiteten stoppe arbeidet InterCity, Trønderbanen eller banen på Vestlandet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

InterCity er en betegnelse på utbyggingen av jernbanelinjene fra Oslo og mot Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss. Den omfatter med andre ord Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under tirsdagens presentasjonen av stortingsmelding om ny nasjonal transportplan. Foto: Terje Pedersen / NTB

Blir dyrere enn antatt

Hareide mener Nord-Norge må tenke igjennom om de virkelig ønsker denne jernbanen og mener at alt tyder på at den kommer til å bli mye dyrere enn antatt.

– Dersom Nord-Norge får 120 milliarder, vil de bruke alle pengene på dette prosjektet eller vil de bruke de på samferdsel i hele Nord-Norge? Jeg tror mange i Nord-Norge vil finne det siste forslaget som det klokeste.

På spørsmål om samferdselsministeren sier nei til Nord-Norgebanen er svaret litt vagt.

– Vi skal gjøre våre vurderinger, men det tiltaket her blir ikke sett på som et klima- og miljøvedtak. De vet at kostnadene blir dyrere. Og det vil enten sette all annet jernbaneutbygging i Norge på vent, eller sette all samferdselsutbygging i Nord-Norge på vent, sier Hareide.

Gledens dag

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo (Ap) mener dette er en stor seier for Nord-Norge.

– Dette er en gledens dag for alle oss som i mange år har jobbet for å få realisert utbygging av jernbane. Fylkesrådet har det i sin politiske plattform at vi skal jobbe for den, og nå har Stortinget tatt et langt steg i riktig retning, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Mo viser til at fylkestinget i Troms og Finnmark også har spilt inn Nord-Norgebanen i sine tilbakemeldinger til Nasjonal Transportplan (NTP), og at det er fremtidens løsning som nå velges.

Foto: Lars Åke Andersen

– Det å skape en fremtidsrettet og bærekraftig næringsstruktur for transport av de store verdiene som skapes i nordområdene, ut til den store verdenen, har også vært fremmet i Nordområdemeldingen. Sånn sett er det å håpe at denne saken i dobbelt forstand går på skinner nå fremover, med høy fart, sier Mo.