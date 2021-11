Teorier og konspirasjonsteorier om vaksiner er ikke noe nytt, og fikk økt oppmerksomhet etter at Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa viste seg å medføre alvorlige, livsvarige bivirkninger for noen.

Senere sa Preben Aavitsland, nåværende professor og overlege ved FHI, til NRK at «dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid».

Da var det oppdaget at flere, blant annet barn, hadde utviklet narkolepsi etter å ha fått Pandemrix-vaksinen.

Etter at koronavaksinene ble rullet ut verden over, har motstanden mot, og ulike teorier om disse vaksinene ført til at mange land har lavere vaksinasjonsgrad enn det myndighetene ønsker seg.

I Norge har koronavaksinene Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Jansen vært brukt. De to sistnevtne er tatt ut av programmet på grunn av det helsemyndighetene vurderte som alvorlige bivirkninger, mens de to første er i bruk, og ansett som trygge.

Teorier om vaksinen

Astri Lervik Larsen, overlege i mikrobiologi og fagansvarlig for infeksjonsimmunologi ved Ahus, svarer på noen vanlige spørsmål om koronavaksinen:

1. Flere nordmenn har dødd etter at de fikk vaksinen.

– Dette stemmer, men det er fortsatt ikke avklart om det er sammenheng mellom vaksinasjon og dødsfallene. Se Folkehelseinstituttets forklaring her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/internasjonal-omtale-av-dodsfall-etter-vaksinering/



2. Vaksinen inneholder en mikrochip.

– At mikrochip ikke står oppført på innholdsfortegnelsen vil nok ikke overbevise dem som har en hang til å tro på konspirasjonsteorier. Men det er i hvert fall aldri noen som har klart å finne noen mikrochip i denne vaksinen. Eller i noen andre vaksiner for den saks skyld.​



3. Det er ikke mulig å utvikle en trygg vaksine på så kort tid

– Det er fullt mulig, spesielt ettersom moderne vaksiner er mye raskere å produsere. Vaksinene mot covid-19 har vært gjennom alle godkjenningstrinnene som kreves, men selve vaksineproduksjonen og det administrative rundt godkjenningsprosessen har gått mye raskere enn normalt.



Og så stemmer det jo at man ikke har hatt tid til å følge forsøkspersonene lenge nok til å registrere svært sjeldne bivirkninger som kommer lenge etter vaksinasjon. Så langt er det imidlertid ingenting som tyder på at dette skulle være tilfelle, eller at risikoen ved å la seg vaksinere skulle være større enn ved å gjennomgå infeksjonen, selv om man ikke tilhører spesielle risikogrupper.



4. Vaksinen klusser med vårt DNA.

– Vaksinen består av mRNA, som ikke vil bli tatt opp i vårt arvestoff. mRNA er svært ustabilt, og vil bli brutt ned i kroppen kort tid etter vaksinasjon. Dette er også årsaken til at vaksinen har kort holdbarhet etter opptining.



5. Det er ikke vits i å ta vaksinen hvis du ikke er i risikogruppen

– Det er dessverre sånn at også personer utenom risikogruppene kan utvikle alvorlig sykdom, selv om det er sjeldnere. I tillegg er det i alles interesse at så mange som mulig har immunitet og beskyttelse mot dette viruset, slik at smittepresset reduseres og vi kan begynne å leve normalt igjen.



6. Langtidseffektene av vaksinen er umulige å forutsi.

– Dette er omtalt under punkt 4, men oppsummert så vil nok konsekvensene av at denne pandemien får bre seg uten at vi beskytter befolkningen med vaksiner ha betydelig større negative helseeffekter enn vaksinasjon kan ha.



7. Vaksinen er ekstra farlig for risikopasienter, da den ikke spesifikt er utprøvd hos syke mennesker.

– At den ikke er utprøvd betyr ikke at den er mer farlig. Dette er de samme personene som har størst risiko for alvorlig infeksjon, og den gruppen som har aller størst nytte av vaksinasjon. Det vi vet fra andre vaksiner er at de kan ha litt dårligere effekt på eldre og syke, fordi immunforsvaret deres er svekket.



8. Vaksinen kan gi deg koronainfeksjon.

– Det er helt umulig med de vaksinene som så langt er godkjent i Europa. Disse vaksinene virker på en slik måte at det dannes bare ett enkelt virusprotein, ikke et fullverdig virus. Dette ene proteinet kan ikke gi infeksjon, og heller ikke smitte videre.



9. Etter svineinfluensavaksinen var det flere som fikk søvnsykdommer. Kan man få det av denne vaksinen også?



– Man regner med at årsaken til at noen utviklet narkolepsi etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa er at deler av dette influensaviruset er veldig likt et molekyl som finnes i kroppen, og som er viktig i forbindelse med sykdommen narkolepsi. Når immunforsvaret vårt lærte å angripe svineinfluensa-viruset, ville det samtidig kunne angripe dette molekylet og utløse narkolepsi.

Det var ikke bare blant de vaksinerte at man så en økt risiko for narkolepsi. Dette skjedde også i en mindre gruppe av dem som gjennomgikk infeksjonen svineinfluensa, noe som er å forvente ved en slik sykdomsmekanisme.

Ettersom denne utviklingen av narkolepsi skyldes likhet mellom selve viruset og et molekyl i kroppen er det er altså ingen grunn til å tro at narkolepsi skal være en bivirkning ved vaksinasjon mot covid-19. Viruset som forårsaker covid-19 er veldig forskjellig fra viruset som gir svineinfluensa.

Den nye teknologien som nå er tatt i bruk for vaksineproduksjon medfører også at det er mindre sannsynlig at denne type bivirkninger skal oppstå. Med mRNA-vaksiner er det kun en liten komponent av viruset som presenteres for immunforsvaret. Det gjør at man har bedre kontroll over immunresponsen enn ved tradisjonelle vaksiner som ofte inneholder hele, eller større deler av viruset. I tillegg inneholder heller ikke de nye vaksinene adjuvans, som tidligere ble tilsatt for å forsterke immunresponsen.

Jeg kan også nevne at disse nye vaksinene er bedre testet enn det vaksinen mot svineinfluensa var da den ble lansert.

Kilder: Faktisk.no, Ahus.no