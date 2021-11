Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har vært økende smitte i Norge de siste ukene. Tirsdag ble det satt smitterekord med 2126 nye tilfeller.

– Vi er nå over i den fasen vi kaller normal hverdag med økt beredskap, sier statsministeren under pressekonferansen.

– Regjeringen følger situasjonen fra dag til dag, fortsatte Støre.

Regjeringen vil nå innføre nye nasjonale råd for å begrense smittesituasjonen, sa statsministeren.

– Vi har fått tydelig beskjed om at kommunene trenger hjelp med å håndtere smitten. Vi lager en forskrift som gir kommunene mulighet til å innføre koronasertifikat lokalt, sa Støre.

– Dersom en kommune har innført krav om en meters avstand og bordservering på utesteder, så kan kommunen i tillegg legge inn et krav om koronasertifikat. Da kan utestedet drive som vanlig, dersom gjestene har grønt sertifikat, fortsatte statsministeren.

Det gjør at folk kan leve mest mulig normalt selv om det er smitte i samfunnet, sa Støre.

Planlegger en tredje dose

Jonas Gahr Støre sa samtidig at det vil legges til rette for en tredje vaksinedose til alle over 18 år. Utrullingen vil antagelig skje fra neste år.

– Vi planlegger altså for at resten av befolkningen skal få tilbud om en tredje dose til neste år. Det vil bidra til at den enkelte blir godt beskyttet mot viruset også i tiden som kommer og at vi unngår en stor belastning på samfunnet og arbeidslivet, sa statsministeren.

I Trøndelag vurderer Helse Nord-Trøndelag å heve beredskapen ved sykehuset i Levanger og Namsos. Der vurderes også flere lokale tiltak.

På Haugalandet i Rogaland skal kommunene i møte med fylkeslegen for å diskutere mulige lokale tiltak senere fredag. Sykehuset i Haugesund ønsker tiltak etter at de i går gikk over til gult nivå.

Jevnlig testing av helsepersonell

Helseminister Ingvild Kjerkol sa under pressekonferansen at regjeringen ønsker mer testing for å beskytte de mest sårbare blant oss. Det inkluderer også uvaksinert helsepersonell.

– Vi ønsker jevnlig testing av uvaksinert helsepersonell og en klar beskjed om at de må bruke munnbind, uttalte Kjerkol.

– Det kan forhindre mer inngripen på sikt. De siste månedene har vi hatt nedjustert TISK. Nå endrer vi på dette, fortsatte hun.

Nytt er også at alle nærkontakter til smittede må teste seg. Nærkontakter anbefales to tester, og oppfordres samtidig til å holde seg hjemme til resultatet av første test foreligger.

Uenighet om tredje dose

Tirsdag publiserte Folkehelseinstituttet en oppdatering på de faglige rådene om en tredje vaksinedose.

Den viser en faglig uenighet om hvorvidt det skal anbefales en dose nummer tre til øvrig befolkning eller ikke.

Argumenter for og mot en tredje dose er med, men det presenteres ingen konklusjon.

NRK har kontaktet FHI for kommentar, men har til nå ikke fått svar. De har tidligere uttalt de er klare for å rulle ut en tredje dose, dersom det blir aktuelt.

Har startet tilretteleggingsarbeid

Forsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, sier hun ikke ser hensikten med en tredje vaksinedose til friske personer mellom 18 og 64.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener regjeringen bør vente med å rulle ut en tredje vaksinedose til personer mellom 18 og 64 år. Foto: Ola Sæther / UiO

– To vaksinedoser beskytter svært godt mot alvorlig sykdom – de fleste har dermed god beskyttelse av de vaksinene de nå har fått. Samtidig øker sjansen for bivirkninger med hver dose, sier forskeren til NRK.

– Hvilken nytte befolkningen har av en tredje dose i en situasjon hvor de allerede er godt beskyttet, fremstår uklart for meg, legger Grødeland til.

I rapporten stod det at Folkehelseinstituttet har startet arbeidet med å tilrettelegge for en tredje dose til personer mellom 18 og 64 år, slik at planen er klar om en tredje dose vedtas.

– Det er viktig at en anbefaling av en tredje dose til denne gruppen bygger på en grundig nytte- risikovurdering, og at den tar hensyn til den aktuelle smittesituasjonen, står det i oppdateringen.

Både Danmark og Sverige har bestemt å gi en tredje vaksinedose til personer over 18 år.

Fredag formiddag kommer også Helsedirektoratet med sine faglige råd til regjeringen.

