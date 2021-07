1 av 5 amerikanere tror det er mikrochiper i koronavaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Videoer, bilder og artikler som hevder at myndighetene bruker pandemien som et middel til å få kontroll over egne borgere, florerer på internett og sosiale medier.

En undersøkelse gjort av YouGov i samarbeid med avisen The Economist, viser at 1 av 5 amerikanere tror på konspirasjonsteorien.

– Folk kan ha en tendens til å ty til konspirasjonsteorier i perioder preget av usikkerhet. Når vi famler etter forklaringer på ting vi ikke kan forklare, sier Geoffrey Dancy, en ekspert på konspirasjonsteorier, til magasinet Insider.

161 millioner voksne amerikanere, det vil si omtrent halvparten, er fullvaksinerte, viser tall fra det amerikanske helsedepartementet.

Redd for vaksinen

Personer i alderen 30–44 hadde størst tro på konspirasjonen.

På spørsmålet om mikrochiper i vaksiner, svarte 7 prosent i aldersgruppen de mente det var en «definitiv sannhet». 20 prosent svarte det var «høyst sannsynlig».

Dennis og Darlene Himmelberger sa i et intervju med NRK i juni at de var mer redd for vaksinen enn for viruset.

Darlene og Dennis Himmelberger er blant de mange amerikanerne som er skeptiske til koronavaksinen. De mener det blir sprøytet inn en chip som kan spore deg. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Jeg har hørt for mange skrekkhistorier om hva som er i vaksinen. De kan spore deg, vet du. Jeg tror heller ikke på at over en halv million amerikanere er døde, sa Darlene til NRKs korrespondent.

Færre enn halvparten av dem som ble spurt i undersøkelsen, mente helt sikkert at påstanden var usann.

Feilet vaksinemål

40 prosent av dem som ble spurt mente også at koronatrusselen ble hausset opp for politisk vinning.

President Joe Biden hadde som mål av 70 prosent av voksne amerikanere skulle få første vaksinedose innen nasjonaldagen 4. juli.

President Joe Biden er svært lite fornøyd med at sosiale medier er med på å spre feilinformasjon om koronavaksinene. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Lenge så det ut til at presidenten skulle lykkes, men etter en stund med stor pågang hos vaksinasjonssentrene, dabbet interessen av.

Delstater som Washington, Ohio, New York og Maryland lovet premier til dem som vaksinerte seg, i et forsøk på å øke interessen for koronavaksinen.

Likevel har vaksinasjonstallene holdt seg stabilt lave siden midten av juni, viser tall fra nyhetsnettstedet NPR.

Samtidig som vaksineringen har stagnert, øker smitten i USA. Delta-varianten står for mer enn halvparten av de nye smittetilfellene i landet.

Sist uke økte smitten i mer over halvparten av landets fylker, og mange av dem som legges inn på sykehus med koronavirus i kroppen, har ikke fått vaksinen.

En «pandemi av feilinformasjon»

– Noe av styrken til konspirasjonsteoriene, er at de kan lages kjapt, og at man kan bruke dem for å rette skyld mot «de ansvarlige». En forklaring på hva som skjer, sier Goffrey Dancy.

Tidlig i 2020, uttalte direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, at WHO ikke bare kjempet mot koronaviruset, men også mot en pandemi av feilinformasjon.

– Det mest smittsomme med koronaviruset kan vær usannhetene om det, sa Ghebreyesus.

Nylig gikk også Biden ut i et angrep på sosiale medier, hvor han sa blant annet Facebook er med på å spre falsk informasjon om både virus og vaksiner.

– Det tar livet av folk. Den eneste pandemien vi har, er blant dem som ikke er vaksinerte, sa presidenten til pressen utenfor Det hvite hus.