Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skoler og barnehager flere steder i landet sliter med bemanningen, og både lærere og elever er redde for å bli rammet av karantene eller isolasjon i jula.

Derfor ønsker mange at juleferien får en tidlig start i år.

Regjeringen vil ikke stenge skolene, men gir kommunene rom til å avgjøre selv.

– Jeg forstår at det er en krevende situasjon nå, men jeg understreker at det kun er gjennom smittevernloven at man har anledning til å stenge skoler, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand, sier det er en prekær situasjon, og at nedstenging av skolene allerede er langt på overtid.

– Bemanningssituasjonen er prekær og det er mye sykefravær, sier leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand. Foto: Linda Jorid Nilsen

Både hun og flere andre regionale ledere i forbundet ber nå om at skolene stenges nasjonalt, og at åpningstidene i barnehager reduseres fra fredag.

Også Skolenes landsforbund anbefaler å stenge dørene før ferien offisielt starter i neste uke.

– Full forvirring

Lier, Bergen og Stavanger er noen av stedene der skolene nå kan bestemme selv om de vil stenge før juleferien starter i neste uke.

– Det er full forvirring nå. Folk lurer på tilgang til hurtigtester, om vi skal stenge skolene eller ha reduserte åpningstider. Vi har ikke tilgang til vikarer, og de ansatte lurer på hvilket nivå beslutningene om dette skal tas, sier Aursand.

Tirsdag var hun i møter med Tromsø kommune, som ikke vil stenge. Hun er ikke beroliget etter møtet, og stiller spørsmål ved om det er forsvarlig drift de nå holder på med.

– Er det pedagogisk forsvarlig? Eller er det kun tilsyn vi driver med?

Tid til omstilling

Mandag varslet regjeringen at skoler og barnehager går over på gult nivå, mens videregående blir rødt. Tiltakene vil vare i minst fire uker.

Aursand sier det er en presset sektor som nå står midt i en bemanningskrise. Hun ønsker ikke at skolene i Tromsø skal gå over til hjemmeskole, men vil sende elevene på ferie på fredag. Det er to dager tidligere enn planlagt.

Dette er trafikklysmodellen i grunnskolen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

– Det vil gi tid til omstilling slik at man kan senke skuldrene inn mot juleferien. Så tar vi diskusjonen om hva vi gjør med de to dagene i ettertid, sier Aursand.

– Jeg tror vi glemmer at også barn og unge er bekymret. De uroer seg for julefeiring og samvær med besteforeldre. I tillegg trenger lærerne tid til å forberede seg til den nye skolehverdagen.

Også i Bodø er bekymringen stor. Tirsdag registrerte kommunen sitt første tilfelle av Omikron-varianten, og Karina Vertot, leder for Utdanningsforbundet i byen, frykter smittehopp inn mot juleferien.

– På skolene jobber man tett på elevene hele dagen, uten smittevernutstyr. Det utgjør en risiko for smitte. Det gjelder jo også elevene selv. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Våre medlemmer spør om vi ikke bare kan stenge skolene på fredag og ta de to siste dagene av semesteret på hjemmekontor. Da kan vi i alle fall unngå en større smitteboom.

I tillegg frykter hun at de siste dagene inn mot juleferien kan bli svært krevende for en allerede tynnslitt lærerstab.

– Vi har et høyt sykefravær allerede. På noen skoler er det oppe i 30 prosent, men vi har ikke en eneste vikar å oppdrive, sier Vertot.

– Barnas sikkerhet er viktigst

Kommunikasjonssjef i Norges arktiske samskipnad, Sarah Yttermo Reibo, bekrefter bildet Utdanningsforbundet tegner. Samskipnaden driver totalt seks barnehager i Troms og Finnmark, og opplever bemanningssituasjonen som svært krevende.

– Det er en utfordrende tid for alle. Vi ønsker oss reduserte åpningstider, det hadde gjort situasjonen bedre, sier Yttermo Reibo.

Samskipnaden har ingen umiddelbare planer om å redusere åpningstidene selv – de forholder seg til de nasjonale retningslinjene og anbefalingene. Samtidig har bemanningssituasjonen vært så utfordrende at de har måttet stenge barnehagene tidligere fordi de ikke har hatt nok personale for å drive forsvarlig.

– Folk har virkelig stått på, men tida vi lever i og restriksjonene som gjelder er krevende å manøvrere innafor, sier Yttermo Reibo. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Barnas sikkerhet går foran alt. Ved Prestvannet barnehage i Tromsø har de høyt sykefravær og flere sykemeldte som dessverre fører til at de må ha redusert åpningstid på alle basene ut denne uken. Det er utrolig fortvilende, sier Yttermo Reibo.

Fordi samskipnaden har fem barnehager i Tromsø, kunne de låne personal av hverandre. På gult nivå er ikke det like enkelt.

Også ved Kvaløysletta skole i Tromsø sliter de med høyt sykefravær, og det er korona-uro blant både lærere og elever.

Rektor Lise Arntzen Windfeldt det er utfordrende at lærere som er i karantene må tilrettelegge undervisningen med hjemmeskole for elever som også er i karantene.

I tillegg har de et stort vikarbehov, og det er nesten umulig å få tak i vikarer. Dette gjør det vanskelig å få gjennomført all undervisningen, sier hun.

Disse tiltakene gjelder for barnehager, skoler, videregående og voksenopplæring: Ekspandér faktaboks Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå.

Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

– Ansatte er urolige og engstelige for smitte med påfølgende karantene eller isolasjon nå fram mot jula. Fraværssituasjonen gir også en større arbeidsbelastning for de som er på jobb. Verneombudet melder om mange slitne ansatte nå.

Vil helst ha skolene åpne

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier kommunene har mulighet til å stenge skolene med hjemmel i smittevernloven hvis de mener det er det riktige å gjøre.

– Jeg ønsker at skolene skal være åpne. Men det er krevende nå med mye smitte og stor slitasje på de ansatte og det nærmer seg jul, så at det er mange som vurderer om de kan ha åpent til jul, har jeg stor forståelse for.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Myndighetene forsøker også å gjøre det attraktivt for pensjonister og studenter å steppe inn som vikarer.

– Regjeringen gjør alle sine vurderinger basert på faglige råd fra helsemyndighetene, og vi har ikke blitt anbefalt å stenge skoler og barnehager, og derfor har vi ikke gjort det. Men så er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre.

Brenna sier at skolene kan gjøre noen justeringer og ta juleferie tidligere, men da må de ta det igjen neste år.