Skyhøyt sykefravær ved St. Olavs hospital – cirka 1000 ansatte borte fra jobb hver dag

– Dette er en krevende situasjon for oss. De ansatte er i strekk, sier Grethe Aasved.

Hun er direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim, og er bekymret for sine ansatte.

Sykefraværet har skutt i været, og om lag 1000 av sykehusets drøyt 11.000 ansatte er borte fra jobb hver dag.

Over lang tid har sykehuset vært i en presset situasjon, blant annet grunnet rekordhøyt antall innlagte koronapasienter, utbrudd med RS-virus og andre luftveissykdommer.

Sykehuset valgte allerede i starten av november å heve beredskapen av hensyn til både ansatte og pasienter, men ting har likevel fortsatt å eskalere.

For å sørge for forsvarlig drift, må sykehuset kreve ekstraordinær innsats blant de ansatte.

– Vi må ruste opp for jula. Det betyr at mange ansatte må jobbe på andre avdelinger enn de gjør normalt. Mange som hadde sett fram til juleferie, får nå ikke det, sier direktør Aasved.

BEKYMRET: Direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital, hvor de allerede har hatt gul beredskap i seks uker. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ingenting tyder på at det vil snu

Den pressede situasjonen i helsetjenesten er en av de viktigste årsakene til at regjeringen mandag kveld valgte å stramme inn på koronatiltakene. De ønsker å unngå at sykehus og kommunale helsetjenester kneler fullstendig.

– Det er stort press på fastleger, legevakt og kommunale helse- og omsorgstjenester. Sykefraværet blant fagfolk i helsetjenestene er også økende. Det er også sykefraværet i samfunnet generelt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– I sum er belastningen på helsetjenestene betydelig allerede i dag, og ingenting tyder på at situasjonen er i ferd med å snu. Tvert imot. Derfor må vi ta ytterligere grep nå.

Sykehusdirektør Aasved er svært glad for innstrammingene.

– For sykehusene er det viktig at det nå strammes til slik at vi kan få bygget opp kompetansen i et tempo som er forsvarlig.

Har blitt ringt ned av St. Olavs

En av måtene regjeringen ønsker å konkret avhjelpe situasjonen i helsetjenesten på, er å gjøre det lettere for sykepleierstudenter å jobbe ved siden av studiene.

Behovet for hjelp fra nettopp studenter er noe Catinka Sørensen har kjent på.

22-åringen studerer sykepleie ved NTNU og jobber både i den kommunale helsetjenesten og som tilkallingsvikar ved St. Olavs hospital.

Begge steder har det vært mangel på personell.

– Jeg har blitt ringt ned av St. Olavs fordi det har vært et kjempetrykk der, forteller Sørensen.

– Og i november skulle jeg egentlig ha jobbet 30–40 timer for kommunen, men jeg endte opp med å jobbe 120 timer. Det var til alskens merkelige tider, og ved siden av at jeg studerer fulltid.

NEDRINGT: Sykepleiestudent Catinka Sørensen har merket godt hvor kritisk situasjonen ved sykehuset er. Foto: Cathinka Sørensen

NRK har tidligere omtalt sykepleiere som fortviler fordi hardkjøret aldri tar slutt, og Sørensen sier hun selv har møtt mange som snart ikke orker mer.

– Nå har vi tryglet om tiltak lenge, og det var på høy tid at dette kom nå.

Utsatt 500 operasjoner

Vet St. Olavs har den pressede situasjonen ført til at de i midten av november valgte å utsette operasjoner og behandlinger som strengt tatt kan vente.

Direktør Grethe Aasved sier at de fram til nå har utsatt cirka 500 operasjoner, for å øke kapasiteten og prioritere de tilfellene som haster.

Hun understreker at selv om sykehuset er fullt, så skal alle som trenger det få hjelp.

– Folk som kommer inn med sykdom knyttet til koronasmitten skal være trygge på at de får behandling, sier hun.

I tråd med statsminister Jonas Gahr Støre sin oppfordring under pressekonferansen mandag kveld, mener Aasved det er svært viktig at folk tar koronavaksinen, fordi hun ser at de som ikke har gjort det havner hos dem.

– Folk må følge rådene. Ta vaksinen, sier hun.