Historier om ufrivillig dop i drinkene har nådd fem 17 år gamle jenter på Breivang videregående skole i Tromsø.

NRK møter fire av jentene på skolen i lunsjen.

De opplever at mange er redde når de er på fest eller ute på byen.

– Mange sitter med en serviett over drinken sin, forteller Wiola Wilmi, som er en av gründerne bak ungdomsbedriften Kopp Lock.

SKUMLE RYKTER: Jentene forteller om en skummel drikkekultur, nå vil de gjøre utelivet tryggere. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Gjennom et entreprenørfag på skolen har jentene startet opp bedriften, og de vil lage et produkt som skal gjøre utelivet tryggere.

Produktet er en scrunchie som har et innebygd tøy-lokk med åpning for sugerør. Tøy-lokket kan tas ut av scrunchien og settes på glasset.

Kopp Lock er ikke en ny oppfinnelse, men jentene vil lansere lokket med en ny tvist, hvor de blant annet markedsfører mot russegrupper.

Hårstrikket er en hjemmesydd prototype, men jentene jobber med å finne en bedrift som kan stå for videre produksjon.

– Tanken er at man kan putte lokket i scrunchien så det ikke er synlig og man kan gjemme det, forklarer Tomine Thomassen.

PROTOTYPE: Jentene har sydd egne prototyper. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

17-åringene er ikke gamle nok til å drikke alkohol selv, men produktet har flere bruksområder.

– Det kan også beskytte mot fluer og støv, sier Wilmi med et smil.

SERVIETT OVER DRIKKEN: Wiola Wilmi forteller at de har observert at flere sitter med en serviett over drikken sin på fest. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Kopp Lock har allerede et samarbeid med utestedet Gründer i Tromsø.

Daglig leder Kevin Jacobsen mener lokket kan være et tiltak for å stoppe neddoping.

SER BEHOV: Kevin Jacobsen, daglig leder på utestedet Gründer i Tromsø ser behov for at produkter som Kopp Lock blir brukt. Foto: Aurora Ytreberg Meløe

– Vi ser jo at det skjer fra tid til annen, at det er noen som prøver å hive noe i drinken, spesielt til jentene.

– Altså behovet er jo der fordi det dessverre skjer, sier Jacobsen.

GJEMT I ET STRIKK: Lokket ligger gjemt i en scrunchie. Her i en av prototypene jentene har laget selv. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Hjerteskjærende historier

Vekteren Hanne Stamnes forteller at hun tror folk blir dopet ned på byen hver helg.

Hun har jobbet som vekter siden 20- årene og har lang erfaring fra utelivet i Tromsø.

– Det er noen hjerteskjærende historier vi hører.

Hun forteller at når hun ser jenter liggende på toalettgulvet med skjørtet opp på magen at hun blir svært bekymret.

– Da går alarmen hos oss som vektere.

Stamnes tror hensikten bak neddoping handler om å utføre seksuelle overgrep.

HJERTESKJÆRENDE HISTORIER: Hanne Stamnes har lang erfaring som vekter i Tromsø, og har sett og hørt mange hjerteskjærende historier fra unge på byen. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Men hvor ofte blir noen dopet ned?

Cecilie Hagemann, førsteamanuensis ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital, har gjort på studier på sammenhengen mellom rus og overgrep.

Studien hun gjennomførte i 2023 viste at kun 7 av 57 personer som mistenkte at de var dopet ned, hadde utslag på andre stoffer i urinen.

– Ingen av disse 7 fikk påvist noen typiske date rape drugs, forklarer Hagemann.

Dette gjør du om du mistenker at du har blitt dopet ned Ekspander/minimer faktaboks Ta urinprøve, det er den beste måten å få bekreftet at du har fått i deg noe annet enn alkohol på. Enkelte stoffer er ute av kroppen alt etter 24 timer fra tidspunktet du fikk i deg dopet. Stoffet GHB kan være ute av kroppen etter 12 timer. Så vær rask med å ta urinprøven. Du kan gjøre det hjemme, tiss i et rent glass, ta over plastfolie eller lignende og oppbevar det i kjøleskapet til du kan levere til lege eller legevakt. Da sikrer du potensielle bevis. Pass på hverandre, sørg for at folk kommer seg trygt hjem, og ikke la vennen din sove alene om du mistenker at hen har blitt dopet ned. Det samme gjelder også om folk er overstadig beruset. Kontakt nødsentralen dersom du mistenker at du eller noen du kjenner er blitt dopet ned. Kilder: Sturla K. Naas Johansen, seksjonsleder i RUSinfo Cecilie Hagemann, førsteamanuensis ved NTNU og overlege ved St.Olavs hospital

Hun forteller at av hennes pasienter som oppsøkte overgrepsmottaket innen 12 timer, hadde 85 prosent testet positivt for alkohol.

De hadde en gjennomsnittspromille på 1,9 da overgrepet fant sted.

FORSKET PÅ RUS OG OVERGREP: Cecilie Hagemann har forsket på sammenhengen mellom rus og overgrep. Foto: Åsne Myklebust

– Det er nok like sannsynlig at de selv har feilberegnet egen grense for inntak og er blitt utnyttet i sin sårbare situasjon.

Men de som henvender seg til overgrepsmottakene er i et mindretall.

Det var kun 1 av 10 som henvendte seg akutt til helsevesenet etter mistanke om overgrep, ifølge NKVTS studien.

Folk som kan ha blitt dopet ned uten å ha blitt voldtatt vet de ingenting om, forteller Hagemann.

– Kan det medføre mørketall?

– Vi vet lite om dem som ikke henvender seg til overgrepsmottakene, dessverre, forteller Hagemann.

Sturla K. Naas Johansen i RUSinfo, mener at alkohol kan være et vel så effektivt sløvende middel som annet dop.

– Du kan like gjerne dope ned folk med alkohol og få akkurat den samme effekten, og du vil få et like hjelpeløst offer.

ALKOHOL KAN VÆRE LIKE ILLE: Seksjonsleder i RUSinfo, Sturla K. Naas Johansen mener at alkohol kan være et vel så effektivt dopingmiddel som annet dop. Foto: RUSinfo / Velferdsetaten, Oslo kommune

– Det er ikke verre enn at man har en lommelerke med sterk sprit på innerlomma som man bare fort skvetter opp i en drink til noen, forteller han.

Naas Johansen tror det også kan være enkelt for mange å takke ja til alkohol fra andre. Folk kan bli mindre forsiktige etter hvert som de blir mer beruset, mener han.

Man burde heller ikke la seg lure av utseende, mener han.

– At folk er kjekke eller ser bra ut er ikke noen garanti for at de ikke er kjipe folk.

Statistikk på neddoping Ekspander/minimer faktaboks I 2023 fikk RUSinfo inn 78 henvendelser fra unge som mistenkte at de var blitt dopet ned. 20 av disse var fra menn. Kun 1 av 10 henvendte seg akutt til helsevesenet etter overgrep, viser en studie gjort av Nasjonalt kompetansesenter om voldtekt og traumatisk stress i 2023. Mange som mistenker at de har blitt dopet ned har hatt høy promille. 85 prosent av pasientene til Hagemann testet positivt for alkohol da de oppsøkte overgrepsmottaket innen 12 timer. De hadde en gjennomsnittspromille på 1,9 da overgrepet fant sted. Kilder: RUSinfo Cecilie Hagemann, førsteamanuensis ved NTNU og overlege ved St.Olavs hospital

VIL FOREBYGGE: Jentene ønsker å realisere prosjektet om et produksjon av et beskyttende lokk til å ha over drikken på fest. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Vil gjøre det kjønnsnøytralt

Jentene i ungdomsbedriften i Tromsø ønsker å lage lokket i flere farger, og samtidig gjøre produktet så kjønnsnøytralt som mulig.

Lokkene skal lages av bærekraftige materialer, og inngå i en etisk produksjon.

– Vi vil lage muligheten for at folk kan putte logoer på den, for eksempel hvis du har en russegruppe du vil ha på, forteller Wilmi.