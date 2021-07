– Vi tviholder på en tanke om at oljen er noe vi skal holde på med i flere tiår fremover, mens vi står i ei livsfarlig klima- og naturkrise, sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

– For meg er det ingen logikk i det. Det er ikke rasjonelt. Det handler om følelser og identitet, sier hun.

Det er som gjest i Politisk sommerkvarter i P2 hun tar et oppgjør med den delen av Norge som støtter videre leting og utvinning av olje.

– Ikke lenger et eventyr

Rokkan Iversen sier miljøbevegelsen ofte blir anklaget av blant andre oljebransjen for å være «følelsesstyrt», men at det like gjerne kan være omvendt.

– Vi sliter så emosjonelt og identitetsmessig med det som er vår store stolthet, at vi klarte å utvikle oss til å skape et oljeeventyr. Det var ei veldig god fortelling som førte til en voldsom velstandsøkning over mange år, sier hun.

– Det er vanskelig for mange å forholde seg til at vi nå må omskrive slutten av fortellingen. Jeg tror det tar litt tid å innse at det vi driver med ikke lenger er et eventyr, sier Rokkan Iversen.

– Hva holder dere på med?

Olje- og energiminister Tina Bru (H) avviser Rokkan Iversens kritikk. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Rokkan Iversen viser til at Det internasjonale energibyrået (IEA) i mai foreslo å slutte å lete etter mer olje og gass, dersom det i praksis skal være mulig å nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader i snitt.

– Det er nesten fasinerende å se hvordan de såkalte styringspartiene velger å ikke forholde seg til det, mens resten av verden tar dette på ramme alvor, sier hun.

Rokkan Iversen sier hun likevel har stor respekt for Høyre og Arbeiderpartiet.

– Men så lurer jeg noen ganger på hva de holder på med. For det er helt åpenbart at omstilling er den eneste veien. Og jo lenger man venter jo tyngre, hardere og mer brutal blir den omstillingen, sier hun.

Høyres Tina Bru, som også er olje- og energiminister, skriver til NRK at det er MDGs oljepolitikk som er basert på følelser, og ikke Høyres.

– Hvis man skal se på en avvikling av petroleumsindustrien som et klimatiltak, ville det vært det absolutt dyreste tiltaket vi kunne gjennomført, og med ekstremt liten global klimaeffekt.

Bru mener MDG virker å late til at Norge forsyner hele verden med olje og gass.

– Det gjør vi ikke. Vi forsyner henholdsvis 2 prosent og 3 prosent av etterspørselen, som uten problem kan dekkes av andre land dersom vi skulle slutte. Men det ville kostet Norge enormt mye, både i arbeidsplasser og velstand, skriver hun.

– Sp i identitetskrise

Sps Sandra Borch sier partiet ville vært uansvarlig om de ville kutte ut oljen like fort som MDG vil. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Kriss Rokkan Iversen går også ut mot Senterpartiet. I mai kalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum MDG uansvarlige fordi partiet krever full stans i leting og utvinning av olje i kjølvannet av IEA-rapporten.

– I stedet for å ta det inn over seg og være villig til å diskutere det, så blir MDG kalt uansvarlige for å ville gjøre det selv IEA sier er nødvendig. Da er det ikke rasjonelt lenger. Da er det noe som er knyttet til følelser og en slags identitetskrise, sier Rokkan Iversen.

Senterpartiets førstekandidat for Troms, Sandra Borch, svarer på kritikken.

– MDG kan få kalle oss for hva de vil. Vi er opptatte av å være et ansvarlig parti, og da kan man ikke kutte ut norsk olje- og gassproduksjon over natta. Det vil dessuten bare flytte produksjonen over til andre land hvor vi ser at CO₂-utslippene er høyere, sier hun.

Kriss Rokkan Iversen, her på hjemmekontor i Harstad, har respekt for oljebransjen, som hun likevel vil legge ned. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Beundrer oljebransjen

Utenom å være nestleder i MDG er Rokkan Iversen partiets førstekandidat til Stortinget for Troms. Til tross for at hun er svært oljekritisk har hun respekt for bransjen.

– Dette er ikke til «forkleinelse» for alle som har gjort en utrolig bragd med å løfte Norge inn i oljeindustrien i sin tid. Tenk alt vi fikk til. Pionerånden, og at ingen sa «dette klarer vi ikke». Til slutt fikk vi en av de fremste leverandørindustriene innen petroleum som finnes i hele verden. Jeg beundrer det og har respekt for det, sier Rokkan Iversen.

– Og det viser også hva vi er i stand til. Men når vi nå må snu oss, så skjer ikke det. Fordi vi heller vil se bakover. Da lurer jeg på hva som skjedde med pionerånden.

