– Det kom som et sjokk på oss alle, sier Jørgen Reiersen, flysystemtekniker og tillitsvalgt i Norges offiser- og spesialistforbund.

Han er 22 år og har utdannet seg for å jobbe med militære helikoptre. Men nå vet han ikke hva fremtida bringer.

– Det siste halvåret har det vært mye usikkerhet rundt NH90. Den situasjonen vi er i nå er veldig vanskelig. Vi vet veldig lite om hva fremtida bringer, sier Reiersen.

I forrige uke hevet regjeringen kontrakten med den italienske leverandøren, og vil levere tilbake de 13 helikoptrene av typen NH90.

Tillitsvalgt Jørgen Reiersen sier situasjonen er vanskelig. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Håper på rask avklaring

Helikoptrene til 5 milliarder har i mange år vært en hodepine for Forsvaret.

De ble bestilt for 20 år siden. Likevel var fortsatt ikke alle helikoptrene på plass denne våren.

Ikke bare er tidsfrister brutt. Riksrevisjonen har konkludert med at helikoptrene gir færre flytimer enn forventet, har høyt vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader.

NH 90 Ekspandér faktaboks NH90 er et helikopter med to motorer, utviklet av italienske NHIndustries (eid av Eurocopter, Augusta Westland og Stork Fokker.

Det norske Forvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90-helikoptre. Åtte av disse skal erstatte seks av Kystvaktas Westland Lynx-helikoptre. Seks skal leveres til de nye fregattene til Sjøforsvaret.

Kystvaktas helikoptre blir underlagt 139 Luftving og 337 skvadron.

Helikopterne skulle egentlig vært levert i perioden 2005 - 2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side. Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså 14 maskiner, skal være innfaset i 2022.

Norsk innkjøpskostnad var i utgangspunktet 5,7 milliarder kroner. Kilde: Forvaret, Forsvarsdepartementet, NRK, Wikipedia

Til tross for alle utfordringer, kom skrotingen av helikoptrene overraskende på miljøet på Bardufoss.

– Selv om det var indikasjoner på dette, tror jeg bestemmelsen kom veldig overraskende på alle sammen. Dermed har vi ikke all informasjon som vi skulle ønske oss nå, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder vedlikehold ved maritim helikopterving.

Helikoptrene brukes i blant annet søk- og redningsoperasjoner. De er tilknyttet Kystvakten og stasjonert på hovedbasen Bardufoss flystasjon i Troms

Nå er mange, blant andre ordførere i Midt-Troms, bekymret for at Bardufoss kan miste viktige arbeidsplasser og kompetanse.

– Det er litt vanskelig å ivareta personellet i en slik situasjon. Vi håper på en så rask avklaring som mulig på hva som eventuelt kommer, og hva vi skal gjøre med NH90. Det er viktig for å beholde kompetansen, sier Kristiansen.

Kristiansen sier at driften av helikoptrene er spesialkompetanse som kun ligger på Bardufoss.

– Saken må få etterspill

Selv om NH 90 ikke skal fly, skal maskinene vedlikeholdes.

Sjef ved maritim helikopterving ved Bardufoss flystasjon, Eirik Stueland, sier det betyr at personellet som er utsjekket på NH90 fortsatt har en jobb å gå til.

Sjef ved maritim helikopterving, Eirik Stueland, sier personellet fortsatt har en jobb å gå til. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Maskinene er satt på bakken. Inntil videre skal de vedlikeholdes av vår tekniske avdeling. De skal opprettholde luftoperativ stand på maskinene, sier han og legger til;

– Jobben vår nå er å ivareta de maskinene vi har på best mulig måte, slik at de er i den stand de skal være når de skal leveres tilbake.

Regiontillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund, Pål Nygård, mener imidlertid at saken må få etterspill.

– At regjeringen nå terminerer NH90 bør granskes. Hva er konsekvensene for økonomi? Hva er den operative konsekvensen? Og hva betyr dette for å beholde det viktige kompetansemiljøet på Bardufoss, spør Nygård.